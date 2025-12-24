Ovih 10 stvari o filmu 'Zapravo ljubav' sigurno niste znali ranije

Postoje filmovi bez kojih su blagdani nezamislivi, a jedan od takvih naslova je romantična komedija "Zapravo ljubav" originalno objavljena 2003. godine. Prema nekoliko anketa koje su kružile internetom, "Zapravo ljubav" jedan je od najomiljenijih filmova.

Glumačka postava ovoga hita uključuje pokojnog Alana Rickmana, Emmu Thompson, Hugha Granta, Colina Firtha, Liama Neesona, Keiru Knightley, Thomasa Brodie-Sangstera, January Jones i Chiwetel Ejiofor.

Richard Curtis je napisao scenarij za film, a potpisuje i režiju, te je već odavno otkrio kako su scene iz zračne luke na početku i kraju filma stvarni ljudi koji su pristali biti dijelom ovog klasika. Neki od detalja manje su poznati, a donosimo vam 10 stvari koje možda niste znali o filmu "Zapravo ljubav".

Jedna od najupečatljivijih scena filma svakako je ona u kojoj zaljubljeni dječak Sam trči u zračnoj luci kako bi se oprostio od svoje velike ljubavi. Thomas Brodie-Sangster utjelovio je dječaka, a na audiciji je bio i Joe Alwyn. Propustio je školu nekoliko tjedana zbog audicije, no ulogu na kraju nije dobio.

- Očito je da ulogu nisam dobio, a sjećam se da sam onda upoznao Hugha Granta i Richarda Curtisa. S njima sam čitao nekoliko scena - otkrio je Alwyn u intervjuu 2018. godine.

Keira Knightley nosila je golemi šešir u nekoliko scena kako bi prikrila prištić.

- Imala sam golemi prišt nasred čela. To je problem kada snimaš filmove sa 17 godina. Nije postojala ta šminka koja bi mogla prikriti prišt pa sam morala nositi šešir - komentirala je prije nekoliko godina glumica za BBC.

Jedna od scenaristica filma, Emma Freud, 2015. godine je na mreži X otkrila da je lik Alana Rickmana zaista imao aferu.

- Definitivno su imali aferu. Preklinjala sam redatelja da sve učini tako da ostane samo na flertu, ali ne. Otišli su do kraja - komentirala je. Dodala je kako je par ostao zajedno, ali nisu bili ni blizu sretni kao što su bili. Iste godine otkrila je da je upravo ona "režirala" poljubac Colina Firtha.

Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS

- Bila sam konzultantica za ljubljenje. I to je bio pravi posao. Osmislila sam kako će poljubac izgledati - napisala je onda.

Olivia Olson utjelovila je djevojčicu Joannu koja je pokazala talent za glazbu, a glumica je kasnije otkrila da su joj diskografske kuće nudile ugovore nakon što je film objavljen.

- Mogla sam to prihvatiti i postati dječjom zvijezdom, no drago mi je da nisam. Vjerojatno bi mi život potpuno drugačije izgledao te bi dosad već propala nekoliko puta - iskrena je bila Olson u intervjuu 2016. godine.

Redatelj Richard Curtis htio je angažirati kombinaciju poznatih i nepoznatih glumaca za ovaj film, a u tome je i uspio. Mnogima od njih "Zapravo ljubav" bila je prekretnica u karijeri, pogotovo Keiri Knightley.

- Sjećam se da sam razgovarao s Keirom na setu. To joj je bio tek drugi film u karijeri i pitao sam ju što planira nakon. Rekla mi je kako misli da je napravila veliku grešku što je pristala glumiti u filmu o gusarima, ali se veselila što će snimati na plaži - rekao je 2013. Curtis. Film koji mu je spominjala bio je "Pirati s Kariba".

Foto: PROMO

Bill Nighy i danas je poznat po izjavi lika Billyja Macka kojeg je glumio.

- Moja najdraža rečenica je ona koja će mi pisati na nadgrobnom spomeniku jednoga dana i djeca će me po tome znati. "Bok djeco, nemojte kupovati drogu - postanite rock zvijezde i dobit ćete ju besplatno" - rekao je Nighy u prosincu 2013. godine.

Redatelj Curtis je u film "ubacio" i svoju djecu. Sin mu je imao pet godina kada se pojavio s maskom Spider-Mana u filmu, a njegova kći jedna je od jastoga u kazališnoj predstavi u filmu.

Jedna od genijalnih scena ovoga filma je svakako ples Hugha Granta po uredu premijera kojeg je utjelovio. Glumac je odbijao snimiti tu scenu, a redatelj je komentirao kako nije odustajao od nje.

- Vidio sam sve u scenariju i pomislio sam kako će mi biti jako mrsko to odraditi. Nisam volio plesati uopće, a pogotovo još to što sam trebao sve uvježbati prije. Neki ljudi mrze tu scenu, drugi je obožavaju, no drago mi je da smo je snimili. Dat ću si za pravo reći da je bila moja ideja detalj da me tajnica ulovi u plesu - rekao je Grant u jednom intervjuu.

Glumica January Jones sama je napisala pola scena koje se događaju u baru u Wisconsinu. Producenti su se oduševili što je bila humoristična, a svi su se i dobro zabavili na setu.

Olivia Olson tek je godinama kasnije otkrila da joj je poljubac s kolegom Thomasom u filmu bio zapravo prvi poljubac u životu uopće.

- Bila sam užasno nervozna oko svega. Thomas mi se jako sviđao u tom trenutku, a brinulo me i to što sam viša od njega - rekla je glumica.