Ovo je top 10 serija na Disney+

Disney+ nastavlja mamiti gledatelje u Hrvatskoj svojom bogatom ponudom serija. Ovaj tjedan donosi pravu eksploziju znanstvene fantastike, animacije, trilera i dokumentaraca! Pogledajte što se najviše gleda i pronađite inspiraciju za svoj sljedeći binge!

Top 10 serija na Disney+ u Hrvatskoj:

1. Star Wars: The Mandalorian and Grogu Official Podcast (2026., Podcast, SAD)

Službeni podcast koji prati najnovije avanture Mandaloriana i Grogua – nezaobilazno za sve prave fanove Star Wars univerzuma.

2. Furious (2026., Krimi, SAD)

FBI agentica Alice Black lovi misterioznu i proračunatu serijsku ubojicu. Njihove sudbine se isprepliću, a granica između dobra i zla postaje sve nejasnija. Napeta kriminalistička serija koja vas drži na rubu sjedala.

3. 9/11: Reunited (2026., Dokumentarni, SAD)

Potresna priča o preživjelima iz 11. rujna, koji nakon godina ponovno susreću strance s kojima su dijelili sudbonosne trenutke. Emotivna i inspirativna dokumentarna serija.

4. Welcome to the Family: The Murder of Dan Markel (2026., Dokumentarni, SAD)

Brutalno ubojstvo poznatog profesora prava otkriva mračne tajne jedne bogate obitelji, spletke, ljubavne afere i desetljeće dugu potragu za pravdom. Prava poslastica za ljubitelje true crime žanra.

5. The Shards (2026., Triler, SAD)

Priča smještena u Los Angeles 1981. godine prati mladića Breta Eastona Ellisa i dolazak tajanstvenog Roberta Malloryja, čiji se dolazak poklapa s djelovanjem serijskog ubojice. Mračna i napeta serija s elementima psihološkog trilera.

6. The Drop: A Snowfall Saga (2026., Krimi, SAD)

U Los Angelesu 1990-ih, Wanda i Leon bore se za proboj zapadnoobalnog rapa dok se gangsterski ratovi rasplamsavaju, a diskografske kuće iskorištavaju hip-hop kulturu. Dinamična priča o glazbi, moći i preživljavanju.

7. Locker Diaries: Descendants (2026., Znanstvena fantastika, SAD)

Kratke epizode otkrivaju tajne pustolovine i drame u hodnicima Auradon Prepa, škole poznate iz popularnog Descendants univerzuma.

8. Bluey Compilations (2026., Animacija)

Vesela serija kompilacija u kojoj Bluey svojom neiscrpnom energijom pokreće igre koje nasmijavaju cijelu obitelj i susjedstvo.

9. Adults (2025., Komedija, SAD)

Grupa dvadesetogodišnjaka u New Yorku pokušava shvatiti što znači biti odrasla osoba. Serija puna humora, prijateljstva i životnih lekcija.

10. Ice Age: Scrat Tales (2022., Animacija, SAD)

Scrat, poznati lik iz Ledenog doba, doživljava zgode i nezgode očinstva sa svojim nestašnim mladuncem dok se bore za omiljeni žir.

Ako ste u potrazi za zabavom ili napetom pričom, ova Disney+ lista ima ponešto za svakoga! Koji naslov ćete vi gledati ovaj tjedan?

*uz korištenje AI-ja

