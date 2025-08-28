Selena Gomez reagirala je na zaruke prijateljice Taylor Swift

Selena Gomez (33) proslavila je zaruke Taylor Swift (35) i Travisa Kelcea (35). Naime, pjevačica je na svojim društvenim mrežama podijelila njihovu zajedničku fotografiju. Inače, Selena i Taylor su najbolje prijateljice, a uz to su obje sada i zaručene.

Foto: Instagram

- Kad se najbolja prijateljica zaruči, - stoji u opisu uz poseban emotikon, a Gomez se prisjetila i objavila Taylor Swift o 'pravoj ljubavi' iz travnja 2009. godine.

Foto: Instagram

- Prava ljubav se ipak ponekad dogodi. To nije nešto što izmislimo kad nam je devet godina. Moram vjerovati u to. I ti, - napisala je tada Swift.

Inače, Selena i Taylor prijateljice su još od 2000-ih godina. Gomez je tada bila u vezi s Nickom Jonasom, dok se Swift povezivala s njegovim bratom Joeom Jonasom. Iako je Selena prekinula vezu s Nickom, prijateljstvo s Taylor i dalje traje.

- U tim godinama postale smo najbolje prijateljice. Povezale smo se nakon prekida. Jednostavno smo ostale zajedno tijekom svih uspona i padova koji su uslijedili. I evo nas sada, 16 godina kasnije - prokomentirao je Gomez.

Selena se, u međuvremenu, točnije u prosincu prošle godine, zaručila s glazbenim producentom Bennyjemom Blancomom Blancomom , a na društvenim mrežama pohvalila se dijamantnim prstenom.

- Zauvijek počinje sada - napisala je tada Selena, a Taylor se odmah javila za posebnu ulogu.

Podsjetimo, Swift i Kelce objavili su prije par dana da su se zaručili, a na društvenim mrežama osvanule su i veličanstvene fotografije iz bajkovitog vrta. U objavi je Taylor pokazala i zaručnički prsten, a posebnu pozornost privukao je upravo dijamant iza kojeg stoji zanimljiva priča.