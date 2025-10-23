Saznajte koji su filmovi najgledaniji na Netflixu u Hrvatskoj ovog tjedna. Donosimo detaljne opise i ocjene najpopularnijih naslova – savršeno za vaš sljedeći binge
Ovo je top 10 najgledanijih filmova na Netflixu u Hrvatskoj ovog tjedna: Evo što se prati
Netflix je i ovog tjedna oduševio gledatelje u Hrvatskoj raznolikom ponudom filmova. Donosimo vam najnoviju top listu najgledanijih naslova – pogledajte što se najviše gleda i pronađite inspiraciju za svoj sljedeći filmski maraton.
1. The Woman in Cabin 10
IMDB: 5.9
Ovaj napeti triler prati novinarku koju tumači Keira Knightley, svjedokinju misterioznog zločina na luksuznoj jahti. Iako joj nitko ne vjeruje, ona uporno traži istinu, riskirajući vlastiti život. Film obiluje neizvjesnošću i preokretima, a uz Knightley, u filmu glume i Guy Pearce, David Ajala i Gugu Mbatha-Raw. (SAD, 2025., Triler, Misterij)
2. The Perfect Neighbor
IMDB: 8.0
Ovaj intrigantni dokumentarac otkriva kako je dugogodišnji susjedski sukob snimljen policijskom bodycam kamerom završio tragično. Film istražuje strah, predrasude i zakone o samoobrani kroz stvarne događaje. (SAD, 2025., Dokumentarni, Kriminalistički)
3. The Twits
IMDB: 4.7
Animirani film temeljen na djelu Roalda Dahla donosi priču o najzločestijem paru na svijetu i njihovom užasnom zabavnom parku Twitlandiji. Dvoje siročadi i čarobne životinje pokušavaju spasiti grad od okrutnih Twitsa. Glasove posuđuju Natalie Portman, Emilia Clarke i Johnny Vegas. (SAD, 2025., Animirani, Obiteljski)
4. The Secret Life of Pets 2
IMDB: 6.4, Rotten Tomatoes: 60%
Max, simpatični terijer, suočava se s velikim promjenama kada njegova vlasnica dobije dijete. Na seoskom odmoru upoznaje psa Roostera koji mu pomaže prevladati strahove. Glasove posuđuju Patton Oswalt, Kevin Hart i Harrison Ford. (SAD, 2019., Animirani, Obiteljski)
5. Hotel Transylvania 3: Summer Vacation
IMDB: 6.3, Rotten Tomatoes: 62%
Drakula i ekipa odlaze na odmor na luksuzni brod za čudovišta, gdje Drakula upoznaje kapetanicu Ericku, potomkinju slavnog lovca na čudovišta. Uloge tumače Adam Sandler, Andy Samberg i Selena Gomez. (SAD, 2018., Animirani, Obiteljski)
6. Inside Furioza
IMDB: 6.0
Poljski kriminalistički triler prati Golden-a, ambicioznog huligana koji nakon krvavog prevrata preuzima kontrolu nad gradskom bandom, što dovodi do kaosa i nasilja. (Poljska, 2025., Drama, Kriminalistički)
7. Caramelo
IMDB: 7.2
Dirljiva brazilska komedija o talentiranom kuharu koji nakon teške dijagnoze pronalazi nadu i humor uz pomoć neodoljivog psa. Film slavi život i prijateljstvo. (Brazil, 2025., Komedija, Psi)
8. Hotel Transylvania 2
IMDB: 6.6, Rotten Tomatoes: 55%
Nastavak popularne franšize u kojem dolazak staromodnog vampira Vlada izaziva sukob između tradicionalnog i modernog. Adam Sandler i Selena Gomez ponovno posuđuju glasove. (SAD, 2015., Animirani, Obiteljski)
9. The Secret Life of Pets
IMDB: 6.5, Rotten Tomatoes: 72%
Maxu, terijeru iz New Yorka, život se preokrene kad njegova vlasnica dovede novog psa Dukea. Zajedno upadaju u niz zabavnih i napetih avantura. (SAD, 2016., Animirani, Obiteljski)
10. My Father, the BTK Killer
IMDB: 6.2
Potresni dokumentarac u kojem kći poznatog serijskog ubojice BTK otkriva šokantnu priču o životu s ocem koji je vodio dvostruki život. (SAD, 2025., Dokumentarni, Kriminalistički)
