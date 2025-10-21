Obavijesti

Show

Komentari 0
NAĐITE NEŠTO ZA SEBE

Ovo je 10 najgledanijih naslova na Disney+ prošloga tjedna

Piše Stela Kovačević,
Čitanje članka: 2 min
Ovo je 10 najgledanijih naslova na Disney+ prošloga tjedna
Foto: YouTube/kolaž

Otkrijte najpopularnije filmove i serije na Disney+ u Hrvatskoj za ovaj tjedan.! Donosimo vam detaljan popis top 10 najgledanijih naslova, uključujući ocjene i zanimljive opise

Disney+ i ovog tjedna donosi izuzetno raznoliku ponudu koja je osvojila gledatelje diljem Hrvatske! Provjerite koji su naslovi trenutno najgledaniji i zašto ih ne smijete propustiti. Ovo je top 10 najpopularnijih filmova i serija na Disney+ u Hrvatskoj za tjedan koji počinje 20. 10. 2025.

1. High Potential

(TV serija, IMDB: 7.6, Rotten Tomatoes: 90%)

Kriminalistička serija koja prati Morgan, samohranu majku s izvanrednim umom za rješavanje zločina. Njezina nekonvencionalna metoda dovodi je u neobično, ali nezaustavljivo partnerstvo s iskusnim detektivom koji uvijek igra po pravilima. U glavnim ulogama su Kaitlin Olson, Daniel Sunjata i Judy Reyes, a režiju potpisuje Alethea Jones. Serija donosi dinamične slučajeve svakog tjedna i kombinira napetost s humorom. (SAD, 2024., Krimi, Drama)

2. Murdaugh: Death in the Family

(TV serija, IMDB: 7.0, Rotten Tomatoes: 72%)

Ova napeta kriminalistička drama prati život obitelji Murdaugh, jedne od najmoćnijih pravnih dinastija Južne Karoline. Nakon tragične nesreće njihova sina, obitelj se suočava s nizom šokantnih otkrića i misterija koji prijete uništiti sve što su izgradili. U glavnim ulogama su Patricia Arquette i Jason Clarke. (SAD, 2025., Drama, Krimi)

3. Elio

(Film, IMDB: 6.7, Rotten Tomatoes: 83%)

Animirani hit iz Pixarove radionice prati Elia, dječaka s bujnom maštom koji se slučajno nađe usred svemirske avanture. Okružen neobičnim vanzemaljcima, Elio mora pronaći svoje pravo mjesto u svemiru. Glasove posuđuju Yonas Kibreab, America Ferrera i Zoe Saldaña. (SAD, 2025., Animacija, Obiteljski, Avantura)

4. Sam u kući

(Home Alone, Film, IMDB: 7.7, Rotten Tomatoes: 66%)

Bezvremenska božićna komedija o osmogodišnjem Kevinu kojeg obitelj zaboravlja kod kuće. Kada dvojica nespretnjih provalnika pokušaju opljačkati kuću, Kevin se snalazi na urnebesne načine. U glavnim ulogama su Macaulay Culkin, Joe Pesci i Daniel Stern. (SAD, 1990., Komedija, Obiteljski, Božićni film)

POPULARNI NASLOVI Top 10 najgledanijih filmova na Disney+ u Hrvatskoj prošloga tjedna: Koji vam je najdraži?
Top 10 najgledanijih filmova na Disney+ u Hrvatskoj prošloga tjedna: Koji vam je najdraži?

5. Coco

(Film, IMDB: 8.4, Rotten Tomatoes: 97%)

Dirljiva animirana priča o Miguelu, dječaku koji sanja postati glazbenik unatoč zabrani u obitelji. Putovanje u Zemlju mrtvih otkriva mu tajne obiteljske prošlosti. Glasove posuđuju Anthony Gonzalez i Gael García Bernal. (SAD, 2017., Animacija, Obiteljski, Glazbeni film)

6. Thunderbolts*

(Film, IMDB: 7.2, Rotten Tomatoes: 88%)

Marvelov akcijski spektakl okuplja sedam otpisanih likova na opasnoj misiji koja će ih natjerati da se suoče s vlastitim demonima. U glavnim ulogama su Florence Pugh, Sebastian Stan i Julia Louis-Dreyfus. (SAD, 2025., Superherojski film, Marvel Cinematic Universe)

7. Cruella

(Film, IMDB: 7.3, Rotten Tomatoes: 75%)

Stilski bogata i zabavna priča o zloglasnoj Cruelli de Vil iz 101 dalmatinca, s Emmom Stone u glavnoj ulozi. Film prikazuje njezine prve korake na putu do modne ikone i zlikovke. (SAD, 2021., Komedija, Drama)

8. Izgubljeni u džungli

(Lost in the Jungle, Dokumentarni film, IMDB: 7.2)

Nevjerojatna istinita priča o četvero djece koja preživljavaju 40 dana u kolumbijskoj džungli nakon avionske nesreće. Dokumentarac donosi ekskluzivne ispovijesti djece i spasitelja. (SAD, 2025., Dokumentarni film, Drama)

9. Pirati s Kariba: Prokletstvo Crnog bisera

(Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl, Film, IMDB: 8.1, Rotten Tomatoes: 80%)

Legendarni Johnny Depp u ulozi kapetana Jacka Sparrowa vodi nas kroz uzbudljive piratske avanture, prepune akcije, humora i nepredvidivih obrata. (SAD, 2003., Avantura, Akcija, Pirati)

10. Hokus pokus

(Hocus Pocus, Film, IMDB: 6.9, Rotten Tomatoes: 38%)

Tri vještičje sestre nakon 300 godina ponovno ožive u Salemu na Noć vještica, a troje djece i njihov mačak pokušavaju ih zaustaviti. U glavnim ulogama su Bette Midler, Sarah Jessica Parker i Kathy Najimy. (SAD, 1993., Fantazija, Komedija)

Ako tražite inspiraciju za sljedeći filmski ili serijski maraton, ova lista je nezaobilazna! Koji je vaš favorit s popisa?

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Znate li kako se zapravo zovu ove zvijezde regije? Neki odgovori će vas iznenaditi...
DOROTEA, IVANA, ŽELJKO, RENATA...

FOTO Znate li kako se zapravo zovu ove zvijezde regije? Neki odgovori će vas iznenaditi...

Na osobnoj je jedno ime, a na plakatima za koncerte je drugo. I često nemaju baš veze jedno s drugim... Brojne su regionalne zvijezde, baš kao i one u Hollywoodu, 'popravljale' svoja imena kako bi bila 'primamljivija'. Krenimo u pregled...
Sjećate se nje? Susan Boyle bila je senzacija: Pogledajte kako izgleda sad, neprepoznatljiva je
PROSLAVILA SE 2009.

Sjećate se nje? Susan Boyle bila je senzacija: Pogledajte kako izgleda sad, neprepoznatljiva je

U ponedjeljak su dodijeljene nagrade Pride of Britain u Londonu, a među uzvanicima bila je i Susan Boyle. Ona se proslavila u showu 'Britain's Got Talent', a onda se neko vrijeme povukla iz javnosti. Oduševila je na crvenom tepihom svojim izgledom!
Rijetko viđene fotke: Ovako je Davor Bilman izgledao s kosom
NEPREPOZNATLJIV

Rijetko viđene fotke: Ovako je Davor Bilman izgledao s kosom

Plesnog instruktora gledamo kao člana žirija u poznatom showu 'Supertalent'. Iako je već godinama njegova 'frizura' ista, svojedobno je pokazao kakvu je kosu nekad imao

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025