DODJELA NAGRADA

Osmo izdanje Glazbene novinarske nagrade Rock&Off 23. siječnja u Tvornici kulture

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Valerio Baranovic

Organizatori su uoči početka prvog kruga glasovanja otkrili nove detalje ovogodišnje nagrade te objavili da će se dodjela Rock&Off statua održati 23. siječnja 2026. u zagrebačkoj Tvornici kulture.

Glazbena godina 2025. polako se privodi kraju, a s njenim završetkom tradicionalno započinje i najuzbudljiviji dio – pripreme za odabir najistaknutijih domaćih bendova, autora i izvođača koji su obilježili proteklih dvanaest mjeseci. Glazbena novinarska nagrada Rock&Off ulazi u svoje osmo izdanje.

Organizatori su uoči početka prvog kruga glasovanja otkrili nove detalje ovogodišnje nagrade te objavili da će se dodjela Rock&Off statua održati 23. siječnja 2026. u zagrebačkoj Tvornici kulture, kultnom prostoru koji je već tradicionalno dom Rock&Off tuluma.

Pred više od 100 članova žirija – glazbenih novinara i urednika najznačajnijih hrvatskih medija – nalazi se zahtjevan zadatak: najprije kroz nominacijski proces izdvojiti najbolje, a zatim među njima odabrati glazbenike koji su u 2025. donijeli najviše kreativnosti, energije i originalnosti na domaću scenu. Nominacije će biti objavljene početkom siječnja 2026., nakon čega će uslijediti pripreme za samu dodjelu.

- I ove godine smo vidjeli veliki broj odličnih koncerata, naslušali se sjajnih singlova i kvalitetnih albuma te upoznali neka nova mlada imena. Kao i svake godine, novinari će prvo predložiti, a onda i odabrati one za koje smatraju da su ostavili najveći trag u ovoj godini. Veselimo se još jednom Rock&Offu i pozivamo sve da zapišu 23. siječanj u svoje kalendare - rekao je direktor nagrade Krešimir Blažević.

Pokretač nagrade Rock&Off je Hrvatsko društvo skladatelja, a koproducenti su Tvornica kulture i Unison. Zahvaljujući angažmanu glazbenih novinara, Rock&Off je tijekom godina izrastao u manifestaciju koja potiče kreativnost, prepoznaje autentičan rad i slavi različitost domaće glazbene scene.

