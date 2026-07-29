Otkrili su točan uzrok smrti mame Bena i Caseya Afflecka

Chris Anne Affleck, majke glumaca Bena (52) i Caseyja (50) Afflecka, preminula je zbog zatajenja srca i pluća u domu svog sina Bena u Los Angelesu, stoji u smrtovnici. Kao dodatni uzrok navodi se rak gušterače koji joj je dijagnosticiran u prosincu prošle godine. U smrtovnici u koju je uvid imao US Weekly, stoji kako je Chris preminula 2. lipnja u domu svoga sina, a po pisanju američkih medija, riječ je o starijem sinu Benu.

- Njezina najveća želja nakon dijagnoze bila je doživjeti maturu svog unuka. To joj se i ostvarilo .31. svibnja 2026. prisustvovala je svečanosti zajedno sa svojom obitelji. Mirno je preminula u snu dva dana kasnije - stoji u osmrtnici objavljenoj u The Boston Globeu. Iako je javnosti bila najpoznatija kao majka glumaca Affleck, Chris je i sama imala uspješnu karijeru. Diplomirala je na Harvardu, bavila se aktivizmom i 30 godina radila kao učiteljica u državnim školama.

Nakon umirovljenja 2008. godine volontirala je u predsjedničkoj kampanji Baracka Obame. Također je bila organizatorica inicijative 'Alliance for Water Justice in Palestine' te jedna od osnivačica projekta 'Sustainable Cape' u saveznoj državi Massachusetts. Ben Affleck tijekom godina više je puta govorio koliko je njegova majka bila važna za početak njegove glumačke karijere, jer ga je upoznala s direktoricom castinga koja mu je dala prvu ulogu.