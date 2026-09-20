Otkrijte koje su serije najpopularnije na Disney+ u Hrvatskoj ovog tjedna
Ovo je top 10 serija na Disney+
Disney+ nastavlja mamiti gledatelje u Hrvatskoj svojom bogatom ponudom serija. Ovaj tjedan donosi pravu eksploziju znanstvene fantastike, animacije, trilera i dokumentaraca! Pogledajte što se najviše gleda i pronađite inspiraciju za svoj sljedeći binge!
Top 10 serija na Disney+ u Hrvatskoj:
1. Star Wars: The Mandalorian and Grogu Official Podcast (2026., Podcast, SAD)
Službeni podcast koji prati najnovije avanture Mandaloriana i Grogua – nezaobilazno za sve prave fanove Star Wars univerzuma.
2. Furious (2026., Krimi, SAD)
FBI agentica Alice Black lovi misterioznu i proračunatu serijsku ubojicu. Njihove sudbine se isprepliću, a granica između dobra i zla postaje sve nejasnija. Napeta kriminalistička serija koja vas drži na rubu sjedala.
3. 9/11: Reunited (2026., Dokumentarni, SAD)
Potresna priča o preživjelima iz 11. rujna, koji nakon godina ponovno susreću strance s kojima su dijelili sudbonosne trenutke. Emotivna i inspirativna dokumentarna serija.
4. Welcome to the Family: The Murder of Dan Markel (2026., Dokumentarni, SAD)
Brutalno ubojstvo poznatog profesora prava otkriva mračne tajne jedne bogate obitelji, spletke, ljubavne afere i desetljeće dugu potragu za pravdom. Prava poslastica za ljubitelje true crime žanra.
5. The Shards (2026., Triler, SAD)
Priča smještena u Los Angeles 1981. godine prati mladića Breta Eastona Ellisa i dolazak tajanstvenog Roberta Malloryja, čiji se dolazak poklapa s djelovanjem serijskog ubojice. Mračna i napeta serija s elementima psihološkog trilera.
6. The Drop: A Snowfall Saga (2026., Krimi, SAD)
U Los Angelesu 1990-ih, Wanda i Leon bore se za proboj zapadnoobalnog rapa dok se gangsterski ratovi rasplamsavaju, a diskografske kuće iskorištavaju hip-hop kulturu. Dinamična priča o glazbi, moći i preživljavanju.
7. Locker Diaries: Descendants (2026., Znanstvena fantastika, SAD)
Kratke epizode otkrivaju tajne pustolovine i drame u hodnicima Auradon Prepa, škole poznate iz popularnog Descendants univerzuma.
8. Bluey Compilations (2026., Animacija)
Vesela serija kompilacija u kojoj Bluey svojom neiscrpnom energijom pokreće igre koje nasmijavaju cijelu obitelj i susjedstvo.
9. Adults (2025., Komedija, SAD)
Grupa dvadesetogodišnjaka u New Yorku pokušava shvatiti što znači biti odrasla osoba. Serija puna humora, prijateljstva i životnih lekcija.
10. Ice Age: Scrat Tales (2022., Animacija, SAD)
Scrat, poznati lik iz Ledenog doba, doživljava zgode i nezgode očinstva sa svojim nestašnim mladuncem dok se bore za omiljeni žir.
Ako ste u potrazi za zabavom ili napetom pričom, ova Disney+ lista ima ponešto za svakoga! Koji naslov ćete vi gledati ovaj tjedan?
*uz korištenje AI-ja
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