Ovo je 20 najvećih hitova iz bogate karijere Gorana Bareta

Malo je glazbenika na hrvatskoj rock sceni koji su ostavili toliko snažan trag kao Goran Bare. Njegov osebujan glas, beskompromisni nastupi i tekstovi prožeti osobnim iskustvima, ljubavlju, boli, razočaranjima i potragom za smislom učinili su ga jednim od najvažnijih domaćih rock autora i izvođača. Tijekom karijere duge gotovo četiri desetljeća, s Majkama, Plaćenicima i kroz samostalni rad, stvorio je pjesme koje su odavno prerasle granice klasičnih rock hitova.

"Teške boje"

Jedna od najprepoznatljivijih pjesama Bareta i Majki, objavljena 2011. godine. Snažna, emotivna i prožeta karakterističnim gitarskim zvukom, postala je jedan od zaštitnih znakova njegove karijere.

"Put ka sreći"

Jedan od najvećih hitova iz razdoblja Bareta i Plaćenika. Pjesma o potrazi za srećom, promjenama i životnim prekretnicama ostala je među najomiljenijima u njegovu repertoaru.

"Budi ponosan"

Kultna pjesma Majki koja je tijekom godina postala svojevrsna himna samopouzdanja, prkosa i ustrajnosti. Redovito je bila među najiščekivanijim trenucima njihovih koncerata.

"Vrijeme je da se krene"

Jedan od ključnih hitova Majki, čiji su energični ritam i prepoznatljiv refren obilježili domaću rock scenu devedesetih.

"Ja sam budućnost"

Snažna rock pjesma u kojoj do izražaja dolaze Baretova buntovnost, osebujna interpretacija i izravnost.

"Fantastična vatra"

Jedan od klasika ranijeg razdoblja Majki, prepoznatljiv po sirovom rock zvuku i intenzivnoj energiji koja je obilježila početke benda.

"A ti još plačeš"

Emotivna pjesma koja pokazuje nježniju i ranjiviju stranu Baretova stvaralaštva, a godinama zauzima posebno mjesto među obožavateljima.

"Krvarim od dosade"

Pjesma koja izvrsno predstavlja mračniju, siroviju i beskompromisnu stranu Majki.

"Mršavi pas"

Jedan od najpoznatijih ranih hitova benda, čiji su žestoki gitarski riffovi i Baretova ekspresivna izvedba ostali prepoznatljivi desetljećima.

"Pozovi me u noć"

Pjesma s albuma „Teške boje“ iz 2011. godine, koja spaja emotivnu atmosferu s karakterističnim blues-rock izričajem Majki.

"Zato te volim, volim, volim"

Jedna od najpoznatijih pjesama iz razdoblja Bareta i Plaćenika, koja donosi ljubavnu tematiku kroz njegov prepoznatljiv, emotivno nabijen vokal.

"Pokreni se (Izmjeni se)"

Pjesma koja poziva na promjenu i suočavanje sa životom, a zbog svoje poruke i snažne izvedbe postala je važan dio Baretova opusa.

"Odvedi me"

Jedan od klasika Majki, pjesma koja spaja prepoznatljivu rock energiju s osjećajem čežnje i potrebe za bijegom.

"Mene ne zanima"

Buntovna pjesma koja sažima stav i glazbenu filozofiju Majki, benda koji se nikada nije previše prilagođavao očekivanjima drugih.

"Zbunjen i ošamućen"

Jedan od ranijih hitova Majki, koji vjerno dočarava njihov sirovi, garažni rock zvuk.

"Ostat ću svoj"

Pjesma Bareta i Plaćenika koja govori o dosljednosti sebi, vlastitim uvjerenjima i odbijanju kompromisa.

"'89"

Jedna od važnih pjesama ranijeg razdoblja Majki, koja je ostala među prepoznatljivim naslovima njihove diskografije.

"Evo vlak mi stiže"

Pjesma iz Baretova razdoblja s Plaćenicima, u kojoj se isprepliću blues-rock atmosfera i njegov karakterističan način pripovijedanja.

"Ljubav krvari"

Pjesma s albuma „Nuspojave“ iz 2018. godine, koja predstavlja kasniju fazu Majki, obilježenu izraženijom psihodeličnom atmosferom i introspektivnim tekstovima.

"Rođen za suze"

Jedna od upečatljivih pjesama novijeg koncertnog repertoara Bareta i Majki, koja svojom emotivnom težinom nastavlja niz njegovih osobnih i introspektivnih glazbenih priča.