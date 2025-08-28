Opsjednut majkom i grobovima: Netflix donosi priču o Edu Geinu koji je nadahnuo kultne horore

Treća sezona kriminalističke antologijske serije Ryana Murphyja i Iana Brennana, 'Monsters' (Čudovišta), stiže na Netflix 3. listopada. Ranije su objavili kako će glavnu ulogu serijskog ubojice Eda Geina igrati Charlie Hunnam, a sada su objavili i promotivne plakate za treću sezonu.

- Serijski ubojica. Grobar. Psihopat. U zaleđenim poljima ruralnog Wisconsina 1950-ih, prijateljski i uljudni samotnjak po imenu Eddie Gein živio je mirno na propadajućoj farmi – skrivajući kuću užasa toliko stravičnu da je redefinirala američku noćnu moru. Pogađen izolacijom, psihozom i sveprisutnom opsesijom prema majci, Geinovi perverzni zločini stvorili su novi tip čudovišta koje će progoniti Hollywood desetljećima. Od filma 'Psiho' do 'Teksaškog masakra motornom pilom' i 'Kad jaganjci utihnu', Geinovo makaburno naslijeđe stvorilo je fiktivna čudovišta u njegovom liku i potaknulo kulturnu fascinaciju kriminalno devijantnim ponašanjem. Ed Gein nije samo utjecao na jedan žanr - on je postao uzor za moderni horor - glasi službeni opis nove sezone.

Uz Hunnama, u 'Monster: The Ed Gein Story' glume i: Tom Hollander, Laurie Metcalf, Suzanna Son, Vicky Krieps, Olivia Williams, Lesley Manville, Joey Pollari, Charlie Hall, Tyler Jacob Moore, Mimi Kennedy, Will Brill i Robin Weigert.

Brennan i Murphy kreirali su seriju i izvršni su producenti, a Brennan je također scenarist. Hunnam je, uz glavnu ulogu, izvršni producent. Max Winkler, Eric Kovtun, Scott Robertson, Nissa Diederich, Louise Shore i Carl Franklin također su izvršni producenti. Brennan je režirao dvije epizode sezone, dok je Winkler režirao šest.

Actor Charlie Hunnam poses on the red carpet during CinemaCon, a convention of movie theater owners, in Las Vegas | Foto: STEVE MARCUS/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Prethodne Murphyjeve i Brennanove sezone 'Monster' uključuju 'Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story' iz 2022. i 'Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story' iz 2024. godine.

Prva sezona bila je nominirana za šest Emmy nagrada, a jedna je dodijeljena Niecy Nash u kategoriji Najbolja sporedna glumica u ograničenoj seriji ili antologiji. Druga sezona trenutno je nominirana za 11 Emmy nagrada, a ceremonija 77. Emmyja održat će se 14. rujna.

Četvrta sezona već je u pripremi, a fokusirat će se na Lizzie Borden i ubojstvo njezinog oca i maćehe. U glavnoj ulozi bit će Ella Beatty.