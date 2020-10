'Ove godine sam pojela tonu burgera, došlo mi je na naplatu. Ljudi, pazite na sebe i prehranu'

Prežderavala sam se kao nikad do sad. Često zaboravljam da nisam više klinka (osim nekad u glavi) i da se moram disciplinirati, napisala je na Instagramu...

<p>Kak ste mi ljudi? Neki upalni probavni proces me hiće zadnjih dana pa sam drastično promijenila prehranu, započela je <strong>Ivana Kindl </strong>(42) objavu na Instagramu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Dodala je kako mora mirovati.</p><p>- Dok ne prođe i dok se organizam ne navikne na promjenu. Često zaboravljam da nisam više klinka (osim nekad u glavi) i da se moram disciplinirati. Samo ću reći da sam ove godine pojela tonu burgera, kao nikad do sad i da sam se prežderavala kao nikad do sad. I došlo mi na naplatu... - poručila je.</p><p>- Ljudi, pazite na se i na prehranu, bitna je, a to često zanemarimo - zaključila je Kindl.</p><p>Nedavno se našla u središtu pozornosti nakon što je priznala da se osvijestila po pitanju religije.</p><p>- I više nisam vjernik. Kad kažeš da nisi vjernik, odmah na tebe krenu napadi i dolazi do teških i uzaludnih rasprava. Kako ću ja koja ne vjerujem ugroziti nekoga tko vjeruje?! Ako netko misli da ga time ugrožavam, onda on ima problem, a ne ja. Znam jako malo pravih vjernika i oni nikada ne osuđuju - rekla je za <a href="https://slobodnadalmacija.hr/sd-plus/reflektor/ivana-kindl-otvorila-nam-se-o-svemu-podijelila-i-misli-o-majcinstvu-stigmatizirana-sam-zbog-depresije-kad-kazes-da-nisi-vjernik-odmah-krene-napad-1047921">Slobodnu Dalmaciju</a>.</p>