Osvojio je Hollywood, a žene su ga obožavale: Prije godinu dana otišao je Robert Redford

Prije točno godinu dana, 16. rujna 2025., svijet filma oprostio se od Roberta Redforda, glumca čiji su lik i karizma obilježili nekoliko desetljeća Hollywooda, ali i redatelja koji je svojim radom otvorio vrata generacijama nezavisnih filmaša. Zvijezda filmova "Butch Cassidy and the Sundance Kid", "The Sting", "The Way We Were" i "All the President’s Men" preminula je u 89. godini u svojem domu u Sundanceu, u planinama američke savezne države Utah.

Redfordova publicistica Cindi Berger tada je objavila da je preminuo u domu koji je toliko volio, okružen svojim najbližima. Prema informacijama koje je njegova PR agencija dala medijima, Redford je preminuo u snu.

Redford je tijekom više od pola stoljeća izgradio karijeru koja ga je od holivudskog zavodnika i jednog od najvećih glumačkih imena svoje generacije odvela do Oscara za režiju i uloge jednog od najvažnijih zagovornika nezavisnog filma.

Foto: Fredrik Varfjell/NTB/profimedia

Charles Robert Redford Jr. rođen je 18. kolovoza 1936. u Santa Monici u Kaliforniji. Put do Hollywooda nije mu bio pravocrtan. Kao mladić isticao se u sportu i dobio bejzbolsku stipendiju za Sveučilište Colorado, ali studij nije završio. Nakon smrti majke prolazio je kroz teško razdoblje, a zatim je otišao u Europu, gdje se zainteresirao za umjetnost te počeo ozbiljnije razmišljati o društvenim i političkim pitanjima.

Po povratku u SAD studirao je dizajn i glumu u New Yorku. Karijeru je počeo u kazalištu i na televiziji, a veliki uspjeh na Broadwayu ostvario je u predstavi "Barefoot in the Park". Ulogu je 1967. ponovio u filmskoj verziji uz Jane Fondu, no prava prekretnica dogodila se dvije godine poslije.

Sundance Kid koji je osvojio Hollywood

Film "Butch Cassidy and the Sundance Kid" iz 1969. pretvorio ga je u međunarodnu zvijezdu. Redford je glumio Sundance Kida, dok je Paula Newmana dopala uloga Butcha Cassidyja. Njihova filmska kemija prerasla je u dugogodišnje prijateljstvo, a dvojac se ponovno okupio 1973. u velikom hitu "The Sting".

Upravo mu je "The Sting" donio jedinu nominaciju za Oscara za najboljeg glumca. Iako je njegov izgled bio važan dio statusa holivudske zvijezde, Redford se tijekom karijere uporno pokušavao odmaknuti od uloga koje bi ga svodile na filmskog zavodnika.

Foto: Fredrik Varfjell/NTB/profimedia

Sedamdesete su bile njegovo veliko desetljeće. Uz Barbru Streisand snimio je "The Way We Were", pojavio se u "The Great Gatsby" i trileru "Three Days of the Condor", a 1976. s Dustinom Hoffmanom snimio je "All the President’s Men". U tom je filmu utjelovio novinara Boba Woodwarda u priči o istrazi afere Watergate, koja je dovela do ostavke američkog predsjednika Richarda Nixona.

Uslijedili su "The Natural", "Out of Africa", "Indecent Proposal" i brojni drugi filmovi kojima je Redford učvrstio status jednog od najprepoznatljivijih američkih glumaca druge polovice 20. stoljeća.

Oscar koji nije dobio za glumu

Jedan od najvećih uspjeha u karijeri ostvario je zapravo iza kamere. Redateljski je debitirao 1980. dramom "Ordinary People", potresnom pričom o obitelji suočenoj s gubitkom.

Foto: Gary Hershorn

Već mu je prvi film donio Oscara za najboljeg redatelja, dok je "Ordinary People" osvojio i nagradu za najbolji film. Redford je poslije režirao ostvarenja poput "A River Runs Through It", "Quiz Show" i "The Horse Whisperer", u kojem je istodobno bio redatelj, producent i glavni glumac.

Američka filmska akademija njegov je ukupni doprinos kinematografiji 2002. nagradila počasnim Oscarom.

Sundance kao možda najveće nasljeđe

Koliko god velika bila njegova glumačka i redateljska karijera, Redfordov najdalekosežniji doprinos filmu možda se dogodio izvan velikih holivudskih studija.

Godine 1981. osnovao je Sundance Institute kako bi pružio podršku nezavisnim autorima i projektima koji su teško pronalazili mjesto u tadašnjem filmskom sustavu. S institutom se razvio i Sundance Film Festival, koji je postao jedno od najvažnijih mjesta za predstavljanje nezavisnog filma.

Foto: Jim Urquhart

Redford je svojevremeno objašnjavao da je, iako je i sam pripadao filmskom mainstreamu, vidio brojne priče koje nisu dobivale priliku biti ispričane. Sundance je postao njegov način da takvim autorima otvori vrata.

I Utah je za njega predstavljao mnogo više od sjedišta filmskog instituta. Ondje je još 1960-ih počeo kupovati zemljište, udaljavajući se od Hollywooda, a njegova povezanost s prirodom prerasla je u desetljeća ekološkog aktivizma.

Posljednje godine filmske legende

Redford je i u poznijoj dobi povremeno stajao pred kameru. Posebno je zapažen bio njegov gotovo samostalni nastup u filmu "All Is Lost" iz 2013., a široj mlađoj publici postao je poznat i zahvaljujući ulozi Alexandera Piercea u Marvelovu filmu "Captain America: The Winter Soldier", koju je nakratko ponovio u "Avengers: Endgame".

Godine 2018. najavio je da će "The Old Man & the Gun" vjerojatno biti njegova posljednja velika glumačka uloga. Ipak, nije sasvim nestao s ekrana, posljednje pojavljivanje ostvario je 2025. u seriji "Dark Winds", svega nekoliko mjeseci prije smrti.

Privatni život donio mu je i teške gubitke. Prvorođeni sin Scott preminuo je kao beba 1959., a sin James, redatelj dokumentarnih filmova i aktivist, umro je 2020. od posljedica raka. Iza Roberta Redforda ostali su supruga Sibylle Szaggars Redford, kćeri Shauna i Amy te sedmero unučadi.