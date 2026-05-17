Ove tri države su na Eurosongu dobile 0 bodova od publike...

Piše Tina Ozmec-Ban,
Čitanje članka: 5 min
Foto: Jens Büttner/DPA

U finalu Eurosonga natjecalo se 25 zemalja, a na posljednjih nekoliko mjesta su završile i tri zemlje koje nisu dobile niti jedan bod od publike...

Pobjednica 70. izdanja Eurosonga je bugarska predstavnica Dara s pjesmom 'Bangaranga'. Ona je osvojila u finalu 516 bodova, od kojih su 204 od stručnih žirija, a 312 od publike. Iza nje je na drugom mjestu predstavnik Izraela, Noam Bettan s pjesmom 'Michelle'. On je do samog kraja finala vodio sa 123 boda od žirija i 220 bodova od publike, ukupno 343. No u zadnjim dodijeljenim glasovima publike je Dara pobijedila. 

Grand Final of the 2026 Eurovision Song Contest, in Vienna
Foto: Lisa Leutner

Naše su se predstavnice, grupa Lelek, plasirale na 15. mjesto s osvojenih 124 bodova, od kojih su 53 dobile od žirija i 71 od publike. 

Foto: Lisa Leutner

Tri zemlje dobile 0 bodova od publike na Eurosongu 

Posljednje mjesto, ono 25. pripalo je predstavniku Ujedinjenog Kraljevstva, glazbeniku umjetničkog imena Look Mum No Computer, koji je izveo pjesmu 'Eins, Zwei, Drei'. On je svoje natjecanje završio sa svega jednim bodom. I taj je jedan bod dobio od stručnog žirija, a od publike nije dobio niti jedan bod. 

Foto: Lisa Leutner

Publici se očito nisu svidjeli ni predstavnici Njemačke i Belgije. Njemačku je predstavljala Sarah Engles s pjesmom 'Fire'. Ona je od žirija dobila 12 bodova i to su jedini bodovi koje je ostvarila u finalu. Engles je završila 23. 

Foto: Jens Büttner/DPA

Essyla je s pjesmom 'Dancing on the Ice' predstavljala Belgiju, i nju je snašla ista sudbina. Jedini bodovi koje je ostvarila u finalu bili su oni od žirija - 36 bodova. Belgija je tako ostvarila 21. mjesto u finalu. 

Foto: Lisa Leutner

Dok su se čitali bodovi publike, predstavnici ovih zemalja razumljivo nisu bili oduševljeni time. No voditeljica Victoria Swarovski je tada objasnila gledateljima kako to što nisu dobili niti jedan bod ne znači da nitko nije glasao za njih. Istaknula je kako su njihovi obožavatelji sigurno glasali za njih i njihove pjesme, no da naprosto ti glasovi nisu bili dovoljni da se uračunaju kao bodovi. 

Na dnu poretka je još Austrija, zemlja domaćin koju je ove godine predstavljao mladi glazbenik Cosmo s pjesmom 'Tanzschein'. On se našao na 24. mjestu sa 6 bodova - jednim bodom od žirija i pet bodova od publike. 

