Osim što se brine za seksualne fetiše, Pornhub spašava svijet!

Naš planet je ozbiljno ugrožen od pandemije korona virusa, potresa, požara... Dok razmišljamo o tome što bi se moglo uraditi, jedna tvrtka se inovativno bacila na rješavanje problema. Ta tvrtka je Pornhub. Osim što se brine za naše seksualne fantazije, Pornhub kroz brojne kampanje pokazuje da je više od obične pornostranice.

Osim što su prvo besplatni Pornhub Premium omogućili Talijanima, Španjolcima i Francuzima, sada će svi moći do 23. travnja smanjiti napetosti uz njihove top porniće.

Foto: Dreamstime

Iza žestoke akcije i vrelih uzdaha krije se zapravo ozbiljna tvrtka poprilično svjesna svijeta u kojem egzistira. Tijekom postojanja pokrenuli su različite kampanje s ciljem očuvanja zdravlja žena. Primjer je kampanja 'Save Our Boobs Bus Tour' korištena za podizanje svijesti o važnosti ranog otkrivanja raka dojke.

Organizirali su 'Boob bus' ukrašen golemim logom tvrtke. Poslali su ga na ulice New Yorka i nudili besplatne mamografske preglede ženama pomoću njihova mobilnog mamografa. Osim navedene kampanje, više puta su provodili i akciju 'Save the Boobs', u kojoj bi za svaki pregled videa iz kategorije 'velike grudi' i 'male grudi' donirali novac zakladi za borbu protiv raka dojke Suzan G. Komen. Kao i 'Save Our Boobs', ova je akcija imala velik i pozitivan odjek u gotovo svim medijima.

Međutim, Pornhub ne zanimaju samo ženske grudi, nego i okoliš. Oceani su zatrpani sa 6,5 milijuna tona smeća i, iako je većina ljudi toga na neki način svjesna, tek kad svjedočimo nečem vrlo upečatljivom, tad ćemo se ozbiljno zabrinuti te možda čak nešto i napraviti u vezi toga. Slijedeći takvu logiku, Pornhub je 2019. objavio video pod nazivom 'Najprljaviji pornić ikad' koji, osim očekivane akcije, sadrži i jasnu poruku o trenutačnom stanju mora i oceana. Plaža gdje se vruće scene odigravaju prljavija je od samoga seksa. Film je snimljen na plaži prekrivenoj plastičnim bocama, vrećicama i kantama, a tijekom trajanja filma ljudi u Pornhubovim odijelima za biokemijsku zaštitu skupljaju plastiku u pozadini.

Kad se film približi vrhuncu, isti ocean koji je bio prekriven smećem ponovno postaje čist, plav i nezagađen smećem. Osim što je sam film namijenjen podizanju svijesti o okolišu, Pornhub planira donirati nešto novca i za svaki pregled britanskoj tvrtki Ocean Polymers koja želi očistiti oceane te se bavi pretvaranjem plastičnog otpada iz oceana u obnovljivo gorivo. Osim toga, Pornhub je pokrenuo i dodatnu stranicu na kojoj prikazuju korak po korak kako smanjiti korištenje plastike te kako reciklirati i počistiti za sobom kad smo u prirodi.

Foto: screenshot

No to nije prvi put da Pornhub iskazuje brigu za okoliš. 2014. su uoči američkog blagdana posvećenog drveću (Arbor Day) pokrenuli kampanju 'Pornhub daje drvo Americi' (Pornhub Gives America Wood). Tijekom trajanja kampanje Pornhub je donirao jedno drvo za svakih 100 pregledanih videa u 'big dick' kategoriji te je ukupno donirano više od 15.000 stabala.

Foto: screenshot

Pokrenuli su i kampanju za spašavanje pčela pomoću nove kategorije pornofilmova 'Beesexual'. U toj kategoriji nalaze se brojne snimke pčele koje oprašuju cvijeće popraćene naracijom brojnih poznatih pornoglumaca, kao što su Julia Ann, Daya Knight, Olivia Austin, Joanna Agel, Dante Colle i Will Pounder.

Foto: Dreamstime

Iako brojni dušobrižnici kritiziraju ovakve postupke Pornhuba, navodeći da ove i druge slične kampanje zapravo imaju marketinšku svrhu te da se njima ne promovira zaštita zdravlja ili okoliša, nego Pornhub kao brend, činjenica je da ovakve kampanje djeluju. Iako možda brojne druge korporacije doniraju i veći iznos različitim dobrotvornim organizacijama, za njih se rijetko čuje jer rijetko koja tvrtka želi uložiti vrijeme i trud u osmišljavanje kampanji ovakvog tipa.

Jednostavnije je samo odvojiti dio novca i donirati ga. Pornhub, s druge strane, ovom problemu pristupa marketinški, nastojeći promovirati i sebe kao društveno osviješten brend, ali i podizati svijest o različitim problemima u svijetu. Time možda inicijalno neće donirati jednaku količinu novca kao druge tvrtke, ali će napraviti kampanje koje će se ljudima urezati u pamćenje i potaknuti ih da i sami učine nešto za dobrobit svijeta.

Foto: Dreamstime

Pokojni Hugh Hefner davno je naučio tu lekciju kad je platio obnovu ikonskog znaka Hollywood. Pornografija je u modernom društvu osuđena na marginalizaciju, a ipak je neviđeno utjecajna. Tehnološki nastrojeni čitatelji znaju da su pornići odnijeli prevagu u ratu formata između VHS-a i Betamaxa, a neki će reći da su isto to uradili u borbi između BluRaya i HD-DVD-a.

Pornhub je prihvatio svoju ulogu i s neviđenim zadovoljstvom pokreću kampanje gdje provokatorski upozoravaju na nespornu istinu. Kao što je rekao Corey Price, potpredsjednik Pornhuba, oni su prljavi, ali to ne znači da i svjetske plaže trebaju biti.

Tema: FILM