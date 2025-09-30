Ovih 10 serija i filmova najviše se gledalo na HBO-u: Evo što jednostavno morate pogledati!

HBO Max je i ovog tjedna donio uzbudljivu ponudu filmova i serija koje su osvojile gledatelje u Hrvatskoj. Donosimo vam najnoviju top listu najgledanijih naslova – provjerite što se najviše gleda i što ne smijete propustiti!

Top 10 filmova na HBO-u u Hrvatskoj

1. Superman

SAD, 2025., Superhero, DC

Ovaj spektakularni superherojski film prati Clarka Kenta, novinara iz Metropolisa, koji pokušava pomiriti svoje kriptonsko nasljeđe s ljudskim odgojem. U glavnim ulogama briljiraju David Corenswet, Rachel Brosnahan i Nicholas Hoult, dok režiju potpisuje James Gunn. Film donosi novu viziju legendarnog DC junaka i obiluje akcijom, dramom i emotivnim dilemama.

2. Road House

SAD, 2024., Akcija, Krimi

Bivši UFC borac Dalton prihvaća posao izbacivača u baru na Floridi, ali ubrzo otkriva da ovo rajsko mjesto skriva mračne tajne. Jake Gyllenhaal i Ronda Rousey predvode glumačku postavu u ovom napetom akcijskom remakeu.

3. Miami Vice

SAD, 2006., Akcija, Krimi

Dvojica policajaca na tajnom zadatku, Sonny Crockett i Ricardo Tubbs, upleću se u opasnu mrežu narko kartela i osobnih drama. Colin Farrell i Jamie Foxx donose novu energiju kultnoj priči.

4. Insomnia

SAD, 2002., Krimi, Triler

Dva detektiva iz Los Angelesa odlaze na Aljasku istražiti ubojstvo tinejdžerice, gdje ih čeka psihološka igra s ubojicom i neprestano dnevno svjetlo. U glavnim ulogama su Al Pacino i Robin Williams, a režiju potpisuje Christopher Nolan.

5. Into the Wonderwoods

Francuska, 2024., Animacija

Angelo, desetogodišnjak koji sanja o tome da postane istraživač i zoolog, kreće kroz čarobnu šumu u potrazi za roditeljima. Ova animirana avantura iz Francuske oduševit će stariju djecu i odrasle.

6. Inside

Njemačka, 2023., Triler

Umjetnički lopov ostaje zarobljen u luksuznom penthouseu nakon neuspjele pljačke i mora koristiti svu svoju domišljatost kako bi preživio. Willem Dafoe briljira u ovom psihološkom trileru.

7. Strays

SAD, 2023., Komedija

Reggie, napušteni pas, udružuje se s grupom uličnih pasa kako bi se osvetio svom bezosjećajnom vlasniku. Ova urnebesna animirana komedija s glasovima Willa Ferrella i Jamieja Foxxa donosi zabavu za odrasle.

8. Blade Runner 2049

SAD, 2017., SF

Trideset godina nakon originala, novi blade runner K otkriva tajnu koja može uništiti svijet kakav poznajemo. Ryan Gosling i Harrison Ford vode nas kroz vizualno impresivnu cyberpunk avanturu.

9. Sausage Party

SAD, 2016., Animacija

Hot dog Frank i njegovi prijatelji iz supermarketa kreću u otkrivanje istine o svom postojanju u ovoj provokativnoj animiranoj komediji za odrasle. Glasove posuđuju Seth Rogen, Kristen Wiig i Jonah Hill.

10. The Break-Up

SAD, 2006., Komedija

Brooke i Gary prekidaju, ali nitko ne želi napustiti zajednički stan, što dovodi do niza komičnih situacija i "ratnih" taktika. Jennifer Aniston i Vince Vaughn zabavljaju u ovoj romantičnoj komediji.

Top 10 serija na HBO-u u Hrvatskoj

1. Outlander: Blood of My Blood

SAD, 2025., Drama

Romantična saga koja prati dvije sudbonosne ljubavi kroz Prvi svjetski rat i škotska gorja 18. stoljeća. Serija obiluje dramom, povijesnim intrigama i nezaboravnim likovima.

2. Peacemaker

SAD, 2022., Superhero, DC

Nastavak priče o samodopadnom superjunaku koji miru teži po svaku cijenu, pa makar to značilo i žrtvovanje nevinih. John Cena ponovno briljira u ulozi Peacemakera.

3. Task

SAD, 2025., Krimi

FBI agent u predgrađu Philadelphije vodi posebnu jedinicu u potrazi za obiteljskim čovjekom koji stoji iza niza nasilnih pljački. Mark Ruffalo predvodi napetu kriminalističku dramu.

4. Twisted Metal

SAD, 2023., Akcija

Brbljavi outsider bez sjećanja na prošlost mora dostaviti tajanstveni paket kroz postapokaliptičnu pustoš, suočavajući se s opasnim protivnicima i ludim klaunom u kamionu sladoleda.

5. The Pitt

SAD, 2025., Drama

Medicinsko osoblje hitne službe u Pittsburghu bori se s nedostatkom sredstava i prenatrpanošću, spašavajući živote u iznimno zahtjevnim uvjetima.

6. Most Wanted: Teen Hacker

Finska, 2025., Dokumentarna, Krimi

Nevjerojatna istinita priča o dječaku kojeg je FBI proglasio jednim od najopasnijih hakera na svijetu.

7. Scheda

Poljska, 2025., Krimi

Smrt uglednog kapetana u primorskom gradiću Hel otkriva mrežu laži koja povezuje njegovu obitelj.

8. The Graft

Turska, 2025., Krimi

Nakon iznenadne smrti sestre, liječnik se upetljava u poslove lokalnog kriminalnog sindikata i sklapa neočekivani savez s novim vođom.

9. Fatal Destination

SAD, 2025., Dokumentarna, Krimi

Mračna strana egzotičnih turističkih destinacija ispričana kroz stvarne priče sudionika tragičnih događaja.

10. Who Killed Our Daughter?

SAD, 2025., Dokumentarna, Krimi

Potresna dokumentarna serija o nestanku 18-godišnje Debanhi Escobar u Monterreyu, Meksiko.

Ako tražite inspiraciju za sljedeći filmski ili serijski maraton, ova lista je pravi izbor za vas! Koji je vaš favorit s popisa?