Ovo je pet najboljih filmova u kojima je glumio Gene Hackman

Dvostruki dobitnik Oscara i pisac Gene Hackman pronađen je mrtav u dobi od 95 godina zajedno sa svojom suprugom Betsy Arakawa, piše Mirror. Šerif okruga Santa Fe Adan Mendoza potvrdio je nešto iza ponoći da su legendarni glumac, supruga i njihov pas nažalost preminuli, ali se ne sumnja na kazneno djelo.

Karijeru je započeo početkom šezdesetih u filmovima kao što su Bonnie i Clyde, a 1971. je osvojio prvog Oscara za ulogu u filmu Francuska veza. Od tada se nastavio pojavljivati u velikim holivudskim filmovima, a ostvario se u ulogama u preko 70 filmova. U filmu Francuska veza igrao je ulogu detektiva Popeyea Doylea, a film je postigao ogroman uspjeh i kod publike i kod kritike. Tijekom 1970-ih zadržao je čvrst status popularnog glavnog glumca u dramama kao što su The Poseidon Adventure (1972), The Conversation (1974) i Night Moves (1975).

Uspjehe je nastavio nizati i tijekom 1980-ih, a neke od legendarnijih uloga igrao je u filmovima Reds (1981), Hoosiers (1986) i No Way Out (1987). Ponovno je bio nominiran za Oscara za najboljeg glumca za svoju ulogu u Mississippi Burning (1988), a kasnije ga je osvojio za najboljeg sporednog glumca za portret Little Billa Daggetta u revizionističkom vesternu Unforgiven (1992.) Clinta Eastwooda. Neki od posljednjih filmova u kojima se pojavio su Get Shorty (1995), Enemy of the State (1998), The Royal Tenenbaum (2001), Runaway Jury (2003) i Welcome to Mooseport (2004), koji je bio početak njegove neslužbene mirovine.

Prema Internet Movie Databaseu (IMDb-u), njegovi najbolji filmovi su The Conversation iz 1974., The French Connection, Mississippi Burning, Unforgiven i Bonnie and Clyde.

Bonnie i Clyde

Jedan od prvih Hackmanovih glumačkih ostvarenja bilo je u filmu Bonnie i Clyde u kojem je glumio Bucka Barrowa, Clydeaovog brata i jednog od članova bande. Za tu je ulogu 1968. godine nominiran za Oscara za najboljeg glumca u sporednoj ulozi. Bonnie i Clyde je kriminalistička drama Arthura Penna iz 1967. s Warrenom Beattyjem i Faye Dunaway u ulogama zloglasnih pljačkaša banaka koji su harali središnjim SAD-om tijekom Velike depresije

. Bonnie i Clyde smatra se epohalnim filmom u povijesti kinematografije: naziva se prvim filmom ere Novog Hollywooda koji je probio tabue i bio jako popularan među mladom generacijom. Film je zamišljen kao romantična i humorna verzija gangsterskih filmova tridesetih godina, poboljšana s modernim tehnikama snimanja. Arthur Penn namjerno je neke scene nasilja snimio u komičnom tonu koje bi se onda pretvorile u strahovito i krvavo nasilje.

Francuska veza (The French Connection)

Francuska veza, daleko najpoznatiji Hackmanov film je američki kriminalistički triler, objavljen 1971.,a postao je poznat po jednoj od najuzbudljivijih i najlegendarnijih automobilskih potjera u povijesti kinematografije. Film, koji sadrži i druge napete akcijske sekvence, usredotočen je na nasilne i nedopadljive njujorške detektive za narkotike koji su na tragu međunarodnim dilerima heroina. Hvaljen od kritike, osvojio je pet Oscara, uključujući onu za najbolji film. Hackmanu je uloga detektiva Popeyea Doyle donijela prvog Oscara za najboljeg glumca.

Foto: Supplied by LMKMEDIA / IPA

Priča je temeljena na stvarnoj "Francuskoj vezi" (zloglasnoj narko-ruti kojom se iz Turske preko Francuske heroin dopremao u Sjedinjene Države), a scenarij je nastao prema knjizi Robina Moorea iako je adaptiran pa nema puno veze sa stvarnošću.

- Nisam vidio film od prve projekcije u mračnoj, malenoj prostoriji za gledanje u postprodukcijskoj tvrtki prije 50 godina. Ako film ima nasljeđe, nisam siguran što bi to bilo. U to vrijeme činilo mi se da je to samo puna poštovanja priča o policajcu koji je jednostavno uspio riješiti i zaustaviti pokušaj velike kriminalne obitelji da se infiltrira u njujoršku narkoscenu - rekao je Hackman za vrijeme 50 obljetnice filma.

Prisluškivanje (The Conversation)

Za Prisluškivanje (The Conversation) je Hackman odigrao nezaboravnu ulogu Caula, koji radi u San Franciscu, kao privatni konzultant za špijunažu i sigurnost prateći mladi par po nalogu rukovoditelja izvjesne tajanstvene korporacije, koju glume Robert Duvall i Harrison Ford. Za Prisluškivanje je 1975. nominiran za BAFTA Film Award za najboljeg glumca.

