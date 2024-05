Tata Lasagna za 24sata: Marko je uvijek bio skroman i pošten. Zaslužio je ovo, nije to slučajno

Svi smo pozitivno euforični i napeti. Energija koju cijela Hrvatska i šire odašilje u ovom trenutku je nevjerojatna. Ako bude pravedno s tehničke strane, Marko ima šanse za pobjedu, kazao nam je Dragan Purišić, otac Baby Lasagne. Dodao je da je napetost i uzbuđenje u ovom trenutku neizmjerno velika.

- Ali sve na pozitivan način. Ta napetost se može doslovce u ovom trenutku nožem rezati koliko je opipljiva Od svih ljudi okolo osjećam tu pozitivnu energiju i zaista oduševljava. Svi smo se nekako poistovjetili s njim i to je odlično. Kažu da je pjesma kvalitetna i nadam se da će takav rezultat na kraju biti - odao je. Upitali smo ga je li mu dao pokoji očinski savjet.

- Znate što? On je kroz ovo razdoblje toliko sazrio da ja trenutno jedino od njega mogu primati savjete. Što god pokušam reći, on ima zreliji i pametniji savjet od mene. Jako je prizemljen i jako sam ponosan što je u svemu zadržao 'hladnu glavu' i ostao onakav kakvog ga znamo kod kuće. Prizeman, skroman i pošten. On je takav zaista. Nema masku, nema skrivenih namjera - odaje tata Dragan.

Malmo: Baby Lasagna na generalnoj probi uoči finala Eurosonga | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Kaže da je Marko odgojen od malih nogu da bude pošten, suosjećajan prema svima i skroman.

- Miran je i u ovim trenucima, a uz Božju pomoć i molitvu vjerujem da je takav kakav je danas. Ima jako puno talentiranih ljudi, ali eto, ne otvore se vrata baš svakome. Kako god u intervjuima priča, takav je i s nama kod kuće dok razgovaramo. Izrazito je miran dečko. Jedino kada je na pozornici, on svu tu svoju energiju nastoji kroz pjesmu izbaciti vani - priča ponosni tata. Nastavlja da Baby Lasagna nema dva lica. I ne glumi.

- Čak je javno govorio o svojoj uspješnoj borbu s depresijom. Želi biti potpuno otvoren i iskren sa svima. 'Finish' njegovog sazrijevanja je upravo ovo natjecanje. Nije uvijek bio takav. Bio je normalno, prosječno dijete. Kao i sva djeca. Ali je u sebi, od malih nogu nosio umjetničku klicu koja je s godinama samo rasla. Čekao je svoju priliku i iz sveg srca vjerovao u nju. Tako da mu se to i ostvarilo. Ne bi ja to nazvao slučajnošću, jer po meni, nema slučajnosti. Moram sjesti sa suprugom i vidjeti gdje ćemo pratiti Eurosong - odao je.

Foto: srednja.hr/screenshoot/youtube

Još od pobjede na Dori, tata Dragan ne krije da kod cijele obitelji uzbuđenje samo raste.

- Inače sam smirena osoba. Ali nakon svega ovoga i cijele Hrvatske koja ga podržava i šire, moje srce kuca brže. Čak bi se usudio reći da neke dane ne mogu niti jesti jer sam previše uzbuđen. Mislim da niti naš Marko još nije svjestan što je sve sa svojom pjesmom uspio napraviti. Mislim da niti mi nismo svjesni - odao je Dragan. 'Lazanjomanija' je toliko zavladala da su kafići počeli stavljati 'tabletiće' po televizorima,stolovima,vitrinama, pomalo zaboravljenu tradiciju, da se naveliko nose majice s mačjim likom protkanim upravo popularnim 'tabletićima', da djeca u vrtiću vješto imitiraju Marka koji je preko noći postao planetarno popularan i da su se ljudi u Istri počeli pozdravljati sa 'meow'.

- Jedan liječnik mi je rekao da su se tu poklopila neka kozmička djelovanja. U ljudima se probudila neka pozitivna energija i to je nešto najljepše.To jedinstvo - rekao je. Pitali smo ga, kao glazbenika koji muzicira u crkvi u Savudriji, što je rekao kada mu je sin prvi puta pustio svoju pjesmu 'Rim Tim Tagi Dim'. Prije nego je puštena u eter i osvojila Europu.

- On je sam napisao glazbu, tekst i posve je istina da je jedino on to učinio na ovom natjecanju sam. Živimo zajedno i on godinama sam producira,aranžira i piše tekstove. Odmah čim sam čuo pjesmu oduševio sam se. Ali naravno trebalo se probiti. Ni na kraj pameti mi nije bilo da će se pjesma baš tako prihvatiti. Pisao je on i za neke velike bendove. Čak je jedan prijašnji eurovizijski pobjednik,dok nije postao popularan,tražio da mu se napiše pjesma. Bio je za to raspisan i natječaj. Marko se javio. Nije im se svidio stil i onda je Marko bio malo nezadovoljan. To je bilo za jednog talijanskog izvođača. I eto, mislim da im je sada možda i žao zbog toga. Jako voli svoju zemlju, Istru i tradiciju. Stopio se sa svakim kutkom Istre. I mislim da se to i vidi - rekao je na kraju.

