Slovenska diva govorila je kako je nastajala predstava u kojoj je surađivala s bivšim i sadašnjim suprugom. Bila je u braku s Radkom Poličem, a ostavila ga je radi prijatelja Dušana Jovanovića
Ovako je za 24sata govorila legendarna Milena Zupančič: Zakasnila sam na svoju svadbu
Preminula je Milena Zupančič, jedna od najvećih slovenskih glumica. Imala je 78 godina, a umrla je nakon duge bolesti, objavila je TV Slovenija. Publika diljem bivše Jugoslavije pamti je po brojnim filmskim i kazališnim ulogama. Među najpoznatijima su Meta u filmu 'Cvijeće u jesen', Žašlerica u 'Udovištvu Karoline Žašler' te Majka u filmu 'Moj ata, socialistični kulak'.
Ovom prilikom prisjetit ćemo se razgovora glumice s našom novinarkom Dijanom Marić Odobašić i intervjua koji je objavljen na portalu 24sata 12. kolovoza 2017. godine.
Dokumentarac 'Svaka dobra zgoda je ljubavna zgoda' prikazuje kako se stvarala predstava 'Boris, Milena, Radko' a temelji se na stvarnim događajima.
Slovenska glumica Milena Zupančič prvo je bila udana za glumca Radka Poliča. Razveli su se zbog njegovog prijatelja Dušana Jovanovića, koji je ujedno i režiser predstave. Svi troje bili su na Brijunima na predstavljanju filma.
Djetinjstvo s bakom
Legendarna slovenska glumica odrasla je bez očinske figure. Glumica je odrastala bez očinske figure no to joj, kaže, u životu nije nedostajalo. I majka je dosta rano umrla, a tri sestre i ona su nerazdvojne. Sjećanja na djetinjstvo su prekrasna. Dugo su živjeli na selu kod bake. Imala je i krave koje je s drugom djecom vodila na ispašu. Tada su djeca izrađivala i pušila u šumi svoje prve “srolane” cigarete. U školi je bila osrednja, a matematika joj nije išla. Ni u srednjoj nije znala što točno želi raditi.
- Gluma se dogodila i tada sam znala da neću raditi ništa drugo - kaže Milena.
Nakon škole završila je Akademiju, koja joj je puno pomogla u životu. Profesori su govorili da glumac nikada nije bolestan i nikada ne kaže da nešto ne može ili ne zna. Toga se drži cijeli život. O predstavi koja je podigla dosta prašine Milena otvoreno govori.
- Predstava je napisana prema stvarnim događajima jer je Radko Polič bio moj prvi suprug, a s nama igra još i kolega Boris Cavazza. Kada smo čuli da se o predstavi snima dokumentarac bilo nas je strah, jer se na probama svašta priča i psuje - smije se glumica.
Boris, Radko i ona su gotovo generacija pa su i u mirovinu otišli gotovo istovremeno. Nekoliko godina kasnije Dušan Jovanović napisao je tekst za nas troje. Suprug i kći najveća su joj potpora: S drugim suprugom Dušanom Jovanovićem ima kći Mašu, koja je obiteljska mezimica
- U tekstu postoji da je ona glumica, da je on novinar, da nju preuzme drugi...ima tih momenata, ali glavna zanimljivost u predstavi je problem starijih ljudi od oko 70-ak godina, da se u tim godinama muškarcima i ženama ništa ne događa - kaže.
Milena dodaje da je birala partnere iz teatra zbog toga što nije imala gdje sresti nekog drugog.
- Nije bilo šanse da upoznam nekog izvan teatra jer sam stalno radila, a drugi razlog je taj da uopće ne znam tko bi podnosio neku glumicu ili glumca. Nikada nisam bila doma, na gostovanjima smo bili često i teško je razumjeti ako nisi u istoj branši.Kako objasniti ako se ti grliš na filmu ili na pozornici s nekim i da je to samo posao - priča.
Radka je upoznala na Akademiji.
- Jedan dan smo nas nekolicina, među kojima je bio i Radko, odlučili zajedno ofarbati kosu kod frizera. Radko je rekao da će u plavo, a ja u crveno. Upravo je tako krenula naša avantura. Poslije Akademije smo zajedno išli u podstanare i oboje smo bili u istom teatru - priča Milena.
Radko i ona vjenčali su se zbog kredita za stan.
- Večer prije vjenčanja sam imala predstavu pa smo feštali. Zaspala sam i nisam se probudila na vrijeme za vjenčanje. Zakasnila sam. Nisam imala ni vjenčanicu, nego crni kostim s hlačama. Nismo imali niti prstenje već smo ih posudili od moje sestre i njezinog muža - prisjetila se.
U teatru u kojem je radila na oglasnoj ploči su bile napisane plaće glumaca. Plaćale su se i kazne ako što 'krene po zlu'. Sa suprugom Dušanom Jovanovićem u skladnom je braku i jedno drugom cijeli život su velika potpora
- Bila sam kažnjavana za svašta.Tada sam s Radkom bila u braku i jednu smo plaću davali za kazne. Glumci su se kažnjavali ako su se napili - kaže.
Prisjetila se i susreta s Titom kada je bila dijete. Prvi puta ga je srela na Bledu kad je s bakom jedan dan nosila žito u mlin. Išle su drumskim puteljkom, Tito je naišao, zaustavio se i popričao s njima. Filmove u kojima je glumila nikada nije voljela gledati.
- Tada mi je to bilo grozno, ali sada znam pogledati. Nedavno sam imala smiješnu situaciju. U Sloveniji se već 45 godina prikazuje film “Cveće u jesen”. Radila sam nešto u vrtu i naišao je jedan dječak od desetak godina, zaustavio se i rekao “Milena, vaši filmovi se još prikazuju. Bili ste jako lijepi kad ste bili mladi, ali nemojte me krivo shvatiti, još ste uvijek lijepa”. Baš me obradovao - rekla je Milena koja nikada nije htjela imati dublericu kad se trebalo skinuti na filmu.
U nekim trenucima bilo je grozno ali su me stariji kolege razuvjerili rekavši da sve što je gluma ne treba se stidjeti. To je častan posao.
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