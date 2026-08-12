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‘Ostavio je dubok trag u našim životima’: Zoran Predin pjevao je u Puli u čast Arsenu Dediću

Piše Maša Mai Čigir,
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‘Ostavio je dubok trag u našim životima’: Zoran Predin pjevao je u Puli u čast Arsenu Dediću
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Foto: DAMIR BOSNJAK
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U jedinstvenom ambijentu pulskog Malog rimskog kazališta u utorak navečer održan je koncert 'Zoran pjeva Arsena'. Glazbena večer bila je posvećena Arsenu Dediću, jednom od najvećih kantautora ovih prostora

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Zoran Predin publici je donio osobnu interpretaciju Arsenovih pjesama kroz dvosatni program posvećen njegovoj glazbi, poeziji i šansoni. Za Predina ovaj koncert ima i posebno osobno značenje s obzirom na dugogodišnje prijateljstvo s Arsenom i bliskost s obitelji Dedić.

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Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

- Arsen i ja bili smo veliki prijatelji i družili smo se dugi niz godina, a cijela obitelj Dedić ostavila je dubok trag u mom životu, u našima zapravo. Zato je za mene pjevati njegove pjesme prije svega velika čast. Arsenove melodije i tekstovi s godinama samo dobivaju na vrijednosti. Drago mi je što smo ovu priču donijeli i u Pulu, grad kojem ovakav koncert i Arsenove pjesme zaista pristaju. Malo rimsko kazalište dalo je cijeloj večeri posebnu atmosferu, a publika je bila odlična - poručio je.

Foto: Damir Bošnjak

Uz Predina su na pozornici nastupili i vrhunski glazbenici okupljeni u sastavu Damirov Django Group, koji je naziv dobio u čast pokojnog Damira Kukuruzovića, jednog od najvažnijih hrvatskih jazz gitarista. U publici koja je sa zadovoljstvom pratila svaki stih i svaku notu bio je i Stefan, koji je nakon koncerta istaknuo važnost ovakvih događanja za kulturnu ponudu grada.

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- Bilo je jako lijepo i mislim da su ovakvi kulturni događaji važni za Pulu, posebno tijekom ljeta. Arsenove pjesme obilježile su i okupile generacije i bilo ih je lijepo čuti ponovno, u Predinovoj interpretaciji i u ovakvom ambijentu - rekao je Stefan.

Foto: Damir Bošnjak

Pod pulskim ljetnim nebom redale su se 'Kuća pored mora', 'Otkako te ne volim', 'Odlazak', 'Tvoje nježne godine', 'Moderato cantabile' i druge pjesme koje su trajno obilježile regionalnu kantautorsku i šansonijersku scenu. Predin je ranije govorio kako je izbor pjesama nastao tako da je u svakoj pronašao dio sebe, a upravo je njegov osobni odnos prema Arsenovu stvaralaštvu dao posebnu notu cijeloj večeri.

Foto: Damir Bošnjak

Malo rimsko kazalište pokazalo se kao posebna kulisa za program posvećen pjesmama koje desetljećima pronalaze put do svih generacija slušatelja. Koncert 'Zoran pjeva Arsena' održan je uz podršku TOP RADIJA.

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