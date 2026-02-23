Obavijesti

Show

Komentari 1
IDEALNI ZA 'MARATON'

Ovo je top 10 filmova na HBO-u

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Ovo je top 10 filmova na HBO-u
1
Foto: Profimedia

Saznajte koji su filmovi najgledaniji na HBO-u u Hrvatskoj ovog tjedna

Admiral

StartFragmentHBO Max u Hrvatskoj ponovno je hit među gledateljima! Ovaj tjedan donosi izuzetno napetu i raznoliku top listu filmova koje su osvojile publiku - od novih nastavaka kultnih horora, preko animiranih avantura, do uzbudljivih drama. Provjerite jeste li već pogledali sve najgledanije naslove ili još imate što nadoknaditi! EndFragment

IDEALNO ZA 'BINGE' Ovo je top 10 serija na HBO-u
Ovo je top 10 serija na HBO-u

1. 28 Years Later, IMDB: 6.6, Rotten Tomatoes: 89%

Ovaj napeti horor nastavak smješta nas 28 godina nakon što je smrtonosni rage virus pobjegao iz laboratorija. U strogoj karanteni, skupina preživjelih pokušava opstati na malom otoku. Kada jedan član odluči otići na opasnu misiju na kopno, otkriva šokantne tajne i mutacije koje su promijenile i zaražene i preživjele. U glavnim ulogama briljiraju Jodie Comer, Aaron Taylor-Johnson i Ralph Fiennes, dok režiju potpisuje Danny Boyle. (SAD, 2025., Horor, Zombiji)

2. 28 Days Later, IMDB: 7.5, Rotten Tomatoes: 87%

Kultni britanski horor prati skupinu preživjelih u Londonu 28 dana nakon izbijanja smrtonosnog virusa. Virus pretvara ljude u ubojite manijake, a preživjeli se bore za svaki dan. U glavnoj ulozi Cillian Murphy, uz režiju Dannyja Boylea. (UK, 2002., Horor, Zombiji)

3. 28 Weeks Later, IMDB: 6.9, Rotten Tomatoes: 72%

Šest mjeseci nakon izbijanja virusa, Amerikanci pokušavaju obnoviti život na britanskim otocima. No, opasnost još uvijek vreba. Robert Carlyle i Rose Byrne predvode glumačku ekipu u ovom nastavku napete trilogije. (UK, 2007., Horor, Zombiji)

4. Blink Twice, IMDB: 7.0, Rotten Tomatoes: 79%

Napeti triler o koktel konobarici Fridi koju bogati tehnološki mogul poziva na luksuzno putovanje na privatni otok. Iza glamura i zabave krije se mračna tajna. U glavnim ulogama Naomi Ackie i Channing Tatum, režija Zoë Kravitz. (SAD, 2024., Triler, Misterij)

5. Migration, IMDB: 7.5, Rotten Tomatoes: 71%

Animirana obiteljska avantura prati obitelj pataka koja kreće na putovanje života, od Novog Engleske do tropske Jamajke. Glasove posuđuju Kumail Nanjiani, Elizabeth Banks i Awkwafina. (SAD, 2023., Animacija)

6. Sunshine, IMDB: 7.2, Rotten Tomatoes: 76%

Znanstveno-fantastični triler smješta nas 50 godina u budućnost kad sunce umire, a ekipa astronauta pokušava spasiti Zemlju. U glavnim ulogama Cillian Murphy i Rose Byrne, režija Danny Boyle. (UK, 2007., SF, Svemir)

7. The Adjustment Bureau, IMDB: 7.0, Rotten Tomatoes: 71%

Romantični triler u kojem Matt Damon pokušava pobjeći sudbini i biti s voljenom ženom, boreći se protiv tajanstvene organizacije. (SAD, 2011., Triler, Nadnaravno)

8. This Time Next Year, IMDB: 5.6, Rotten Tomatoes: 100%

Romantična komedija o dvoje ljudi rođenih u istoj bolnici na Novu godinu, čiji se životi ponovno isprepliću trideset godina kasnije. (UK, 2024., Romantična komedija)

9. The Angry Birds Movie 2, IMDB: 6.4, Rotten Tomatoes: 73%

Omiljeni perjani junaci i njihovi neprijatelji svinje moraju udružiti snage kako bi spasili svoje otoke od nove prijetnje. (SAD, 2019., Animacija)

10. The Angry Birds Movie, IMDB: 6.3, Rotten Tomatoes: 43%

Prvi nastavak animirane avanture o Redu, Chucku i Bombu koji pokušavaju otkriti što zle zelene svinje planiraju na njihovom otoku. (SAD, 2016., Animacija)

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Evo što vas čeka u omiljenim sapunicama u ponedjeljak
DNEVNI PREGLED

Evo što vas čeka u omiljenim sapunicama u ponedjeljak

Doznajte što vas očekuje ovog ponedjeljka 23. veljače u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Tajne prošlosti', 'Crno more', 'Velvet: Novo carstvo'...
Nevjerojatno! Evo u čemu je Saša Kopljar vodio Dnevnik
NASMIJAO SVE

Nevjerojatno! Evo u čemu je Saša Kopljar vodio Dnevnik

Na fotki je u sakou, košulji i kravati. No donji dio kombinacije čini ono što gledatelji na malim ekranima ne vide. Zahvalio je dizajneru koji mu pomaže oko odjeće
FOTO Ivana Knoll se utegnula u prozirni bodi i pokazala grudi
NAJAVILA NASTUPE

FOTO Ivana Knoll se utegnula u prozirni bodi i pokazala grudi

Najpoznatija hrvatska navijačica se posljednjih mjeseci sve ozbiljnije posvetila glazbi i DJ karijeri. Nastupala je u Madison Square Gardenu, a objavila je kako niže nove nastupe...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026