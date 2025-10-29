Ovo je nova Miss Hrvatske: 'Nadala sam se, ali nisam očekivala, treba biti svoj'

Stvarno nisam očekivala. Naravno, nadala sam se, ali ne mogu reći da sam očekivala. Bilo je predivnih cura za koje mislim da su jednako zaslužile pobjedu i da imaju puno kvaliteta, rekla nam je odmah nakon pobjede Ema Helena Vičar (23), pobjednica 30. izdanja izbora za Miss Hrvatske koji se održao u srijedu navečer u Zagrebu. Dosadašnja Miss, Tomislava Dukić predala je krunu svojoj nasljednici koja će predstavljati Hrvatsku na 73. Miss World festivalu, najstarijem i najutjecajnijem svjetskom izboru ljepote.

Prvi plan joj je krenut se što prije pripremati za svjetski izbor. Naravno, uz svoje svakodnevne obaveze.

- Savjetujem budućim kandidatkinjama da što više rade na sebi, da ulaže u svoje obrazovanje, da se bave fizičkom aktivnosti, da čitaju, da pišu, da rade na svom znanju. Tako da bi dobili jednu takvu cijelokupnu osobu, jednu cijelokupnu osobu - zaključuje.

Zagreb: Finale jubilarnog izbora 30.Miss Hrvatske

U žiriju je bio i novinar 24sata, Davor Lugarić. Kako kaže, drago mu je što je bio dio izbora za Miss Hrvatske.

- Drago mi je da sam po prvi put bio dio ovog izbora. Važno je napomenuti da svaka od kandidatkinja ima svoj put i svaka je inspirativna i jedinstvena. Meni osobno je bilo izuzetno teško izabrati .Sve su talentirane na svoj način, a najbolja od njih je pobijedila - rekao je.

Čitatelji 24sata odabrali su i titulu Miss Media, a nju je ponijela Melanie Juranović. Osvojila je Miss Medija s 33,5 posto glasova! Mlada ljepotica iz Vrbove je šarmirala publiku i planira blistavu budućnost u svijetu mode. Lentu Miss Medija predao joj je novinar 24sata Davor Lugarić.

- Nisam mislila da ću baš ja biti izabrana, ali drago mi je da su me vaši čitatelji prepoznali - rekla nam je.

'Ljepota je u energiji i ljubavi prema drugima'

Na izboru za Miss bila je i Anica Kovač, bivša Miss Hrvatske iz 1995. godine. Otkrila nam je zašto se odazvala pozivu i kako gleda na promjene u svijetu ljepote.

- Prva me zapravo pozvala Ivana Delač. Rekla mi je da je ove godine 30 godina otkako sam ja bila Miss Hrvatske, pa me zamolila da dođem u žiri. Nažalost, imala sam jedan slučaj u obitelji, pa sam zbog toga došla tek kasnije i ne mogu sjediti u žiriju - ispričala je.

Prisjetila se i kako je izgledalo natjecanje nekada. Smatra kako se puno toga promijenilo od 1995.

- Mislim da se puno toga promijenilo. Danas ima raznih kategorija, moraš biti dobar u svemu, pjevati, plesati, skakati, izvoditi razne zadatke. Mi toga nismo imali. Mi smo se jednostavno družili. Kad smo išle na izbor za Miss svijeta, bile smo zajedno četiri tjedna, i to je bilo prekrasno iskustvo. Danas je to potpuno drugačije, što ne znači da je loše, ali ja, recimo, ne bih skakala. Meni se ne skače - kroz smijeh kaže bivša misica.

Zagreb: Finale jubilarnog izbora 30.Miss Hrvatske

Na pitanje kako se osjeća kad vidi nove generacije kandidatkinja, priznaje da ih nije pogledala prije izbora, ali poručila je i nekoliko savjeta budućim kandidatkinjama:

- Uvijek se kaže: budi svoj. Ali ja mislim da se treba isticati pozitivnom energijom i ljubavlju prema drugima. Danas se to gubi. Ljudi često žele drugima stvoriti problem, a ja mislim da treba suprotno, ako netko padne, pruži mu ruku, nemoj ga još gaziti. To vrijedi i za rivalstvo među ženama. Ako si ti meni simpatična i draga, zašto ne bismo bile prijateljice? Nažalost, toga sve manje ima u društvu.

- Ja ostajem ista. Nisam se promijenila, bez obzira na sve. Ljudi se danas previše pogube u svemu tome. A ja bih svakoj ženi poručila: čuvaj svoju jednostavnost i dobrotu. Ljepota dolazi iznutra - zaključila je.

Svakoj ženi bi savjetovala isto: pruži ljubav, i ona će ti se vratiti.

- To nije samo poruka o miru u svijetu, nego o onome što čovjek nosi u sebi. Ako si dobra iznutra, to se vidi izvana – poručila je Anica Kovač.

Na pitanje što, po njezinu mišljenju, treba imati prava misica, odgovorila je bez razmišljanja.

- Svoj stav. To je najvažnije. Zatim prirodnu ljepotu, koliko je to danas još moguće, karakter i ljubav prema bližnjemu. I, naravno, želju da nešto promijeni u svijetu, pa makar to bio samo jedan mali glas koji se možda i ne čuje uvijek, ali postoji - poručila je.

Istaknula je i da je ponosna na hrvatske djevojke.

- Mi smo zemlja koja ima neke od najljepših žena. Kad pogledam mlade cure danas, pogotovo svoje kćeri, ponosna sam. Prirodne su, jednostavne i lijepe baš takve kakve jesu. Ako vidim nekoga tko je lijep, uvijek kažem: “Kako si zgodna, kako si lijepa!” Mislim da bi svaka žena trebala tako gledati svijet - s divljenjem, a ne s ljubomorom. Prava ljepota zrači iznutra. Kad nekome pružiš ljubav, on to osjeti. Eto vidiš – ja sam te već osvojila. Slušaš me, zar ne? To je ta energija, toplina i iskrenost. Ljudi me po tome prepoznaju, i ja se ne mijenjam - zaključila je s osmijehom.

Zagreb: Finale jubilarnog izbora 30.Miss Hrvatske