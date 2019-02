Opet se svađaju? Kate se nije pojavila na Meghaninoj zabavi

Vojvotkinja Meghan Markle (37) 'pobjegla' je u New York na zabavu koja se organizirala uoči rođenja njezinog prvog djeteta. Iznenađenje su joj priredile najbolje prijateljice, ali na privatnu zabavu ipak nije bila pozvana njezina šogorica Kate Middleton (37).

[video: 1203325 / Meghan Markle sve je morala sama stvoriti, dok je Kate Middleton sve dobila na pladnju. Zbog toga ju Kate gleda kao prijetnju]

S obzirom na to da se već mjesecima govori o 'zategnutim' i lošim odnosima između Kate i Meghan, krenula su nova šuškanja o mogućoj svađi vojvotkinja.

Naime, Kate je, umjesto za zabavu s Meghan i njezinim bliskim prijateljicama, navodno radije odabrala obiteljski odmor s princom Williamom (36) i djecom.

Kako prenosi britanski Daily Mail, Kate i William otišli na zimski odmor s djecom, a lokacija je ostala sakrivena od javnosti. Pretpostavlja se da su odmarali negdje u Francuskoj jer, kako barem tvrde strani mediji, upravo njihova skijališta vojvode od Cambridgea najviše vole.

Foto: Rpe-Albert Nieboer/DPA/PIXSELL

Za nedavno putovanje vojvotkinje od Sussexa nitko nije prethodno znao, a Meghan su paparazzi ulovili u noćnim satima kako šeće gradom u pratnji svojih tjelohranitelja. Nadala se da je nitko neće primijetiti pa je obukla kaput s potpisom Victorije Beckham, stavila kapu na glavu, a lice prekrila kosom.

To joj ipak nije pošlo za rukom, a novinari su vrlo brzo shvatili o kome je zapravo riječ. U Americi je provela ukupno šest dana, a to putovanje potrošila je dosta novca. Još uvijek nije poznato tko je točno snosio troškove njezinog 'tajnog' odmora, ali neke od stavki zasigurno jesu građani Velike Britanije, odnosno porezni obveznici, prenosi Daily Mail.

Meghan je od Londona do New Yorka putovala privatnim zrakoplovom, što ju je u oba smjera stajalo više od milijun i pol kuna. U luksuznom 'The Marku', hotelu s pet zvjezdica vojvotkinja je provela čak pet noći, a cijena boravka s doručkom tamo iznosi više od 65 tisuća kuna.

Foto: PIXSELL

Glumac George Clooney (57), inače dobar prijatelj bivše glumice, za medije je nedavno izjavio da je Meghan pod velikim pritiskom javnosti i medija.

- Prate je svuda, osuđuju i progone. Ona je u sedmom mjesecu trudnoće, a progone je na isti način kao što su to radili i princezi Dijani. Povijest se ponavlja, a svi jako dobro znamo kako je to posljednji put završilo - rekao je Clooney i time stao u obranu trudne vojvotkinje koja bi trebala roditi u travnju.

