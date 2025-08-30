Osim u bračne vode, zaručnik Taylor Swift želi i u glumačke? 'Već pregovara o vlastitoj seriji'

Trenutno najpoznatiji par na svijetu, pjevačica Taylor Swift i igrač američkog nogometa Travis Kelce, prije nekoliko dana objavili su da su se zaručili nakon dvije godine veze, što je postala glavna vijest diljem svijeta! No, osim što trenutno planiraju vjenčanje, Page Six doznaje kako Travis planira uploviti i u glumačke vode.

Naime, kako navode, igrač američkog nogometa trenutno je u pregovorima s Jeffom Shafferom, izvršnim producentom serije 'Bez oduševljenja, molim!', te planira i vlastitu seriju.

Foto: Stephen Lew/REUTERS

- Travis je isprobavao puno stvari. Trenutno priča s Jeffom o seriji koja bi pratila njegov život. On bi glumio samog sebe. Htio bi glumiti - rekao je izvor za Page Six.

- Taylor ga je učinila moćnijim u Hollywoodu. Puno je relevantniji sada, posebice kada se uzme u obzir da bi se na svakom crvenom tepihu, uz njega, pojavila i ona - dodao je.

Bogatstvo megapopularne pjevačice procjenjuje se 1,5 milijardi dolara zahvaljujući nevjerojatnom uspjehu njezine turneje 'Eras', a Kelceovo na 70 milijuna.

- Taylor je vjerojatno kroz godine shvatila da je jako teško biti s njome u vezi. Ne zato što je ona teška osoba, nego zbog toga tko je ona, zbog bogatstva koje ima - rekao je ekonomist Sinead O'Sullivan, autor knjige 'Good Ideas and Power Moves: Ten Lesson for Success from Taylor Swift'.

Foto: Instagram

- Ona je direktorica, ali za razliku od ostalih direktora kao što su Mark Zuckerberg ili Elon Musk, glavni proizvod njezinog poslovnog carstva je upravo ona. To je jako neobično i onaj koji je s njome u vezi neminovno utječe na njezino poslovanje - dodao je ekonomist, inače bivši profesor na sveučilištu Harvard. Što se tiče Taylor i Kelcea, navodi kako tu postoji 'sinergija' koja je vrlo očita.

- Kada spojite dvoje ljudi koji su slavni u svojim poljima, dobivate zbroj koji je ogroman. Ne bih htio zvučati cinično, no njihova je veza je bila korisna za oboje - zaključio je.