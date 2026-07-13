Sam Neill skoro je postao James Bond, no to nikako nije htio! 'Bilo je to baš mučno iskustvo'

Novozelandski glumac Sam Neill, preminuo je u svojoj 79. godini, priopćila je njegova obitelj.

U objavi na društvenim mrežama su napisali kako je preminuo u ponedjeljak 13. svibnja u Sydneyju, okružen svojim najdražima.

- Gubitak je bio iznenadan i neočekivan, ali blagoslovljen činjenicom da je Sam prebolio rak - stoji u priopćenju. Glumac čiju je karijeru obilježila uloga Alana Granta u legendarnom 'Jurskom parku', tijekom svoje 50-godišnje karijere, odigrao je mnogobrojne likove, no postojala je jedna koju Novozelanđanin nikako nije želio.

Igrati Jamesa Bonda mnogim je glumcima čast, no ne i za Neilla koji je ispričao kako su ga praktički natjerali da dođe na audiciju. Kako piše časopis Far Out Magazine, Neill je bio jedno od imena za koje su producenti bili zainteresirani nakon što je Roger Moore napustio franšizu nakon filma 'Pogled na ubojstvo'. Problem je bio u tome što Neill nije bio zainteresiran, no njegov je agent inzistirao da ode na audiciju.

- I tako sam se našao na audiciji za ulogu koju zapravo nikada nisam želio igrati, jer nitko ne želi biti James Bond kojeg nitko ne voli. To je nezavidna pozicija - ispričao je glumac implicirajući da bi bilo teško zamijeniti Moorea. Dodao je i da je Pierce Brosnan jako želio tu ulogu.

- Moj prijatelj Pierce Brosnan stvarno ju je želio. Ja sam želio da je dobije Pierce. Zato sam odradio tu smiješnu audiciju i bilo je mučno - kazao je glumac.

Neill nije dobio ulogu, a Brosnan je morao odustati jer je njegova televizijska serija Remington Steele dobila još jednu, posljednju sezonu, što nikako nije mogao uskladiti sa snimanjem Bonda. Četvrti James Bond postao je tada Timothy Dalton, nasljedivši Seana Connerya, Georgea Lazenbya i Rogera Moorea.

Iako je trebalo pričekati gotovo još deset godina, Pierce Brosnan na kraju je zaigrao legendarnog tajnog agenta u 'Zlatnom oku', a zahvaljujući internetu, snimka testnog snimanja Sama Neilla za Jamesa Bonda dostupna je javnosti.