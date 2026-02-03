Osoblje: Meghan Markle nas ponižava skupim džemovima...

Velika količina robe iz lifestyle brenda As Ever, koji je osnovala Meghan Markle, uključujući džemove, mješavine za kolače i ružičasto vino, podijeljena je zaposlenicima Netflixa. Iako bi se na prvi pogled ovo moglo protumačiti kao velikodušna gesta, insajderi tvrde da je situacija složenija.

Naime, ovaj 'poklon'dolazi u jeku rastućeg nezadovoljstva među nižerangiranim osobljem Netflixa, posebno onima koji će raditi u novim fizičkim trgovinama u King of Prussia u Philadelphiji i Galleria Dallasu. Radnici su istaknuli ironiju situacije u kojoj dobivaju luksuzne proizvode koje si sami, s obzirom na satnice, teško mogu priuštiti. Dakle, odvija se to u trenutku u kojem se otvaraju nova maloprodajna mjesta Netflix House u trgovačkim centrima diljem Amerike, u kojima će se očito prodavati i vojvotkinjin asortiman.

Foto: Netflix

I cijene proizvoda brenda As Ever izazvale su pravu buru. Primjerice, teglica džema navodno stoji oko 30 dolara, a vino i setovi za kuhanje još su skuplji. S druge strane, početna satnica za osoblje u Netflixovim trgovinama iznosi od 15 do 20 dolara. Jedan od zaposlenika je to anonimno komentirao rekavši kako je 'apsurdno da im dijele džem koji stoji više nego što zarade u dva sata rada'. Ova diskrepancija između luksuznog imidža koji Meghan prodaje i stvarnosti onih koji bi te proizvode trebali slagati na police stvorila je napetu atmosferu.

Foto: Instagram

Dodatni problem predstavlja ono što su zaposlenici nazvali 'logističkom noćnom morom'. Lansiranje brenda As Ever već je nekoliko puta odgađano, a rebranding iz American Riviera Orchard u As Ever stvorio je konfuziju. Činjenica da se proizvodi sad dijele interno potaknula je glasine o tome da prodaja ne ide prema planu ili da postoje viškovi zaliha kojih se treba riješiti prije nego što im istekne rok trajanja, s obzirom na to da je riječ o prehrambenim artiklima.

- Čini se kao da ne znaju što bi s tim - rekao je izvor.

Markle, koja je brend zamislila kao produžetak svog nekadašnjeg bloga The Tig, u partnerstvu s Netflixom pokušava stvoriti carstvo slično onom Marthe Stewart.

Foto: RUBA