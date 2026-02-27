Obavijesti

U OŽUJKU

Operni hit opet u Zagrebu: 'Judita' se vraća u HNK

Piše Davor Lugarić,
Foto: PROMO

Opera u dva čina i sedam slika donosi poznatu biblijsku priču o Juditi, udovici iz Betulije...

Operna uspješnica "Judita" hrvatskog skladatelja Frane Paraća ponovno stiže na pozornicu Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu. Predstava nastala prema istoimenom epu Marka Marulića na repertoaru je u ožujku 2026., a publika će ponovno imati priliku vidjeti jedan od najuspješnijih suvremenih hrvatskih opernih naslova.

Riječ je o svojevrsnom raritetu domaće opere - ne samo zbog odličnog prijema publike nego i velikog broja izvedbi nakon praizvedbe.

Produkcija je dodatno potvrđena i nizom priznanja, među kojima se ističe Nagrada "Vladimir Ruždjak", koju je u sezoni 2024./2025. osvojio prvak Opere Ivica Čikeš za ulogu Oloferna.

Kritika posebno naglašava snažnu glazbenu dramaturgiju, zahtjevne vokalne dionice i monumentalnost scenskog izraza, dok je u Vijencu naslov opisan kao "novi klasik" suvremenoga hrvatskog opernog repertoara. Međunarodnu vidljivost produkcije potvrdilo je i prikazivanje na platformi OperaVision.

Opera u dva čina i sedam slika donosi poznatu biblijsku priču o Juditi - udovici iz Betulije koja zavodi i ubija asirskoga vojskovođu Oloferna kako bi spasila svoj narod. Marulićev stih pretočen je u zaokruženu glazbeno-dramsku cjelinu prepoznatljivoga Paraćeva poetskog jezika.

Libreto potpisuje Frano Parać u suradnji s Tonkom Maroevićem, režiju potpisuje Snježana Banović, a izvedbama ravna Davor Kelić. Scenografiju potpisuje Zlatko Kauzlarić Atač, a kostime Dženisa Pecotić.

U glavnim ulogama nastupaju Dubravka Šeparović Mušović i Sofija Petrović kao Judita te Siniša Hapač kao Oloferne.

Predstava je na rasporedu 16., 18., 21. i 24. ožujka 2026., a ulaznice su dostupne na blagajni HNK-a u Zagrebu i putem službene mrežne stranice kazališta. Ako ste propustili ranije izvedbe, ožujak donosi novu priliku da uživo doživite operu koju kritika i publika već nazivaju novim klasikom. 

