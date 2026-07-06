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Ovo je top 10 filmova na HBO-u

Piše 24sata,
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Ovo je top 10 filmova na HBO-u
Foto: IMDB
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Donosimo najnoviju listu najpopularnijih filmova na HBO-u u Hrvatskoj ovog tjedna. Pogledajte koji su naslovi osvojili publiku i saznajte što ne smijete propustiti!

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HBO je i ovog tjedna u Hrvatskoj donio pregršt uzbudljivih naslova koji su osvojili gledatelje. Donosimo vam top 10 najgledanijih filmova – idealno za vaš sljedeći filmski maraton.

Top 10 filmova na HBO-u u Hrvatskoj:

1. The Mummy, IMDB: 6.2/10

Ovaj napeti horor Leeja Cronina prati obitelj koja osam godina nakon nestanka kćeri doživljava šokantnu i jezivu povratak djevojčice. Umjesto sretnog okupljanja, obitelj se suočava s noćnom morom koja prijeti da ih uništi. U glavnim ulogama su Jack Reynor i Laia Costa. (SAD, 2026., Horor)

2. The Accountant², IMDB: 6.6/10, Rotten Tomatoes: 75%

Ben Affleck se vraća kao Christian Wolff, matematički genij koji se udružuje s bratom Braxom i agenticom Medina kako bi razotkrio smrtonosnu zavjeru. Film je prepun akcije, napetosti i iznenađenja. (SAD, 2026., Akcija/Triler)

3. The Accountant, IMDB: 7.3/10, Rotten Tomatoes: 52%

Originalni film prati Wolffa dok "čisti" račune za svoje klijente, a istovremeno ga progoni Ministarstvo financija. Napeta priča s Benom Affleckom i Annom Kendrick. (SAD, 2016., Akcija/Triler)

4. The Will, IMDB: 7.7/10

Duhovita i emotivna priča iz Bosne i Hercegovine o nasljeđu, obiteljskim odnosima i tradiciji. Glavni lik Asad, nakon gubitka očeve ostavštine, mora pronaći svoj put kroz životne nedaće uz pomoć prijatelja Dževada. (BiH, 2026., Drama/Komedija)

5. They Will Kill You, IMDB: 6.3/10

Napeti triler o ženi koja se zaposli kao kućna pomoćnica u zgradi u New Yorku, nesvjesna da ulazi u zajednicu pod utjecajem sotonističkog kulta. U glavnim ulogama Zazie Beetz i Patricia Arquette. (SAD, 2026., Triler/Horor)

6. Your Highness, IMDB: 5.5/10, Rotten Tomatoes: 27%

Fantastična komedija o razmaženom princu i njegovom hrabrom bratu koji kreću na epsku avanturu kako bi spasili kraljevstvo. U glavnim ulogama Danny McBride, Natalie Portman i James Franco. (SAD, 2011., Avantura/Komedija)

7. The King's Man, IMDB: 6.3/10

Prequel popularnog serijala "Kingsman" donosi priču o pokušaju sprječavanja rata koji bi mogao uništiti milijune života. Ralph Fiennes predvodi impresivnu glumačku postavu. (SAD/UK, 2021., Akcija/Pustolovina)

8. Sisu: Road to Revenge, IMDB: 7.5/10

Finski akcijski spektakl o čovjeku koji nakon rata pokušava obnoviti svoj dom, ali ga progoni brutalni zapovjednik Crvene armije. Rezultat je brutalna potjera i borba do smrti. (Finska, 2026., Akcija)

9. Nightbitch, IMDB: 5.6/10, Rotten Tomatoes: 63%

Psihološki triler s Amy Adams u ulozi majke koja počinje vjerovati da se pretvara u psa, istražujući divlju stranu majčinstva i identiteta. (SAD, 2026., Drama/Fantastika)

10. Bang My Box: The Robin Byrd Story, IMDB: 7.0/10

Dokumentarac o Robin Byrd, pionirki seks-pozitivnog TV programa u New Yorku, koja priča o svojoj karijeri, borbi za slobodu govora i privatnom životu. (SAD, 2026., Dokumentarni)

Ako ste u potrazi za novim filmskim hitom, ova lista s HBO-a je pravi izbor za vas! Koji je vaš favorit ovog tjedna?

 *uz korištenje AI-ja
 
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