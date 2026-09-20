Obavijesti

Show

Komentari 1
KOJA JE VAŠ FAVORIT?

Ovo je top 10 serija na Disney+

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Ovo je top 10 serija na Disney+
Foto: IMDB
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Otkrijte koje su serije najpopularnije na Disney+ u Hrvatskoj ovog tjedna

Admiral

Disney+ nastavlja mamiti gledatelje u Hrvatskoj svojom bogatom ponudom serija. Ovaj tjedan donosi pravu eksploziju znanstvene fantastike, animacije, trilera i dokumentaraca! Pogledajte što se najviše gleda i pronađite inspiraciju za svoj sljedeći binge!

Top 10 serija na Disney+ u Hrvatskoj:

1. Star Wars: The Mandalorian and Grogu Official Podcast (2026., Podcast, SAD)

Službeni podcast koji prati najnovije avanture Mandaloriana i Grogua – nezaobilazno za sve prave fanove Star Wars univerzuma.

2. Furious (2026., Krimi, SAD)

FBI agentica Alice Black lovi misterioznu i proračunatu serijsku ubojicu. Njihove sudbine se isprepliću, a granica između dobra i zla postaje sve nejasnija. Napeta kriminalistička serija koja vas drži na rubu sjedala.

3. 9/11: Reunited (2026., Dokumentarni, SAD)

Potresna priča o preživjelima iz 11. rujna, koji nakon godina ponovno susreću strance s kojima su dijelili sudbonosne trenutke. Emotivna i inspirativna dokumentarna serija.

4. Welcome to the Family: The Murder of Dan Markel (2026., Dokumentarni, SAD)

Brutalno ubojstvo poznatog profesora prava otkriva mračne tajne jedne bogate obitelji, spletke, ljubavne afere i desetljeće dugu potragu za pravdom. Prava poslastica za ljubitelje true crime žanra.

5. The Shards (2026., Triler, SAD)

Priča smještena u Los Angeles 1981. godine prati mladića Breta Eastona Ellisa i dolazak tajanstvenog Roberta Malloryja, čiji se dolazak poklapa s djelovanjem serijskog ubojice. Mračna i napeta serija s elementima psihološkog trilera.

6. The Drop: A Snowfall Saga (2026., Krimi, SAD)

U Los Angelesu 1990-ih, Wanda i Leon bore se za proboj zapadnoobalnog rapa dok se gangsterski ratovi rasplamsavaju, a diskografske kuće iskorištavaju hip-hop kulturu. Dinamična priča o glazbi, moći i preživljavanju.

7. Locker Diaries: Descendants (2026., Znanstvena fantastika, SAD)

Kratke epizode otkrivaju tajne pustolovine i drame u hodnicima Auradon Prepa, škole poznate iz popularnog Descendants univerzuma.

8. Bluey Compilations (2026., Animacija)

Vesela serija kompilacija u kojoj Bluey svojom neiscrpnom energijom pokreće igre koje nasmijavaju cijelu obitelj i susjedstvo.

9. Adults (2025., Komedija, SAD)

Grupa dvadesetogodišnjaka u New Yorku pokušava shvatiti što znači biti odrasla osoba. Serija puna humora, prijateljstva i životnih lekcija.

10. Ice Age: Scrat Tales (2022., Animacija, SAD)

Scrat, poznati lik iz Ledenog doba, doživljava zgode i nezgode očinstva sa svojim nestašnim mladuncem dok se bore za omiljeni žir.

Ako ste u potrazi za zabavom ili napetom pričom, ova Disney+ lista ima ponešto za svakoga! Koji naslov ćete vi gledati ovaj tjedan?

*uz korištenje AI-ja
 
KOJA JE VAŠ FAVORIT? Što 'bingeati' na Netflixu? Ovo je 10 hit serija koje Hrvati vole
Što 'bingeati' na Netflixu? Ovo je 10 hit serija koje Hrvati vole

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
EKSKLUZIVAN VIDEO Maja Šuput leti s mlađim muškarcem: 'Prije leta pali su poljupci i zagrljaji'
ROMANSA NA 'TUĐMANU'

EKSKLUZIVAN VIDEO Maja Šuput leti s mlađim muškarcem: 'Prije leta pali su poljupci i zagrljaji'

Čitatelj 24sata snimio je pjevačicu Maju Šuput u nedjelju na Zračnoj luci Zagreb, i to u društvu markantnog muškarca
Novi detalji romanse Maje i Emila Tedeschija mlađeg! Evo što su nam rekli prijatelji para
DOZNAJEMO

Novi detalji romanse Maje i Emila Tedeschija mlađeg! Evo što su nam rekli prijatelji para

Pjevačicu Maju Šuput snimio je čitatelj 24sata dok je krenula na put u London. Bila je u društvu mlađeg muškarca, a riječ je o Emilu Tedeschiju mlađem. Evo što su nam rekli njihovi prijatelji
DOZNAJEMO Maja Šuput otišla je u London s Tedeschijem ml.
SNIMLJENI NA ZRAČNOJ LUCI

DOZNAJEMO Maja Šuput otišla je u London s Tedeschijem ml.

Rođendanski tjedan pjevačica će provesti, kako je sama otkrila, u Velikoj Britaniji. Prije leta izmjenjivala je poljupce s mladim Emilom. Oboje iza sebe imaju brak

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026