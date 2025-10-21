Ovo je 10 najgledanijih naslova na Disney+ prošloga tjedna

Disney+ i ovog tjedna donosi izuzetno raznoliku ponudu koja je osvojila gledatelje diljem Hrvatske! Provjerite koji su naslovi trenutno najgledaniji i zašto ih ne smijete propustiti. Ovo je top 10 najpopularnijih filmova i serija na Disney+ u Hrvatskoj za tjedan koji počinje 20. 10. 2025.

1. High Potential

(TV serija, IMDB: 7.6, Rotten Tomatoes: 90%)

Kriminalistička serija koja prati Morgan, samohranu majku s izvanrednim umom za rješavanje zločina. Njezina nekonvencionalna metoda dovodi je u neobično, ali nezaustavljivo partnerstvo s iskusnim detektivom koji uvijek igra po pravilima. U glavnim ulogama su Kaitlin Olson, Daniel Sunjata i Judy Reyes, a režiju potpisuje Alethea Jones. Serija donosi dinamične slučajeve svakog tjedna i kombinira napetost s humorom. (SAD, 2024., Krimi, Drama)

2. Murdaugh: Death in the Family

(TV serija, IMDB: 7.0, Rotten Tomatoes: 72%)

Ova napeta kriminalistička drama prati život obitelji Murdaugh, jedne od najmoćnijih pravnih dinastija Južne Karoline. Nakon tragične nesreće njihova sina, obitelj se suočava s nizom šokantnih otkrića i misterija koji prijete uništiti sve što su izgradili. U glavnim ulogama su Patricia Arquette i Jason Clarke. (SAD, 2025., Drama, Krimi)

3. Elio

(Film, IMDB: 6.7, Rotten Tomatoes: 83%)

Animirani hit iz Pixarove radionice prati Elia, dječaka s bujnom maštom koji se slučajno nađe usred svemirske avanture. Okružen neobičnim vanzemaljcima, Elio mora pronaći svoje pravo mjesto u svemiru. Glasove posuđuju Yonas Kibreab, America Ferrera i Zoe Saldaña. (SAD, 2025., Animacija, Obiteljski, Avantura)

4. Sam u kući

(Home Alone, Film, IMDB: 7.7, Rotten Tomatoes: 66%)

Bezvremenska božićna komedija o osmogodišnjem Kevinu kojeg obitelj zaboravlja kod kuće. Kada dvojica nespretnjih provalnika pokušaju opljačkati kuću, Kevin se snalazi na urnebesne načine. U glavnim ulogama su Macaulay Culkin, Joe Pesci i Daniel Stern. (SAD, 1990., Komedija, Obiteljski, Božićni film)

5. Coco

(Film, IMDB: 8.4, Rotten Tomatoes: 97%)

Dirljiva animirana priča o Miguelu, dječaku koji sanja postati glazbenik unatoč zabrani u obitelji. Putovanje u Zemlju mrtvih otkriva mu tajne obiteljske prošlosti. Glasove posuđuju Anthony Gonzalez i Gael García Bernal. (SAD, 2017., Animacija, Obiteljski, Glazbeni film)

6. Thunderbolts*

(Film, IMDB: 7.2, Rotten Tomatoes: 88%)

Marvelov akcijski spektakl okuplja sedam otpisanih likova na opasnoj misiji koja će ih natjerati da se suoče s vlastitim demonima. U glavnim ulogama su Florence Pugh, Sebastian Stan i Julia Louis-Dreyfus. (SAD, 2025., Superherojski film, Marvel Cinematic Universe)

7. Cruella

(Film, IMDB: 7.3, Rotten Tomatoes: 75%)

Stilski bogata i zabavna priča o zloglasnoj Cruelli de Vil iz 101 dalmatinca, s Emmom Stone u glavnoj ulozi. Film prikazuje njezine prve korake na putu do modne ikone i zlikovke. (SAD, 2021., Komedija, Drama)

8. Izgubljeni u džungli

(Lost in the Jungle, Dokumentarni film, IMDB: 7.2)

Nevjerojatna istinita priča o četvero djece koja preživljavaju 40 dana u kolumbijskoj džungli nakon avionske nesreće. Dokumentarac donosi ekskluzivne ispovijesti djece i spasitelja. (SAD, 2025., Dokumentarni film, Drama)

9. Pirati s Kariba: Prokletstvo Crnog bisera

(Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl, Film, IMDB: 8.1, Rotten Tomatoes: 80%)

Legendarni Johnny Depp u ulozi kapetana Jacka Sparrowa vodi nas kroz uzbudljive piratske avanture, prepune akcije, humora i nepredvidivih obrata. (SAD, 2003., Avantura, Akcija, Pirati)

10. Hokus pokus

(Hocus Pocus, Film, IMDB: 6.9, Rotten Tomatoes: 38%)

Tri vještičje sestre nakon 300 godina ponovno ožive u Salemu na Noć vještica, a troje djece i njihov mačak pokušavaju ih zaustaviti. U glavnim ulogama su Bette Midler, Sarah Jessica Parker i Kathy Najimy. (SAD, 1993., Fantazija, Komedija)

Ako tražite inspiraciju za sljedeći filmski ili serijski maraton, ova lista je nezaobilazna! Koji je vaš favorit s popisa?