Osjećate li se staro? Prošlo je 20 godina od 1. epizode 'Hannah Montana': Sad objavili specijal

Prije točno 20 godina je prikazana prva epizoda serije 'Hannah Montana', koja je postala veliki hit diljem svijeta, a Miley Cyrus donijela slavu. I upravo na 20. godišnjicu su se okupile zvijezde serije u Los Angelesu na svjetskoj premijeri specijala koji izlazi pod nazivom 'Hannah Montana 20th Anniversary Special'.

Serija se prikazivala od 2006. do 2011. godine, i imala je četiri sezone. Godine 2009. je izašao i dugometražni film. Serija je pratila Miley Stewart, koju je utjelovila Cyrus, koja je preko dana bila 'obična tinejdžerica' koja bi noću, uz pomoću plave perike, postajala prava pop senzacija Hannah Montana.

'Hannah Montana je dio mene'

U novom specijalu, gledatelji će imati priliku vidjeti dosad neobjavljene snimke i vjerne rekreacije poznatih setova, poput dnevnog boravka obitelji Stewart i slavnog rotirajućeg ormara. Specijal se fokusira na ključne trenutke, glazbu i uspomene koje su definirale eru Hanne Montane.

Foto: Mario Anzuoni

- 'Hannah Montana' će uvijek biti dio onoga što jesam - izjavila je Cyrus u priopćenju povodom specijala.

- Ono što je počelo kao TV serija postalo je zajedničko iskustvo koje je oblikovalo moj život i živote tolikih obožavatelja, i uvijek ću biti zahvalna na toj povezanosti - poručila je, navodi Page Six.

Poznata lica i nasljeđe serije

U specijalu se pojavljuju i drugi članovi originalne postave, uključujući oca Miley Cyrus, Billyja Raya Cyrusa, koji je glumio i njenog oca u seriji, te majku Tish Cyrus-Purcell. Potvrđen je i gostujući nastup Selene Gomez, koja je također započela karijeru na Disney Channelu. Gomez je u seriji imala ulogu Mikayle, Hannine suparničke pop zvijezde.

Utjecaj serije i danas je golem. Franšiza "Hannah Montana" do sada je prikupila više od pola milijarde sati streaminga na Disney+, dok je za vrijeme originalnog emitiranja ostvarila prodaju 14 platinastih i 18 zlatnih albuma te zaradila četiri nominacije za nagradu Emmy.

Kako bi proslavili obljetnicu, obožavatelji će u specijalu čuti izvedbe hitova poput "The Best of Both Worlds" i "The Climb", ali i potpuno novu pjesmu koju je Miley posvetila obožavateljima.

Gdje gledati 'Hannah Montana 20th Anniversary Special'?

Specijal povodom 20. obljetnice serije "Hannah Montana" objavljen je danas, 24. ožujka, i dostupan je isključivo na streaming servisu Disney+