Otišli su na brodsko putovanje iz snova, a doživjeli su pakao

Uragani i razne druge tropske oluje oduvijek su bile ogromna prijetnja svima koji su plovili morima. Jedna takva oluja, nazvana jednostavno Raymond, pojavila se prije gotovo 40 godina blizu obale Nikaragve, početkom listopada 1983. godine.

Iako se činilo kako bi se možda oluja mogla smiriti, samo tri dana nakon što je primijećena, meteorolozi su joj povećali kategoriju na jednu kategoriju jaču. Nakon toga su se vjetrovi, kao i kiša koja je uslijedila, samo pojačavali sve dok vrlo brzo Raymond nije dosegao kategoriju uragana. Stvari su zatim postale još gore, jer je i kao uragan Raymond postajao sve jači i jači, dosegnuvši kategoriju četiri, od mogućih pet.

Vjetrovi unutar oluje puhali su brzinom od čak 235 km/h, no srećom, brodovi su uspjeli izbjeći ovu pošast. Gotovo svi brodovi, osim jedne jedrilice, koja se uputila na putovanje prema San Diegu s Tahitija. Dvoje iskusnih mornara, Tami Oldham i Richard Sharp, nalazili su se na jahti Hazana koju su prevozili do tog kalifornijskog grada, na putovanju dugom 6500 kilometara. No pri kraju putovanja, naletjeli su na morsko čudovište, uragan Raymond.

Poslije oluje, s uništenim brodom i sustavom za komunikaciju te ozlijeđenim Richardom, Tami će morati sama naći snagu i odvažnost da spasi kako sebe, tako i jedinog muškarca kojeg je ikad voljela.

Glavne uloge u filmu drže Shailene Woodley kao Tami Oldham te Sam Claflin kao Richard Sharp. Glumci na usponu, Jeffrey Thomas i Elizabeth Hawthorne preuzeli su uloge Petera i Christine. Islandski filmaš Baltasar Kormákur, koji se u posljednjih nekoliko godina uspio profilirati kao ime za ekranizaciju filmova po istinitim događajima, režirao je ovaj film.

'Podivljalo more' producira kompanija STX Films, a u naša kina dolazi za samo dva dana, 05. srpnja, u distribuciji Blitz filma.

