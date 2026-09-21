Orlando Bloom u novom filmu snimio je intimnu scenu sa stvarnim sestrama: 'Odvratno!'

Orlando Bloom (49) završio je u krevetu s Rooney (41) i Kate Marom (43) u novom filmu 'Bucking Fastard'. Intimna scena možda ne bi izazvala toliku pažnju da Rooney i Kate nisu sestre i u stvarnom životu. Nakon što su detalji scene izašli u javnost, dio korisnika društvenih mreža nije skrivao nelagodu. Page Six prenosi komentare u kojima su scenu nazivali čudnom, odvratnom i neugodnom za gledanje.

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Rooney i Kate u filmu glume blizanke Jean i Joan Holbrooke. Toliko su povezane da govore uglas, dijele iste snove i zaljube se u istog muškarca, Garetha Mulroneyja, kojeg glumi Bloom. Njihov odnos dovede i do intimne scene u kojoj se u krevetu nađe sve troje.

Bloom je o snimanju pričao na Filmskom festivalu u San Sebastiánu. Za Variety je objasnio da u odnosu likova vidi jednostavnost i tjelesnu privlačnost, ali i određenu nevinost sestara. Dodao je da se njegov lik brzo nađe u situaciji koju ne može potpuno kontrolirati.

- Bio je to vrlo iskren trenutak - rekao je Bloom.

Foto: Fabio Frustaci

Ni redatelj Werner Herzog nije mu htio objašnjavati kako treba odigrati scenu.

- U krevetu si i držiš dvije žene u naručju. Ne mogu ti dati upute kako da se s tim nosiš - prisjetio se Herzog što je rekao Bloomu prije snimanja.

Redatelj smatra da upravo zato scena ima šarm i dubinu. Na društvenim mrežama ipak su se nizale drukčije reakcije. Mnogima je najviše zasmetalo to što su Kate i Rooney sestre i u stvarnom životu. Page Six prenosi komentare korisnika koji su se pitali zašto su pristale zajedno snimiti takvu scenu, dok su ih drugi branili i podsjetili da igraju izmišljene likove.

Ideju za neobične Jean i Joan Herzog je dobio još prije nekoliko desetljeća. Associated Press piše da je prije otprilike 45 godina upoznao britanske blizanke Fredu i Gretu Chaplin. Odijevale su se jednako, govorile uglas, a britanski mediji pratili su ih tijekom 1980-ih i zbog slučaja uhođenja muškarca.

Njihova priča poslužila mu je kao početna inspiracija, ali Herzog naglašava da 'Bucking Fastard' nije film o njihovu životu. Jean i Joan izmišljeni su likovi. Ideju je godinama držao po strani, sve dok mu netko nije predložio da glavne uloge ne moraju igrati prave blizanke. Tad se sjetio sestara Mara i scenarij napisao u samo pet dana.

Rooney i Kate u ovom filmu prvi put zajedno glume. Godinama su željele pronaći zajednički projekt, ali nisu naišle na priču koja bi odgovarala objema.

- Glumiti ovu ulogu sa sestrom bio je san - rekla je Kate za People.

Foto: Mickael Chavet

Velik dio replika morale su izgovarati istodobno. Kate je objasnila da su nakon nekog vremena pronašle zajednički ritam pa im je govor uglas počeo nalikovati pjesmi. Herzog je prvotno planirao dva tjedna proba, ali sestre su se toliko brzo uskladile da ih je završio nakon pet dana.

'Bucking Fastard' imao je svjetsku premijeru 3. rujna na Venecijanskom filmskom festivalu. Film traje 109 minuta, a uz Rooney, Kate i Blooma glumi i Domhnall Gleeson. Nakon Venecije stigao je i na festival u Torontu, dok datum šire kino-distribucije zasad nisu objavili.