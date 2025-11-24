Osebujni Bruno prvi u povijesti 'Supertalenta' dobio je poseban zadatak: 'Dajem ti sedam dana'

U sinoćnjoj epizodi showa 'Supertalent', gledatelji su imali prilike pogledati nastup svestranog Brune Tomašića koji je na ovu pozornicu stao već šesti put. Prvih pet njegovih dolazaka nije bilo pretjerano uspješno, no sada je dobio priliku kakvu dosad nije imao ni jedan kandidat, prenosi Dnevnik.hr.

Bruno, koji je na pozornicu izašao u ljubičastoj košulji s leptir mašnom oko vrata i zanimljivom ružičasto-zlatnom karnevalskom maskom na očima, prije nastupa je rekao: 'Dosad nisam imao prolaz u svojih pet nastupa ovdje, ovo mi je šesti put. Zadnjih godinu dana intenzivno vježbam tu jednu pjesmu. Martina me dosad uvijek kudila, baš bih volio da me konačno malo i pohvali'.

Foto: NOVA TV

'Očekujem konačan prolaz, sad bi bilo i vrijeme. Najgora su mi bila ta četiri X-a, ali ja sam i optimist. Ako opet dobijem četiri X-a, nema veze, idem dalje, život ide dalje', priznao je prije nego što je žiri iznenadio svojom izvedbom pjesme iz popularnog mjuzikla 'Fantom iz opere'.

'Koliko sam ja puta htio da ovo uspije', rekao je Fabijan Pavao Medvešek, dok je Maja Šuput svojim komentarom nasmijala cijelu publiku: 'Ja ti moram jedno priznati — stvarno ti se divim što svake godine dođeš jer je to jedna vrsta upornosti. A svake godine si donio neki novi talent. Ovaj je čak najmanje grozan'.

'Ajmo prijedlog — obzirom da je čovjek stvarno uporan, ajmo sljedeće godine bez maski, bez gluparanja, i da izabereš neku pjesmu koja je manje vokalno zahtjevna i za koju misliš da ćeš ju otpjevat korektno i da ćemo mi to ispoštivat', dodala je, a Martina Tomčić Moskaljov sve je iznenadila svojim prijedlogom.

Foto: NOVA TV

'Što radiš za sedam dana? Dolaziš za sedam dana s pjesmom koju stvarno znaš. Al fakat znaš.', poručila mu je te dodala: ' I sad ti dajem sedam dana da pjevaš dan i noć, da pjevaš i da budeš prezenter ozbiljnog talenta, u ozbiljnoj maniri, ne podcjenjujući ni nas ni publiku, ni sebe ni svoj talent'.

Maja je nakon toga naglasila i koliko je ovaj trenutak poseban, budući da se još ni jednom kandidatu nije pružila ovakva prilika: 'Ovo nismo nikad dali. Ovo se nikad nije dogodilo'.

POGLEDAJTE SNIMKU NASTUPA: