Ovo je top 10 filmova na HBO-u

HBO Max ovog tjedna donosi pregršt uzbudljivih filmova i serija koji su osvojili gledatelje diljem Hrvatske. Ako tražite inspiraciju za filmski maraton ili bingeanje serija, provjerite našu tjednu top listu najgledanijih naslova – od napetih horora do emotivnih drama i animiranih hitova za cijelu obitelj!

Top 10 filmova na HBO Maxu u Hrvatskoj:

1. 28 Years Later, IMDB: 6.6/10, Rotten Tomatoes: 89%

Ova napeta horor priča odvodi nas 28 godina nakon što je smrtonosni virus pobjegao iz laboratorija. Preživjeli žive u strogoj karanteni na malom otoku, ali kada jedan od njih krene na opasnu misiju na kopno, otkriva šokantne tajne i mutacije koje su zadesile i zaražene i preživjele. Glumačku postavu predvode Jodie Comer i Aaron Taylor-Johnson, a režiju potpisuje Danny Boyle. (SAD, 2025., Horor, Zombiji)

2. 28 Days Later, IMDB: 7.5/10, Rotten Tomatoes: 87%

Kultni horor Dannyja Boylea prati grupu preživjelih u Londonu 28 dana nakon što je virus pretvorio ljude u ubojite manijake. U glavnim ulogama su Cillian Murphy i Naomie Harris. Film obiluje napetošću i atmosferom beznađa. (UK, 2002., Horor, Zombiji)

Foto: IMDB

3. This Time Next Year, IMDB: 5.6/10, Rotten Tomatoes: 100%

Romantična komedija o Minnie i Quinnu, koji su rođeni u istoj bolnici u Londonu na Novu godinu, a trideset godina kasnije ponovno se susreću. Film donosi toplu priču o ljubavi, sudbini i drugim prilikama. (UK, 2024., Romansa, Komedija)

4. 28 Weeks Later, IMDB: 6.9/10, Rotten Tomatoes: 72%

Šest mjeseci nakon što je virus opustošio Britanske otoke, grupa Amerikanaca pokušava obnoviti život, ali opasnost još uvijek vreba. Robert Carlyle i Rose Byrne briljiraju u ovom nastavku kultnog horora. (UK, 2007., Horor, Zombiji)

5. Blink Twice, IMDB: 7.0/10, Rotten Tomatoes: 79%

Napeti triler o tech milijarderu koji poziva konobaricu Fridu na luksuzno putovanje, no ubrzo otkriva da iza glamura otoka leži mračna tajna. U glavnim ulogama su Naomi Ackie i Channing Tatum, a režiju potpisuje Zoë Kravitz. (SAD, 2024., Triler, Misterij)

6. Migration, IMDB: 7.5/10, Rotten Tomatoes: 71%

Animirana avantura prati obitelj Mallard na nevjerojatnom putovanju iz New Englanda do Jamajke, inspirirani pričama o dalekim krajevima. Glasove posuđuju Kumail Nanjiani i Elizabeth Banks. (SAD, 2023., Animirani)

7. The Adjustment Bureau, IMDB: 7.0/10, Rotten Tomatoes: 71%

Matt Damon i Emily Blunt u romantičnom trileru o čovjeku koji se bori protiv sudbine kako bi bio s voljenom ženom. Film istražuje teme slobodne volje i predodređenosti. (SAD, 2011., Triler, Fantastika)

8. Sunshine, IMDB: 7.2/10, Rotten Tomatoes: 76%

Znanstveno-fantastični spektakl Dannyja Boylea vodi nas 50 godina u budućnost, gdje ekipa astronauta pokušava ponovno zapaliti umiruće sunce i spasiti Zemlju. U glavnim ulogama su Cillian Murphy i Michelle Yeoh. (UK, 2007., SF, Svemir)

Foto: Angry Birds

9. The Angry Birds Movie, IMDB: 6.3/10, Rotten Tomatoes: 43%

Animirani hit o crvenom pticu Redu i njegovim prijateljima koji pokušavaju otkriti što planiraju misteriozne zelene svinje. Film pun humora i akcije za sve uzraste. (SAD, 2016., Animirani, Obiteljski)

10. The Angry Birds Movie 2, IMDB: 6.4/10, Rotten Tomatoes: 73%

Nastavak animiranog hita donosi neočekivano savezništvo ptica i svinja protiv zajedničke prijetnje s ledenog otoka. (SAD, 2019., Animirani, Obiteljski)