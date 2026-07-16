Kako bi stao nagađanjima, agent je u dogovoru s obitelji otkrio uzrok smrti glumca Sama Neilla. Kazao je kako je glumac bio povučen te da će mu obitelj odati počast na privatnoj komemoraciji na Novom Zelandu
Otkrili uzrok smrti Sama Neilla
Novozelandski glumac koji je preminuo u ponedjeljak u 79. godini, umro je od upale pluća, potvrdio je njegov agent a prenosi BBC. Sam Neill, zvijezda filmova 'Jurski park' i serije 'Peaky Blinders', posljednjih se godina liječio od ne-Hodgkinovog limfa, vrste raka krvi, no u travnju je objavio da je zdrav; stoga je njegova je obitelj smrt opisala kao iznenadnu i neočekivanu.
Nakon razgovora s obitelji, agent Phillip Grenz objavio je izjavu zbog niza netočnih informacija koje su se pojavile u medijima.
- Sam je preminuo od upale pluća. Prije toga se hrabro borio i pobijedio limfom novom metodom liječenja, takozvanom CAR-T terapijom - kazao je Grenz i dodao da je Neill tijekom prošle godine snimio četiri uzastopna projekta koji će biti objavljeni narednih mjeseci. Kazao je i kako je glumac bio povučen te da nije volio galamu, stoga će mu obitelj odati počast na privatnoj obiteljskoj komemoraciji na njegovoj farmi na Novom Zelandu.
- Htio bih zahvaliti onima koji su bili istinski bliski Samu što su poštovali njegovu privatnost kako je i zaslužio i koje je njegovim voljenima potrebno u ovim neizmjerno teškim trenucima - kazao je Grenz. Sama Neilla fanovi najbolje pamte kao Alana Granta iz filma 'Jurski park', ali i iz 'Lova na Crveni oktobar', 'Dead Calm', serija 'Tudori' i 'Peaky Blinders' te mnogim drugima. Tijekom karijere koja je trajala više od pet desetljeća ostvario je više od 150 filmskih i televizijskih uloga.
Nakon što je objavljena vijest o smrti glumca, mnogi njegovi kolege i oprostili su se dirljivim riječima, nazivajući Neilla pravim prijateljem i gospodinom s britkim humorom. Laura Dern, koja je utjelovila paleobotaničarku dr. Ellie Sattler i Grantovu partnericu u filmu 'Jurski park', oprostila se od glumac dirljivom porukom, nazvavši ga svojim "voljenim doživotnim prijateljem".
- Pokazao mi je dubinu odanosti, zaštite i ljubavi, uvijek s najsušim humorom. Bio je pravi i plemeniti gospodin, utjelovljenje mog glavnog glumca iz snova. Voljet ću te zauvijek, dr. Alane Grante - napisala je u izjavi. Jeff Goldblum, koji je u franšizi glumio karizmatičnog matematičara dr. Iana Malcolma, na svom je Instagramu podijelio zajedničku fotografiju s Neillom i Dern. Uz nju je kratko, ali snažno poručio: "Počinje sljedeća velika avantura. S ljubavlju, uvijek i zauvijek."
- Obožavao sam snimati sve filmove 'Jurskog parka' s njim. Zajedno s Laurom Dern i Jeffom Goldblumom, uvijek ćemo imati našu 'Jursku' obitelj i Sam nikada neće biti zaboravljen, ni od nas ni od njegovih milijuna obožavatelja diljem svijeta - kazao je redatelj Steven Spielberg. Sam Neill preminuo je u Sydneyu okružen svojom obitelji. Iza njega je ostalo četvero djece i osmero unučadi.
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