Osoblju Netflixa dijeli namirnice koje stoje više nego što sami mogu zaraditi
Osoblje: Meghan Markle nas ponižava skupim džemovima...
Velika količina robe iz lifestyle brenda As Ever, koji je osnovala Meghan Markle, uključujući džemove, mješavine za kolače i ružičasto vino, podijeljena je zaposlenicima Netflixa. Iako bi se na prvi pogled ovo moglo protumačiti kao velikodušna gesta, insajderi tvrde da je situacija složenija.
Naime, ovaj 'poklon'dolazi u jeku rastućeg nezadovoljstva među nižerangiranim osobljem Netflixa, posebno onima koji će raditi u novim fizičkim trgovinama u King of Prussia u Philadelphiji i Galleria Dallasu. Radnici su istaknuli ironiju situacije u kojoj dobivaju luksuzne proizvode koje si sami, s obzirom na satnice, teško mogu priuštiti. Dakle, odvija se to u trenutku u kojem se otvaraju nova maloprodajna mjesta Netflix House u trgovačkim centrima diljem Amerike, u kojima će se očito prodavati i vojvotkinjin asortiman.
I cijene proizvoda brenda As Ever izazvale su pravu buru. Primjerice, teglica džema navodno stoji oko 30 dolara, a vino i setovi za kuhanje još su skuplji. S druge strane, početna satnica za osoblje u Netflixovim trgovinama iznosi od 15 do 20 dolara. Jedan od zaposlenika je to anonimno komentirao rekavši kako je 'apsurdno da im dijele džem koji stoji više nego što zarade u dva sata rada'. Ova diskrepancija između luksuznog imidža koji Meghan prodaje i stvarnosti onih koji bi te proizvode trebali slagati na police stvorila je napetu atmosferu.
Dodatni problem predstavlja ono što su zaposlenici nazvali 'logističkom noćnom morom'. Lansiranje brenda As Ever već je nekoliko puta odgađano, a rebranding iz American Riviera Orchard u As Ever stvorio je konfuziju. Činjenica da se proizvodi sad dijele interno potaknula je glasine o tome da prodaja ne ide prema planu ili da postoje viškovi zaliha kojih se treba riješiti prije nego što im istekne rok trajanja, s obzirom na to da je riječ o prehrambenim artiklima.
- Čini se kao da ne znaju što bi s tim - rekao je izvor.
Markle, koja je brend zamislila kao produžetak svog nekadašnjeg bloga The Tig, u partnerstvu s Netflixom pokušava stvoriti carstvo slično onom Marthe Stewart.
