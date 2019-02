Osvanule fotografije na kojima N. Hamilton pozira u toplesu?

Na internetu su se pojavile fotografije na kojima pjevačica Natasha Hamilton (36), bivša članica popularne grupe Atomic Kitten pozira gola. 36-godišnja majka troje djece ostala je u potpunom šoku nakon što je saznala da su fotografije na kojima je ona u toplesu osvanule na internetu, piše britanski The Sun.

Foto: privatni album

- Natasha je provela mnogo godina pred reflektorima i očima javnosti pa joj nije strana činjenica da nepoznati ljudi znaju detalje iz njezinog privatnog života. No, sad je rijetko u javnosti i većinu vremena provodi brinući se o svojoj djeci. Definitivno nije htjela da ove fotografije osvanu na internetu jer strahuje da će nekad progoniti njezinu djecu na igralištu - otkrio je izvor za 'The Sun'.

Foto: privatni album

Natasha je prije nekoliko mjeseci imala još jedno neugodno iskustvo. Naime, sa svojim pratiteljima na Twitteru podijelila je 'užas' koji joj se dogodio dok se vozila vlakom. Natasha se vraćala kući u London, a vlak je bio krcat pa je jedan muškarac iskoristio priliku i 'prilijepio' se uz pjevačicu.

- Ovaj gnusni čovjek je trljao svoj penis o mene u prepunom vlaku. Mislila sam da se nečija vrećica trlja o mene sve dok nisam osjetila da mi neko diše za vratom. Zgrožena sam i o svemu ću obavijestiti policiju - napisala je Natasha.

Foto: privatni album

Natasha je godinama bila članica nekoć popularne grupe Atomic Kitten, koja se raspala 2004. godine. Djevojke iz benda se dugo nisu mogle pomiriti s neuspjehom. Nedavno su izjavile kako i danas za raspad krive Kylie Minogue (50) koja im je navodno ukrala hit 'pred nosom'. Tvrde da je pjesma ' I can't get you out of my head' pisana za njih, ali je Kylie bila snalažljivija i pridobila autore hita da je daju njoj.