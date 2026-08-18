Ovih pet dama natječe se za Miss Šibensko-kninske županije

U Šibeniku se večeras održava izbor za Miss Šibensko-kninske županije, na kojem će jedna od kandidatkinja izboriti titulu županijske missice i plasman u finale 31. izbora za Miss Hrvatske. Izbor organizira Direkcija izbora Miss Hrvatske za Miss Svijeta.

Program će se održati na Trgu Pavla Šubića s početkom u 20.30 sati, a publici će se predstaviti kandidatkinje iz cijele Šibensko-kninske županije. Djevojke će pred stručnim žirijem i publikom zablistati u večernjim haljinama i vjenčanicama salona Nikolina Wedding Store.

Osim izgleda i scenskog nastupa, važan dio natjecanja bit će i intervju u kojem će kandidatkinje govoriti o društvenim temama. Na taj će način imati priliku pokazati svoju osobnost, stavove i komunikacijske vještine.

Posebno emotivan trenutak večeri bit će oproštaj aktualne Miss Šibensko-kninske županije Eme Ninić. Ona će svojoj nasljednici predati krunu te joj poželjeti uspješan nastavak natjecanja na putu prema nacionalnoj tituli. Pobjednica izbora za Miss Šibensko-kninske županije osigurat će mjesto među finalistkinjama koje će se natjecati za titulu 31. Miss Hrvatske za Miss Svijeta.

Darija Tišma ima 17 godina i dolazi iz Knina. Pohađa gimnaziju, a nakon srednje škole želi upisati Učiteljski fakultet. Veliku ljubav gaji prema djeci i radu s ljudima te jednoga dana želi biti učiteljica koja će djeci pružiti sigurno i poticajno okruženje za odrastanje. Kreativnost izražava kroz crtanje, govori hrvatski i engleski, a trenutačno uči njemački jezik. Iskustvo volontiranja i pomaganja starijim osobama dodatno je razvilo njezinu empatiju i želju da svojim djelovanjem pridonosi društvu. Sudjelovanjem na izboru želi steći novo iskustvo, razvijati samopouzdanje i dostojanstveno predstaviti svoj zavičaj.

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Jelena Župan ima 19 godina i živi u Gaćelezima. Nakon prirodoslovno-matematičkog smjera Gimnazije Antuna Vrančića obrazovanje je nastavila u Zagrebu kao studentica strojarstva na Fakultetu strojarstva i brodogradnje. Njezinu svestranost potvrđuju brojni interesi – od sudjelovanja u znanstvenom kampu u Višnjanu i interesa za kemiju, fiziku, geologiju i mikrobiologiju do crtanja i sviranja klavira. Sport je prati od djetinjstva, bavila se plivanjem i jedrenjem, potom trčanjem, a danas trenira i samoobranu. Voli knjige, putovanja i upoznavanje novih kultura, a prijatelji je opisuju kao samouvjerenu, upornu i druželjubivu.

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Antonela Kekelić ima 20 godina i dolazi iz Šibenika. Studira menadžment u turizmu, a privlače je dinamičnost tog područja, rad s ljudima i upoznavanje različitih kultura. U budućnosti želi izgraditi vlastitu karijeru i jednoga dana pokrenuti nešto svoje. Govori engleski i talijanski, bavi se funkcionalnim treningom, rekreativno pliva i voli duge šetnje. Kao djevojčica bavila se plesom i glumom, a slobodno vrijeme rado provodi uz knjige i putovanja. Prijatelji je opisuju kao ambicioznu, pouzdanu i optimističnu, dok su je životni izazovi naučili strpljenju, upornosti i vjeri u sebe. Na izbor se prijavila kako bi izašla iz svoje zone komfora, upoznala nove ljude i stekla novo iskustvo.

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Katja Pavasović ima 18 godina i dolazi iz Šibenika. Maturantica je Ekonomske škole Šibenik, a obrazovanje želi nastaviti studijem novinarstva. Sport i umjetnost važan su dio njezina života. Deset godina trenirala je ritmičku gimnastiku, bavila se različitim vrstama plesa i rukometom, a danas trenira u teretani. Umjetničku stranu izražava kroz pisanje pjesama i glumu. Govori engleski i njemački jezik, sudjelovala je na županijskim natjecanjima iz hrvatskog jezika, a u sklopu sociologije izrađivala je i vodila županijski program povodom dana borbe protiv vršnjačkog nasilja. Komunikativna, energična i ambiciozna, vjeruje da upravo nova iskustva i spremnost na izazove omogućuju mladim ljudima da pronađu sebe i slijede svoje snove.

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Lana Ninić ima 23 godine i dolazi iz Šibenika. Studentica je Građevinskog fakulteta u Zagrebu, a nakon završetka studija želi steći iskustvo u struci i jednoga dana otvoriti vlastitu projektantsku tvrtku. Uz građevinarstvo njeguje interes prema modi te je članica modne agencije Talia. Sport je prati odmalena – trenirala je vaterpolo, a danas svoje slobodno vrijeme posvećuje teretani, šetnjama i čitanju. Pjevala je i u zboru, govori engleski, a služi se i njemačkim jezikom. Prijatelji je opisuju kao srdačnu, ambicioznu i lojalnu, dok se kroz život vodi upornošću i neodustajanjem. Sudjelovanjem želi pokazati da se obrazovanje, ambicija, ženstvenost i moda mogu uspješno povezati te potaknuti mlade djevojke da vjeruju u sebe i svoje talente.