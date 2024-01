One su podržale Severinu! Nina Badrić: 'Osjećam sram i bijes'. Nikolina Pišek: 'Zastrašujuće!'

Vrhovni sud objavio je odluku o slučaju skrbništva nad sinom Severine Vučković (51) i Milana Popovića. Sud je, kako je sada to javno objavljeno, prihvatio zahtjev za revizijom kojeg je podnio Milan Popović. On je ukazao da Županijski sud u Splitu nije usmeno ispitao vještake iako je on to izričito tražio.

Do ove odluke roditelji su djelili skrbništvo na način da je dijete bilo dva tjedna kod majke, pa dva tjedna kod oca. Sada će živjeti s tatom, a majka će ga moći viđati dva puta tjedno, svaki drugi vikend u mjesecu, te tijekom školskih praznika, osim ako se roditelji ne uspiju dogovoriti drugačije.

Severina se oglasila u srijedu, dan nakon što je odjeknula vijest da je Vrhovni sud ukinuo presudu Županijskog suda u Splitu, kojom je odlučeno da će njezin sin Aleksandar provoditi dva tjedna s majkom i dva tjedna s ocem. Skrbništvo će, naveo je Nacional ranije, ostati zajedničko, ali će dječak živjeti s ocem.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL, ilustracija

- U ovom teškom vremenu, neprocjenjivo, kao neka zajednička molitva, kao udružena humanost, znati je da postoje ljudi koji su mi od jučer poslali na tisuće i tisuće poruka. Svaku sam pročitala više puta, miješale se suze tuge i radosti što osjećam da su ljudi uvijek tu kad je nepravda u pitanju... - napisala je, između ostalog Severina u novoj objavi na društvenim mrežama te objavila i emotivan video. Njezina objava uslijedila je nakon što je dobila hrpu podrške prijatelja, kolega i obožavatelja iz cijele regije.

- Zastrašujuće. U Srbiji im ne možeš niti prići niti ih tužbom okrznuti jer su zaštićeni kao bijeli nosorozi. Zato u Hrvatskoj sudovi rade maksimalno brzo i - ne smijem izgovoriti pa niti nisam, nego je sročila AI, a ona zna najbolje i tužite je ako je nešto pogrešno - vrlo često na štetu vlastitih građanina, odnosno hrvatskih državljanina - napisala je voditeljica Nikolina Pišek.

- Osjećam bespomoćnost, sram i bijes, ne mogu ni zamisliti kako je njima, a pitam se tko može zaštititi dijete prema kojem se zaista odnose kao prema vreći krumpira. Pretužno i prestrašno - napisala je pjevačica Nina Badrić.

Foto: PIXSELL

- Užas. Podrška za Severinu i jadno dijete koje trpi ovu agoniju - napisala je voditeljica Ida Prester.

- Podrška do neba i nazad - piše glumica Ecija Ojdanić.

Oglasila se i voditeljica Marijana Batinić, koja je na društevenim mrežama napisala da će 'Severina preživjeti', no da se dijete treba zaštititi.

Svoju podršku izrazile su i Tihana Lazović, Nika Turković, Sonja Dvornik, Seka Aleksić, Nevena Randeli...