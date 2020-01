Opet na meti kritika: 'Meghan ne zna nositi dijete, naučite ju'

Nakon što su princ Harry (35) i Meghan Markle (38) objavili kako se povlače s kraljevskih dužnosti, polako se raspliće priča o Megxitu. Paparazzi su Meghan 'uhvatili' u šetnji šumom u blizini iznajmljene kuće u Vancouveru. Iako je gotovo cijelo vrijeme bila na meti kritika, sada je ponovno uzburkala samim izlaskom u javnost.

U šetnju je izvela osmomjesečnog sina Archieja, pse Oza i Guyja, a s njima su bila dvojica tjelohranitelja. Meghan u šetnji nije skidala smiješak s lica, a mnogi su to protumačili kao uživanje u slobodi nakon povlačenja s kraljevskih dužnosti. Međutim, najviše pozornosti 'ukralo' je njezino nošenje Archieja, a brojni korisnici Twittera su je kritizirali.

'Jadan Archie. Izgleda da se drži za vlastiti život. Znam da je privezan, ali nikad nisam vidjela dijete da tako visi', 'Uopće joj ne smetaju fotoaparati. Skoro joj je ispalo dijete dok se anđeoski smješkala', 'Neka netko pokaže Meghan kako se Archie stavlja u nosiljku, očito nema pojma', 'Desna ručka joj spada s ramena. Archie nije siguran. Neka ju netko nauči prije nego što se dogodi tragedija' - neki su od twittova.

Someone please show Meghan Markle how to put poor Archie in the baby carrier - she has no idea 😱 — Karen Rossiter (@MummyRossiter) 21. siječnja 2020.

The right hand strap is falling off her shoulder. Archie is NOT strapped in securely. Unsafe. Someone please teach her before an accident happens. — Mia Lennon (@MarieLennon3) 21. siječnja 2020.

The Duchess of Sussex, Meghan Markle, is all smiles while carrying Archie and walking her two dogs in Vancouver 🐶 pic.twitter.com/sYvDlSgsZd — The Nikki Diaries (@thenikkidiaries) 20. siječnja 2020.

Meghan se u srpnju prošle godine susrela sa sličnim kritikama. Naime, tada se s tromjesečnim sinom pojavila na polo utakmici, a korisnici društvenih mreža prozvali su ju da nepravilno drži dijete. To je Archieju bio prvi izlazak u javnost nakon krštenja.

'Ajme, pa ona ne zna ni držati vlastito dijete u naručju kako treba', 'Dijete će ti ispasti' i 'Sramota da još nisi naučila osnove', samo su neki od napada na Meghan nakon što su fotografije izašle u javnost.

