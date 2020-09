Oskarovac Jeremy Irons bio je vrtlar, građevinar i čistio kuće

Na Broadwayu je debitirao 1984. u predstavi 'The Real Thing', za što je dobio nagradu Tony za najboljeg glumca. Sedam godina kasnije dobio je i najveće glumačko priznanje - prestižni kipić Oscara u filmu 'Obrat sreće'

<p>Britanski glumac <strong>Jeremy Irons</strong> (72) nikad nije volio igrati po ničijim pravilima. Potvrdio je to i prije nekoliko godina kad je unaprijed odbio titulu viteza, koju uručuje kraljica <strong>Elizabeta II.</strong> osobno. Rekao je tada kako bi mu to samo bilo opterećenje te da ne želi biti ničija marioneta. Nije se Irons jednostavno osjećao kao vitez. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: </strong></p><p>Na Broadwayu je debitirao 1984. u predstavi 'The Real Thing' za što je dobio nagradu Tony za najboljeg glumca, a sedam godina kasnije dobio je i najveće glumačko priznanje - prestižni kipić Oscara. Irons je tada proglašen najboljom muškom glavnom ulogom za svoju rolu u drami 'Obrat sreće' s <strong>Glenn Close</strong>.</p><p>Zapažen je na filmskom platnu bio i u drami 'Žena francuskog poručnika', 'Moonlighting', 'Izdaja', 'Misija', a dobio je pohvale i za filmove 'Smrtonosni blizanci' te 'Lolita'. 2006. godine glumio je s <strong>Helen Mirren</strong> u povijesnoj mini seriji 'Elizabeta I.' te je nagrađen Zlatnim globusom i Emmyjem za najboljeg sporednog glumca.</p><p>- Nemate pojma što sam sve radio prije nego što sam uspio u svijetu glume. Bio sam vrtlar, građevinar, a čistio sam i vile bogataša - izjavio je Jeremy, koji se ničega ne stidi, a osim glumom godinama se već bavi humanitarnim radom. </p>