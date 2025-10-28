Rock&Off Tour 2025: Nemeček u Zaboku zatvorio još jedno uspješno izdanje turneje

Još jedno glazbeno putovanje kroz hrvatske gradove uspješno je privedeno kraju! Rock&Off Tour 2025. zatvoren je 24. listopada u zabočkom klubu Regenerator, sjajnim koncertom benda Nemeček, čiji je nastup odisao snagom i glazbenom hrabrošću.

Ovaj glazbeni kolektiv poznat po spoju tradicijskih motiva i suvremenog eksperimentalnog izraza ispunio je prostor Regeneratora svojim impresivnim zvukom. Publika je uživala u atmosferi i dinamičnim izvedbama koje su odisale kreativnošću, a završni taktovi simbolično su označili kraj još jedne uspješne Rock&Off sezone – ali i početak novog glazbenog poglavlja koje tek slijedi.

Nemeček je još jednom potvrdio da domaća scena obiluje autentičnim i umjetnički hrabrim izvođačima. Njihov nastup u Zaboku bio je dostojan završetak turneje koja već godinama povezuje gradove, publiku i izvođače kroz zajedničku strast prema domaćem autorskom zvuku.

Foto: Luka Smuk

Rock&Off Tour 2025. započeo je u srpnju u Fužinama koncertom Ki Klopa na Cinehill festivalu, koji je otvorio sezonu zaraznom energijom i oduševljenjem publike. Turneja se potom preselila na jug, gdje su Bad Red Bunny u Kninu, u klubu A3, priredili pravu rock-eksploziju. Uslijedili su koncerti u Makarskoj, gdje su Ki Klop napunili Rockatansky, te Zadar, gdje su se 27. rujna Ki Klop i Bad Red Bunny zajednički popeli na pozornicu Urbofona i donijeli jedan od najupečatljivijih trenutaka turneje.

Ovogodišnja turneja ponovno je dokazala da Rock&Off nije samo glazbena nagrada, već važna platforma za promociju mladih, autentičnih i nezavisnih izvođača koji svojom glazbom pomiču granice domaće scene. Turneja je i ove godine ostala vjerna svojoj misiji – stvaranju prostora za nove autore te povezivanju mladih glazbenika s publikom željnom svježine, iskrenosti i novih iskustava.

"Rock&Off Tour je još jednom potvrdio važnost nezavisne domaće scene i njezinu nevjerojatnu kvalitetu. Naš je cilj pružiti prostor mladim i nedovoljno zastupljenim izvođačima te povezati ih s publikom diljem manjih gradova u Hrvatskoj. Drago nam je da već godinama ustrajno radimo ovaj projekt. Zahvaljujemo svim partnerima i pokroviteljima, osobito Ministarstvu kulture i medija te Hrvatskom društvu skladatelja, na podršci projektu koji razvija i promovira hrvatsku glazbenu nezavisnu scenu", rekao je Davor Drezga, voditelj projekta.

Foto: Luka Smuk

Ponovno kreće i Mala škola Rock&Off novinarstva, koja ove godine ulazi u peto izdanje. Riječ je o dvomjesečnom edukacijskom programu, a prijave su otvorene i dostupne OVDJE. Program okuplja iskusne glazbene novinare i medijske profesionalce iz različitih područja – od tiska, radija i televizije do digitalnih platformi i društvenih mreža.

No, priča se ovdje ne zaustavlja. Već za nekoliko tjedana započinje novi izbor i osmo izdanje Glazbene novinarske nagrade Rock&Off, koja će ponovno okupiti najistaknutije predstavnike domaće rock i off glazbene scene. Početkom iduće godine doznat ćemo i tko će biti dio Rock&Off Toura 2026 – nove generacije izvođača koji će nastaviti graditi ovu jedinstvenu priču.

Turneja se održala pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske te Hrvatskog društva skladatelja, dok je organizaciju i provedbu potpisao Unison – Hrvatski glazbeni savez, nositelj nagrade Rock&Off.