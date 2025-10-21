Otkrijte najpopularnije filmove i serije na Disney+ u Hrvatskoj za ovaj tjedan.! Donosimo vam detaljan popis top 10 najgledanijih naslova, uključujući ocjene i zanimljive opise
Ovo je 10 najgledanijih naslova na Disney+ prošloga tjedna
Disney+ i ovog tjedna donosi izuzetno raznoliku ponudu koja je osvojila gledatelje diljem Hrvatske! Provjerite koji su naslovi trenutno najgledaniji i zašto ih ne smijete propustiti. Ovo je top 10 najpopularnijih filmova i serija na Disney+ u Hrvatskoj za tjedan koji počinje 20. 10. 2025.
1. High Potential
(TV serija, IMDB: 7.6, Rotten Tomatoes: 90%)
Kriminalistička serija koja prati Morgan, samohranu majku s izvanrednim umom za rješavanje zločina. Njezina nekonvencionalna metoda dovodi je u neobično, ali nezaustavljivo partnerstvo s iskusnim detektivom koji uvijek igra po pravilima. U glavnim ulogama su Kaitlin Olson, Daniel Sunjata i Judy Reyes, a režiju potpisuje Alethea Jones. Serija donosi dinamične slučajeve svakog tjedna i kombinira napetost s humorom. (SAD, 2024., Krimi, Drama)
2. Murdaugh: Death in the Family
(TV serija, IMDB: 7.0, Rotten Tomatoes: 72%)
Ova napeta kriminalistička drama prati život obitelji Murdaugh, jedne od najmoćnijih pravnih dinastija Južne Karoline. Nakon tragične nesreće njihova sina, obitelj se suočava s nizom šokantnih otkrića i misterija koji prijete uništiti sve što su izgradili. U glavnim ulogama su Patricia Arquette i Jason Clarke. (SAD, 2025., Drama, Krimi)
3. Elio
(Film, IMDB: 6.7, Rotten Tomatoes: 83%)
Animirani hit iz Pixarove radionice prati Elia, dječaka s bujnom maštom koji se slučajno nađe usred svemirske avanture. Okružen neobičnim vanzemaljcima, Elio mora pronaći svoje pravo mjesto u svemiru. Glasove posuđuju Yonas Kibreab, America Ferrera i Zoe Saldaña. (SAD, 2025., Animacija, Obiteljski, Avantura)
4. Sam u kući
(Home Alone, Film, IMDB: 7.7, Rotten Tomatoes: 66%)
Bezvremenska božićna komedija o osmogodišnjem Kevinu kojeg obitelj zaboravlja kod kuće. Kada dvojica nespretnjih provalnika pokušaju opljačkati kuću, Kevin se snalazi na urnebesne načine. U glavnim ulogama su Macaulay Culkin, Joe Pesci i Daniel Stern. (SAD, 1990., Komedija, Obiteljski, Božićni film)
5. Coco
(Film, IMDB: 8.4, Rotten Tomatoes: 97%)
Dirljiva animirana priča o Miguelu, dječaku koji sanja postati glazbenik unatoč zabrani u obitelji. Putovanje u Zemlju mrtvih otkriva mu tajne obiteljske prošlosti. Glasove posuđuju Anthony Gonzalez i Gael García Bernal. (SAD, 2017., Animacija, Obiteljski, Glazbeni film)
6. Thunderbolts*
(Film, IMDB: 7.2, Rotten Tomatoes: 88%)
Marvelov akcijski spektakl okuplja sedam otpisanih likova na opasnoj misiji koja će ih natjerati da se suoče s vlastitim demonima. U glavnim ulogama su Florence Pugh, Sebastian Stan i Julia Louis-Dreyfus. (SAD, 2025., Superherojski film, Marvel Cinematic Universe)
7. Cruella
(Film, IMDB: 7.3, Rotten Tomatoes: 75%)
Stilski bogata i zabavna priča o zloglasnoj Cruelli de Vil iz 101 dalmatinca, s Emmom Stone u glavnoj ulozi. Film prikazuje njezine prve korake na putu do modne ikone i zlikovke. (SAD, 2021., Komedija, Drama)
8. Izgubljeni u džungli
(Lost in the Jungle, Dokumentarni film, IMDB: 7.2)
Nevjerojatna istinita priča o četvero djece koja preživljavaju 40 dana u kolumbijskoj džungli nakon avionske nesreće. Dokumentarac donosi ekskluzivne ispovijesti djece i spasitelja. (SAD, 2025., Dokumentarni film, Drama)
9. Pirati s Kariba: Prokletstvo Crnog bisera
(Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl, Film, IMDB: 8.1, Rotten Tomatoes: 80%)
Legendarni Johnny Depp u ulozi kapetana Jacka Sparrowa vodi nas kroz uzbudljive piratske avanture, prepune akcije, humora i nepredvidivih obrata. (SAD, 2003., Avantura, Akcija, Pirati)
10. Hokus pokus
(Hocus Pocus, Film, IMDB: 6.9, Rotten Tomatoes: 38%)
Tri vještičje sestre nakon 300 godina ponovno ožive u Salemu na Noć vještica, a troje djece i njihov mačak pokušavaju ih zaustaviti. U glavnim ulogama su Bette Midler, Sarah Jessica Parker i Kathy Najimy. (SAD, 1993., Fantazija, Komedija)
Ako tražite inspiraciju za sljedeći filmski ili serijski maraton, ova lista je nezaobilazna! Koji je vaš favorit s popisa?
