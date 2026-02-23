Ovo je top 10 filmova na HBO-u

StartFragmentHBO Max u Hrvatskoj ponovno je hit među gledateljima! Ovaj tjedan donosi izuzetno napetu i raznoliku top listu filmova koje su osvojile publiku - od novih nastavaka kultnih horora, preko animiranih avantura, do uzbudljivih drama. Provjerite jeste li već pogledali sve najgledanije naslove ili još imate što nadoknaditi! EndFragment

1. 28 Years Later, IMDB: 6.6, Rotten Tomatoes: 89%

Ovaj napeti horor nastavak smješta nas 28 godina nakon što je smrtonosni rage virus pobjegao iz laboratorija. U strogoj karanteni, skupina preživjelih pokušava opstati na malom otoku. Kada jedan član odluči otići na opasnu misiju na kopno, otkriva šokantne tajne i mutacije koje su promijenile i zaražene i preživjele. U glavnim ulogama briljiraju Jodie Comer, Aaron Taylor-Johnson i Ralph Fiennes, dok režiju potpisuje Danny Boyle. (SAD, 2025., Horor, Zombiji)

2. 28 Days Later, IMDB: 7.5, Rotten Tomatoes: 87%

Kultni britanski horor prati skupinu preživjelih u Londonu 28 dana nakon izbijanja smrtonosnog virusa. Virus pretvara ljude u ubojite manijake, a preživjeli se bore za svaki dan. U glavnoj ulozi Cillian Murphy, uz režiju Dannyja Boylea. (UK, 2002., Horor, Zombiji)

3. 28 Weeks Later, IMDB: 6.9, Rotten Tomatoes: 72%

Šest mjeseci nakon izbijanja virusa, Amerikanci pokušavaju obnoviti život na britanskim otocima. No, opasnost još uvijek vreba. Robert Carlyle i Rose Byrne predvode glumačku ekipu u ovom nastavku napete trilogije. (UK, 2007., Horor, Zombiji)

4. Blink Twice, IMDB: 7.0, Rotten Tomatoes: 79%

Napeti triler o koktel konobarici Fridi koju bogati tehnološki mogul poziva na luksuzno putovanje na privatni otok. Iza glamura i zabave krije se mračna tajna. U glavnim ulogama Naomi Ackie i Channing Tatum, režija Zoë Kravitz. (SAD, 2024., Triler, Misterij)

5. Migration, IMDB: 7.5, Rotten Tomatoes: 71%

Animirana obiteljska avantura prati obitelj pataka koja kreće na putovanje života, od Novog Engleske do tropske Jamajke. Glasove posuđuju Kumail Nanjiani, Elizabeth Banks i Awkwafina. (SAD, 2023., Animacija)

6. Sunshine, IMDB: 7.2, Rotten Tomatoes: 76%

Znanstveno-fantastični triler smješta nas 50 godina u budućnost kad sunce umire, a ekipa astronauta pokušava spasiti Zemlju. U glavnim ulogama Cillian Murphy i Rose Byrne, režija Danny Boyle. (UK, 2007., SF, Svemir)

7. The Adjustment Bureau, IMDB: 7.0, Rotten Tomatoes: 71%

Romantični triler u kojem Matt Damon pokušava pobjeći sudbini i biti s voljenom ženom, boreći se protiv tajanstvene organizacije. (SAD, 2011., Triler, Nadnaravno)

8. This Time Next Year, IMDB: 5.6, Rotten Tomatoes: 100%

Romantična komedija o dvoje ljudi rođenih u istoj bolnici na Novu godinu, čiji se životi ponovno isprepliću trideset godina kasnije. (UK, 2024., Romantična komedija)

9. The Angry Birds Movie 2, IMDB: 6.4, Rotten Tomatoes: 73%

Omiljeni perjani junaci i njihovi neprijatelji svinje moraju udružiti snage kako bi spasili svoje otoke od nove prijetnje. (SAD, 2019., Animacija)

10. The Angry Birds Movie, IMDB: 6.3, Rotten Tomatoes: 43%

Prvi nastavak animirane avanture o Redu, Chucku i Bombu koji pokušavaju otkriti što zle zelene svinje planiraju na njihovom otoku. (SAD, 2016., Animacija)