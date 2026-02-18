Otkriven je uzrok smrti kćeri Tommyja Leeja Jonesa

Potvrđen je uzrok smrti Victorije Jones, kćeri proslavljenog glumca Tommyja Leeja Jonesa.

Podsjetimo, Victoria je pronađena mrtva u luksuznom hotelu u San Franciscu prošlog mjeseca, na samu Novu godinu. Victoria, koja je imala 34 godine, odsjela je u hotelu Fairmont u trenutku smrti.

Hitne službe pozvane su 1. siječnja u 2:05 ujutro zbog prijave o ženi koja se sumnjivo predozirala. Osoblje hotela navodno je vjerovalo da je Victoria pila kada su je pronašli na podu luksuznog apartmana.

Iako su gosti vjerovali da je bila "pijana" prije nego što su bolničari pohitali kako bi je pokušali oživjeti, Victoria je proglašena mrtvom na licu mjesta. Prvotna istraga isključila je nasilnu smrt i navela da nema znakova droge.

Foto: Janet Gough/PRESS ASSOCIATION

Sada je Ured glavnog medicinskog istražitelja u San Franciscu presudio da je Victorijina smrt posljedica "toksičnih učinaka kokaina" te je proglasio slučajnim predoziranjem. Djelatnici hitne službe reagirali su na "kod tri za predoziranje, promjena boje", što se odnosi na niske razine kisika u krvi koje obično uzrokuju probleme sa srcem ili plućima, zbog čega koža, usne i nokti mijenjaju boju.

U satima nakon njezine smrti, obitelj je izdala priopćenje u kojem je pisalo:

"Cijenimo sve ljubazne riječi, misli i molitve. Molimo vas da poštujete našu privatnost tijekom ovog teškog vremena. Hvala vam."

"Dana 1. siječnja 2026. u otprilike 3:14 sati, policajci iz San Francisca odgovorili su na poziv u hotelu smještenom u bloku 900 u ulici Mason u vezi s prijavom o preminuloj osobi. Na mjestu događaja policajci su se sastali s medicinskim osobljem, koje je proglasilo odraslu žensku osobu mrtvom. Mrtvozornik je stigao na mjesto događaja i proveo istragu", izjavio je tada glasnogovornik policijske uprave.

U godini prije smrti, Victoria je uhićena najmanje dva puta. U travnju 2025. godine njezin suprug podnio je policijsku prijavu tvrdeći da je uzimala kokain. Tvrdio je da je Victoria koristila drogu tijekom dva dana dok su boravili u vinariji njegove obitelji u Napi. Kasnije je priznala uzimanje kokaina i odvedena je u lokalni zatvor, gdje su u njezinom kaputu otkrili bijeli prah.

Nekoliko mjeseci kasnije zatekli su je u svađi sa suprugom u Sonomi, a on je policiji rekao da su se počeli prepirati zbog njezine upotrebe droga i alkohola. Victoria je navodno ošamarila supruga te je optužena za prekršaj obiteljskog nasilja. Nijedan od ta dva slučaja nije riješen.

Foto: HPA / IPA

Victoria, rođena 3. rujna 1991., bila je kći Tommyja Leeja Jonesa i njegove druge supruge Kimberlee Cloughley. U ranoj mladosti krenula je očevim stopama i počela glumiti kao dijete, a filmski debi imala je u filmu "Ljudi u crnom 2".

Tijekom djetinjstva imala je još nekoliko glumačkih uloga, uključujući epizodu serije "One Tree Hill" 2005. godine i ulogu u vesternu "Tri sprovoda Melquiadesa Estrade" iste godine, koji je režirao njezin otac.

Do odrasle dobi uglavnom se povukla iz javnosti, iako se povremeno pridružila ocu na crvenom tepihu. Tako je 2017. godine ponosno pozirala uz njega u ArcLight Hollywoodu na premijeri njegovog filma "Upravo počinje", u kojem su također glumili Morgan Freeman i Rene Russo.



