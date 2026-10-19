Ovo je top 10 filmova na HBO-u

HBO je i ovog tjedna okupio impresivnu ponudu najgledanijih filmova i serija u Hrvatskoj. Ako tražite inspiraciju za sljedeći filmski maraton donosimo vam detaljan pregled top 10 najpopularnijih naslova koji su osvojili domaću publiku.

Top 10 filmova na HBO-u u Hrvatskoj:

1. Speak No Evil

Ovaj psihološki horor prati američku obitelj koja odlazi na vikend kod britanske obitelji koju su upoznali na odmoru. Idiličan početak uskoro se pretvara u jezivu noćnu moru punu napetosti i neizvjesnosti. (SAD, 2024., Horor)

2. Play Dirty

Akcijski spektakl u kojem vrhunski lopov Parker okuplja tim za veliku pljačku, ali mora nadmudriti južnoameričkog diktatora, njujoršku mafiju i najbogatijeg čovjeka na svijetu. (SAD, 2025., Akcija)

3. Uncharted

Nathan Drake i njegov partner Victor "Sully" Sullivan kreću u potragu za legendarnim blagom, a ujedno traže i tragove koji bi ih mogli dovesti do Nathanovog davno izgubljenog brata. (SAD, 2022., Avantura)

4. Kad jaganjci utihnu (The Silence of the Lambs)

FBI pripravnica Clarice Starling suočava se s legendarnim Hannibalom Lecterom, briljantnim psihijatrom i kanibalom, kako bi uhvatila serijskog ubojicu. Njihov odnos postaje opasan i nepredvidiv. (SAD, 1991., Horor)

5. Sedam (Se7en)

Dva detektiva pokušavaju pronaći serijskog ubojicu čiji su zločini inspirirani sedam smrtnih grijeha. Mračna i napeta kriminalistička drama koja vas neće ostaviti ravnodušnima. (SAD, 1995., Krimi)

6. Zodiac

Priča o lovu na zloglasnog Zodiak ubojicu koji je terorizirao San Francisco. Novinari i policajci desetljećima pokušavaju riješiti ovaj nerazjašnjeni slučaj. (SAD, 2007., Krimi)

7. Veličanstvena sedmorka (The Magnificent Seven)

Sedmorica revolveraša udružuju se kako bi zaštitili siromašno selo od opasnih bandita na Divljem zapadu. (SAD, 2016., Vestern)

8. Širom zatvorenih očiju (Eyes Wide Shut)

Nakon što mu supruga prizna seksualne fantazije, dr. Bill Hartford kreće u istraživanje tajnog seksualnog društva, što ga dovodi do opasnih otkrića. (SAD, 1999., Drama)

9. Ice Road: Vengeance

Vozač kamiona Mike McCann putuje u Nepal kako bi rasuo pepeo svog brata na Mount Everestu, ali ga na opasnom putovanju napadaju plaćenici. (SAD, 2025., Akcija)

10. Dina: Drugi dio (Dune: Part Two)

Nastavak epske sage prati Paula Atreidesa dok se bori za osvetu i sudbinu svemira, birajući između ljubavi i odgovornosti prema svom narodu. (SAD, 2024., Znanstvena fantastika)