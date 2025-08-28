Taylor Swift postaje goranska nevjesta! Njezin zaručnik Travis je porijeklom iz Velikih Draga

Priča koja spaja Gorski kotar, američki nogomet i jednu od najvećih pop zvijezda današnjice zvuči kao scenarij za film, ali potpuno je stvarna. Travis Kelce, zaručnik Taylor Swift, vuče podrijetlo iz Velikih Draga kod Brod Moravica. O tome je za Radio Rijeku govorila Meri Jurković, rođena Štajduhar, čiji su preci bili susjedi Kelceovih šukunbaka i šukundjedova.

- Šukundjed Travisa Kelcea bio je George, u stvari Juraj Štajduhar. Kad je otišao u Ameriku, tamo je preimenovan u Georgea - rekla je Jurković.

Obitelji Štajduhar imale su zajedničku kuću na adresi Vele Drage broj 14. Te kuće danas više nema, a sagrađena je, pretpostavlja se, još u 18. ili 19. stoljeću.

- Bila je s tri ulaza i tu su živjela tri brata. Jedan od te braće je u mojoj liniji poveznica, za ostalo dvoje braće nemam nekakvih informacija i ne znam kamo su išli. No, ispalo je da je George otišao u Ameriku i da je tamo osnovao obitelj i ostao živjeti - dodala je Jurković Radio Rijeci.

Četiri generacije kasnije, ta loza dala je dva NFL igrača. Njihova nekadašnja kuća nalazila se upravo u današnjem vrtu Meri Jurković u Veloj Dragi.

- Juraj je navodno jako rano umro i njegova supruga je ostala udovica mislim 1924., a 1901. su došli u Ameriku. Ona je ostala udovica s troje djece i na taj način je dalje išla njihova loza u Americi. Nekakvih kontakata nije bilo, samo znam priču da je moj djed imao dvije sestre koje su isto tako otišle u Ameriku, ali isto tako bez nekih velikih informacija. Naravno, nekada nije bilo interneta, pisma su rijetko putovala. Najbitnija informacija je ta da su u stvari korijeni tu, u Velikim Dragama i to na kućnom broju 14 - rekla je Jurković.

Na pitanje može li se reći da će Taylor Swift postati goranska nevjesta, Meri je odgovorila: 'Naravno, Bože moj! Ako odluče dio medenog mjeseca provesti tako da dođu u Velike Drage, sigurno ih paparazzi neće naći! Jer, ovdje nam je predivno, ovdje je mir, tišina, ovdje nema puno ljudi i ovdje ih sigurno paparazzi neće naći'.

Istaknula je i kako bi joj bilo lijepo da ova priča dođe do Travisa i Taylor, iako je svjesna da imaju vrlo malo slobodnog vremena.

- Neka oni dođu u Hrvatsku, sasvim dovoljno, pa ako zalutaju u Gorski kotar i to će biti lijepo. Neka oni lijepo troše pare po Hrvatskoj pa će biti super! - ispričala je Jurković.

