Otkrili uzrok smrti Sama Neilla

Novozelandski glumac koji je preminuo u ponedjeljak u 79. godini, umro je od upale pluća, potvrdio je njegov agent a prenosi BBC. Sam Neill, zvijezda filmova 'Jurski park' i serije 'Peaky Blinders', posljednjih se godina liječio od ne-Hodgkinovog limfa, vrste raka krvi, no u travnju je objavio da je zdrav; stoga je njegova je obitelj smrt opisala kao iznenadnu i neočekivanu.

Nakon razgovora s obitelji, agent Phillip Grenz objavio je izjavu zbog niza netočnih informacija koje su se pojavile u medijima.

- Sam je preminuo od upale pluća. Prije toga se hrabro borio i pobijedio limfom novom metodom liječenja, takozvanom CAR-T terapijom - kazao je Grenz i dodao da je Neill tijekom prošle godine snimio četiri uzastopna projekta koji će biti objavljeni narednih mjeseci. Kazao je i kako je glumac bio povučen te da nije volio galamu, stoga će mu obitelj odati počast na privatnoj obiteljskoj komemoraciji na njegovoj farmi na Novom Zelandu.

Foto: Clemens Niehaus/Geisler-Fotopress

- Htio bih zahvaliti onima koji su bili istinski bliski Samu što su poštovali njegovu privatnost kako je i zaslužio i koje je njegovim voljenima potrebno u ovim neizmjerno teškim trenucima - kazao je Grenz. Sama Neilla fanovi najbolje pamte kao Alana Granta iz filma 'Jurski park', ali i iz 'Lova na Crveni oktobar', 'Dead Calm', serija 'Tudori' i 'Peaky Blinders' te mnogim drugima. Tijekom karijere koja je trajala više od pet desetljeća ostvario je više od 150 filmskih i televizijskih uloga.

Nakon što je objavljena vijest o smrti glumca, mnogi njegovi kolege i oprostili su se dirljivim riječima, nazivajući Neilla pravim prijateljem i gospodinom s britkim humorom. Laura Dern, koja je utjelovila paleobotaničarku dr. Ellie Sattler i Grantovu partnericu u filmu 'Jurski park', oprostila se od glumac dirljivom porukom, nazvavši ga svojim "voljenim doživotnim prijateljem".

- Pokazao mi je dubinu odanosti, zaštite i ljubavi, uvijek s najsušim humorom. Bio je pravi i plemeniti gospodin, utjelovljenje mog glavnog glumca iz snova. Voljet ću te zauvijek, dr. Alane Grante - napisala je u izjavi. Jeff Goldblum, koji je u franšizi glumio karizmatičnog matematičara dr. Iana Malcolma, na svom je Instagramu podijelio zajedničku fotografiju s Neillom i Dern. Uz nju je kratko, ali snažno poručio: "Počinje sljedeća velika avantura. S ljubavlju, uvijek i zauvijek."

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- Obožavao sam snimati sve filmove 'Jurskog parka' s njim. Zajedno s Laurom Dern i Jeffom Goldblumom, uvijek ćemo imati našu 'Jursku' obitelj i Sam nikada neće biti zaboravljen, ni od nas ni od njegovih milijuna obožavatelja diljem svijeta - kazao je redatelj Steven Spielberg. Sam Neill preminuo je u Sydneyu okružen svojom obitelji. Iza njega je ostalo četvero djece i osmero unučadi.

