U PONEDJELJAK

Volite Roberta Redforda? Evo gdje pogledati njegove filmove
Foto: Twitter/Screenshot/kolaž

Za obožavatelje slavnog glumca Tuškanac u gostima idućeg tjedna priprema posebnu poslasticu.

 Filmom 'Potjera bez milosti' u ponedjeljak, 10. studenog, u zagrebačkom kinu Forum otvara se program Tuškanca u gostima s izborom najznačajnijih ostvarenja opusa Roberta Redforda, američkog glumca poznatog po suptilnom izrazu i intelektualnom šarmu.

Prvi u nizu filmova u kojima je Redford ostvario nezaboravne glumačke uloge, 'Potjera bez milosti' iz 1966. godine, prati nepravedno optuženog Bubbera koji bježi iz zatvora i izaziva kaos na američkom jugu, a uz Redforda u filmu nastupaju Marlon Brando i Jane Fonda.

Entertainment News - February 22, 2011
Foto: Globe Photos

Slijedi jedan od najpoznatijih vesterna svih vremena 'Butch Cassidy i Sundance Kid' (1969),  koji je slobodno utemeljen na životima pljačkaša banaka, te nagrađen Oscarom za najbolji izvorni scenarij, glazbu i fotografiju. U glavnim ulogama su Paul Newman i Robert Redford, a iz filma se pamti i pjesma 'Raindrops Keep Fallin' on My Head'.

Prikazat će se i film 'Vozač spusta' (1969) o kompetitivnom američkom skijašu koji se bori za mjesto u nacionalnoj reprezentaciji. Redford je većinu skijaških scena izveo sam, unatoč ranijoj nesreći s motornim saonicama.

320939482
Foto: Fredrik Varfjell/NTB/profimedia

Četiri godine nakon suradnje na filmu 'Butch Cassidy i Sundance Kid', Newman i Redford ponovili su odličnu suradnju u krimi-drami 'Žalac' (1973), u kojoj dvojica prevaranata vode složenu osvetničku prijevaru protiv moćnog mafijaša.

U središtu romantične drame 'Djevojka koju sam volio' (1973) politički je napeta veza između idealistične aktivistice i pragmatičnog pisca. Naslovna pjesma 'The Way We Were', koju je izvela Barbra Streisand, postala je hit i osvojila Oscara za najbolju originalnu pjesmu.

LES TROIS JOURS DU CONDOR - THREE DAYS OF THE CONDOR (1975)
Foto: Paramount - Dino De Laurentiis

Utemeljena na istinitim događajima, politička triler-drama 'Svi predsjednikovi ljudi' (1976) prati novinare Boba Woodwarda i Carla Bernsteina dok otkrivaju aferu Watergate koja dovodi do ostavke predsjednika Nixona.

Retrospektivu zatvara 'Moja Afrika' (1985) biografska je drama o životu danske spisateljice Karen Blixen u Keniji - njezinom braku, vođenju plantaže kave i romantičnom odnosu s pustolovom Denysom. Film je osvojio sedam Oscara, uključujući one za najbolji film i režiju, te je sniman na autentičnim lokacijama u Keniji.

Foto: Instagram

Redford se istaknuo i redateljskim opusom koji odlikuje humanistički pristup te jednostavan, ali dojmljiv prikaz društvenih tema, pa će se prikazati i emocionalna drama 'Obični ljudi' (1980), njegov redateljski debi kojim je osvojio Oscara za najbolji film i režiju.

Osim autorskog doprinosa, Robert Redford (1936.-2025) je bio ključna figura američkog nezavisnog filma, čiji je prijelomni trenutak bilo osnivanje Sundance Instituta te uspostavljanje institucionalne platforme za američki nezavisni film i autore izvan studijskog sustava.

FILE PHOTO: Robert Redford addresses the media at an opening day news conference for the Sundance Film Festival in Park City, Utah
Foto: Jim Urquhart


 

