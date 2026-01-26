Život nakon dvora više nije tako glamurozan, izvori tvrde: 'Princ Harry u Americi ne radi ništa'

Samo nekoliko dana nakon što je svjedočio na sudu u Londonu i bio vidno potresen te zamalo pustio suzu radi, kako tvrdi, narušavanja privatnosti i pritisaka britanskih medija - princ Harry (41) je viđen u posve drugačijem okruženju. Naime, u nedjelju je bio na Sundance Film Festivalu, u društvu supruge Meghan Markle (44) i brojnih poznatih imena iz filmske industrije.

Foto: Toby Melville

- Da Harry s ročišta u srijedu, na kojem je molio medije za privatnost, samo nekoliko dana kasnije ode na Sundance, potpuno je nevjerojatno - rekao je izvor iz Hollywooda.

Foto: Colombia Vice Presidency/REUTERS

Ovaj kontrast između sudnice i filmskog festivala ponovo je skrenuo pozornost na njegovu složenu fazu života, šest godina nakon preseljenja u SAD. Iako ističe da mu život u Kaliforniji napokon pruža privatnost i slobodu kakvu u Ujedinjenom Kraljevstvu nije imao, čini se da se i dalje teško distancira od događaja iz prošlosti.

U više je navrata rekao kako bi njegova majka Diana, da je živa, podržala njegovu odluku da započne novi život izvan kraljevske obitelji. No čini se kako poslovni pothvati njega i supruge Meghan u Hollywoodu, ipak nailaze na svojevrsne prepreke. Ugovori s velikim kompanijama poput Spotifya i Netflixa su propali ili ne donose velike prihode, a njihova humanitarna organizacija Archewell prošla je kroz restrukturiranje i smanjenje broja zaposlenih.

Foto: Instagram

- Harry zapravo ne radi ništa konkretno u Americi. Čini se da je još uvijek jako zaokupljen prošlošću. Postoje glasine da Harry pokreće vlastiti posao, ali on i Meghan nemaju ovdje baš najbolju poslovnu reputaciju - dodao je izvor.

Iako su njegovi memoari 'Spare' ostvarili značajnu zaradu, troškovi života u Kaliforniji, uključujući sigurnost i održavanje imanja, veoma su visoki. Navodno samo za sigurnost troše 3 milijuna dolara godišnje. Njegov odnos s kraljevskom obitelji i dalje je napet - s bratom Williamom nije u kontaktu, a s ocem, kraljem Charlesom se viđa rijetko.

Foto: Instagram

Pojavile su se i glasine da Harry snima Netflixov dokumentarac u Africi, no čini se kako taj projekt nije zaživio. Meghan i Harry u planu imaju filmsku adaptaciju romana 'The Wedding Date' autorice Jasmine Guillory, koju razvijaju za Netflix preko svoje produkcijske kuće Archewell Productions.

On navodno traži jasniji profesionalni smjer, dok je Meghan fokusirana na vlastite projekte i razvoj lifestyle brenda As Ever. Iako se još uvijek pojavljuju zajedno na javnim događanjima, njihovi poslovni planovi sve su više odvojeni.