Prisluškivanje je misteriozni triler scenarista i redatelja Francisa Forda Coppole iz 1974. Prisluškivanje je 1974. osvojio Zlatnu palmu na Filmskom festivalu u Cannesu, a 1995. je izabran za čuvanje u Nacionalnom filmskom arhivu Sjedinjenih Država od strane Kongresne knjižnice kao "kulturno, povijesno ili estetski značajan."

Foto: American Zoetrope

Iako je scenarij napisan u šezdesetima, film je objavljen nakon što je izbila Afera Watergate i tako reflektirao aktualne probleme osobne odgovornosti i zadiranje tehnologije u privatnost. Na DVD komentaru, Coppola kaže kako je bio šokiran saznanjem da je u filmu korištena ista oprema za nadzor i prisluškivanje koju su koristili članovi Nixonove administracije. Coppola vjeruje kako je to razlog što je film zaradio priznanja koja je zaradio to što je publika interpretirala poruku filma kao izravni i dobro tempirani napad na Nixonovu administraciju, čije je sudjelovanje u Aferi Watergate bilo glavna vijest na naslovnicama u to vrijeme. Ipak, Coppola je naglašava da je sve potpuno slučajno.

Iako je ime lika Genea Hackmana, Harry Caul, navodno rezultat tipfelera, izgovaranje je dovelo do mnogih vizualnih igri riječima. Caul je fetalna opna koja štiti fetus od rođenja,a Hackmanov lik nosi tanki, gotovo prozirni baloner, čak i po suncu. Coppola je na DVD komentaru rekao kako je Gene Hackman imao jako malo vremena prilagoditi se liku Harryja Caula jer mu nimalo nije nalikovao. Hackman je u to vrijeme bio druželjubivi i pristupačni glumac koji je volio ležernu odjeću, dok je Caul zamišljen kao štreberski nastrojeni i mrzovoljni usamljenik koji nosi baloner i staromodne naočale.

Redatelj je rekao kako su Hackmanovi pokušaji da se prilagodi liku završili time da je i sam glumac postao mrzovoljan i iritantan na setu, ali odnosi se među dvojcem nisu poremetili. Coppola je na komentaru dodao kako Hackman smatra ulogu jednom od svojih najboljih.

Mississippi u plamenu (Mississippi Burning)

Za Mississippi u plamenu (Mississippi Burning), film Alana Parkera iz 1989. u kojem se Hackman u glavnoj ulozi našao s Willemom Dafoeom, nominiran je za Oscara za najboljeg glumca u glavnoj ulozi, a osvojio je srebrnog medvjeda na Berlinaleu. Film govori o stvarnim ubojstvima troje aktivista za građanska prava u Mississippiju 1964., a fokusira se na dva izmišljena agenta FBI-ja koji istražuju ubojstva.

Film je bio dosta kritiziran, posebno od strane povjesničara Howarda Zinna, zbog izmišljanja povijesti. Dok su FBI-jevi agenti predstavljeni kao junaci koji se suprotstavljaju napadačima, u stvarnosti su FBI i Ministarstvo pravosuđa nevoljko čuvali aktiviste za građanska prava i prosvjednike, a navodno su svjedočili linčovanjima bez intervencije. Filmu je prethodila televizijska dokumentarna drama iz 1975., nazvana Attack on Terror: The FBI vs. the Ku Klux Klan, koja je govorila o istim događajima. Nijedan od ova dva filma nije koristio prava imena ubojica, zbog pravnih razloga. U filmu se čak ne spominju imena žrtava.

Nepomirljivi (Unforgiven)

Za Nepomirljive (Unforgiven) je 1993. dobio Oscara za najboljeg glumca u sporednoj ulozi. Radi se o američkom vesternu Clinta Eastwooda iz 1992. o umirovljenom revolverašu koji prihvaća još jedan posao radi novca, a Hackman je odigrao ulogu Little Bill Daggetta. Za tu je ulogu dobio i nagradu BAFTA. Ovaj anti-vestern prokazuje nasilje i mit o Starom Zapadu. Priroda nasilja pokazuje se kao glavna tema filma, te nesuglasje između stvarnog i izmišljenog nasilja. Dok većina vesterna veliča nasilje kao opravdano sredstvo, Nepomirljivi prikazuju nasilje mnogo realističnije, i pokazuju kako ono škodi svima oko sebe. Kritike su pretežno bile vrlo pozitivne.

Film se pojavljuje na IMDb-ovoj listi 250 najboljih filmova i popisu 100 najboljih filmova u zadnjih 100 godina Američkog filmskog instituta. Godine 2005. Time.com proglasio ga je jednim od 100 najboljih filmova u zadnjih 80 godina. Mnogi kritičari pisali su kako je to elegija vestern žanru.