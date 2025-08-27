Otkriveni detalji zaruka Swift i Kelcea: 'On je htio još pričekati, držali su to u tajnosti 2 tjedna'

"Vaša profesorica engleskog i vaš profesor tjelesnog će se vjenčati!", rečenica je kojom su glazbena superzvijezda Taylor Swift i NFL igrač Travis Kelce, u utorak potvrdili ono o čemu su milijuni obožavatelja mjesecima sanjali. Njihova zajednička objava na Instagramu, popraćena serijom emotivnih fotografija, u trenu je zapalila internet, no prava toplina ove priče ne leži u globalnoj slavi, već u intimnim detaljima koje je otkrio Travisov otac, Ed Kelce, pružajući uvid u iskrenu ljubav koja se krije iza svjetala reflektora.

Iako je svijet za sretnu vijest saznao tek jučer, sudbonosno pitanje postavljeno je gotovo dva tjedna ranije i to u domu Kelcea u Leawoodu u Kansasu. Daleko od pompe i velikih gesti, prosidba je bila oličenje jednostavne romantike. Ed Kelce je za lokalnu televizijsku postaju News 5 Cleveland otkrio kako se sve odvilo, prenosi Page Six.

- Upravo su se spremali za večeru, a on joj je rekao: 'Idemo van popiti čašu vina' - ispričao je ponosni otac. U vrtu, ispod luka ukrašenog ružičastim i bijelim cvijećem, trostruki osvajač Super Bowla kleknuo je pred četrnaesterostruku dobitnicu Grammyja.

- Izašli su van, i tada ju je zaprosio. Bilo je predivno - rekao je.

Foto: Instagram

Za tu je prigodu Swift nosila elegantnu prugastu haljinu od mješavine svile s potpisom Ralpha Laurena, čija je cijena oko 370 €, dok je Kelce bio u ležernoj kombinaciji. Fotografije su otkrile i impresivan zaručnički prsten – masivni dijamant starinskog "Old Mine Brilliant" reza, čiju stručnjaci procjenjuju na vrijednost veću od 500.000 €.

Htio je pričekati...

Zanimljivo je da je Travis prvotno imao drugačije planove. Želio je pričekati još tjedan dana kako bi organizirao "neki veliki, poseban događaj". Međutim, dva najvažnija muškarca u njihovim životima – njegov otac Ed i Taylorin otac Scott Swift – imali su isti savjet.

- Stalno sam mu ponavljao, znaš, možeš to učiniti uz cestu, bilo gdje... trenutak kada klekneš i postaviš pitanje čini ga posebnim - otkrio je Ed, dodavši u šali kako misli da je Taylor "postajala pomalo nestrpljiva". Upravo je ta spontanost i fokus na suštinu ono što je trenutak učinilo savršenim.

Foto: TYJA, KEVY, LIKE

Obitelj Kelce obožava Taylor

Odmah nakon što je Taylor rekla "da", par je putem FaceTimea podijelio vijest sa svojim obiteljima.

- Čim sam vidio da me zovu Travis i Taylor, znao sam što će reći - prisjetio se Ed Kelce. Reakcije su, očekivano, bile ispunjene srećom i suzama radosnicama.

Foto: Denny Medley/REUTERS

Izvor blizak paru za magazin People potvrdio je ono što je javnost već naslućivala: obitelj Kelce – roditelji Ed i Donna, brat Jason i šogorica Kylie – naprosto "obožava" Taylor.

- Ona se nevjerojatno trudi pokazati cijeloj obitelji koliko joj je stalo, ne samo do Travisa, već do svih njih, uključujući i Jasonovu djecu - navodi izvor, ističući njezine "slatke, promišljene darove, cvijeće i kolače".

- Čak se pitaju kako sve to stigne s obzirom na njezinu karijeru - dodao je.

Odobravanje sa svih strana: Od suigrača do predsjednika

Val oduševljenja proširio se daleko izvan obiteljskog kruga. Travisovi bliski prijatelji i suigrači, Patrick i Brittany Mahomes, na društvenim su mrežama izrazili sreću zbog "dvoje najiskrenijih ljudi koji su se upoznali i zaljubili". Njihov klub, Kansas City Chiefs, službeno im je čestitao i poželio Taylor dobrodošlicu u "Chiefs Kingdom obitelj".

Čak je i američki predsjednik Donald Trump, upitan za komentar, izjavio: "Želim im puno sreće. Mislim da je on sjajan igrač i sjajan tip, a ona je izvanredna osoba."