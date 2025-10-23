Ovo je top 10 najgledanijih filmova na Netflixu u Hrvatskoj ovog tjedna: Evo što se prati

Netflix je i ovog tjedna oduševio gledatelje u Hrvatskoj raznolikom ponudom filmova. Donosimo vam najnoviju top listu najgledanijih naslova – pogledajte što se najviše gleda i pronađite inspiraciju za svoj sljedeći filmski maraton.

1. The Woman in Cabin 10

IMDB: 5.9

Ovaj napeti triler prati novinarku koju tumači Keira Knightley, svjedokinju misterioznog zločina na luksuznoj jahti. Iako joj nitko ne vjeruje, ona uporno traži istinu, riskirajući vlastiti život. Film obiluje neizvjesnošću i preokretima, a uz Knightley, u filmu glume i Guy Pearce, David Ajala i Gugu Mbatha-Raw. (SAD, 2025., Triler, Misterij)

2. The Perfect Neighbor

IMDB: 8.0

Ovaj intrigantni dokumentarac otkriva kako je dugogodišnji susjedski sukob snimljen policijskom bodycam kamerom završio tragično. Film istražuje strah, predrasude i zakone o samoobrani kroz stvarne događaje. (SAD, 2025., Dokumentarni, Kriminalistički)

3. The Twits

IMDB: 4.7

Animirani film temeljen na djelu Roalda Dahla donosi priču o najzločestijem paru na svijetu i njihovom užasnom zabavnom parku Twitlandiji. Dvoje siročadi i čarobne životinje pokušavaju spasiti grad od okrutnih Twitsa. Glasove posuđuju Natalie Portman, Emilia Clarke i Johnny Vegas. (SAD, 2025., Animirani, Obiteljski)

4. The Secret Life of Pets 2

IMDB: 6.4, Rotten Tomatoes: 60%

Max, simpatični terijer, suočava se s velikim promjenama kada njegova vlasnica dobije dijete. Na seoskom odmoru upoznaje psa Roostera koji mu pomaže prevladati strahove. Glasove posuđuju Patton Oswalt, Kevin Hart i Harrison Ford. (SAD, 2019., Animirani, Obiteljski)

5. Hotel Transylvania 3: Summer Vacation

IMDB: 6.3, Rotten Tomatoes: 62%

Drakula i ekipa odlaze na odmor na luksuzni brod za čudovišta, gdje Drakula upoznaje kapetanicu Ericku, potomkinju slavnog lovca na čudovišta. Uloge tumače Adam Sandler, Andy Samberg i Selena Gomez. (SAD, 2018., Animirani, Obiteljski)

6. Inside Furioza

IMDB: 6.0

Poljski kriminalistički triler prati Golden-a, ambicioznog huligana koji nakon krvavog prevrata preuzima kontrolu nad gradskom bandom, što dovodi do kaosa i nasilja. (Poljska, 2025., Drama, Kriminalistički)

7. Caramelo

IMDB: 7.2

Dirljiva brazilska komedija o talentiranom kuharu koji nakon teške dijagnoze pronalazi nadu i humor uz pomoć neodoljivog psa. Film slavi život i prijateljstvo. (Brazil, 2025., Komedija, Psi)

8. Hotel Transylvania 2

IMDB: 6.6, Rotten Tomatoes: 55%

Nastavak popularne franšize u kojem dolazak staromodnog vampira Vlada izaziva sukob između tradicionalnog i modernog. Adam Sandler i Selena Gomez ponovno posuđuju glasove. (SAD, 2015., Animirani, Obiteljski)

9. The Secret Life of Pets

IMDB: 6.5, Rotten Tomatoes: 72%

Maxu, terijeru iz New Yorka, život se preokrene kad njegova vlasnica dovede novog psa Dukea. Zajedno upadaju u niz zabavnih i napetih avantura. (SAD, 2016., Animirani, Obiteljski)

10. My Father, the BTK Killer

IMDB: 6.2

Potresni dokumentarac u kojem kći poznatog serijskog ubojice BTK otkriva šokantnu priču o životu s ocem koji je vodio dvostruki život. (SAD, 2025., Dokumentarni, Kriminalistički)