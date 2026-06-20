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Počelo snimanje 3. sezone serije The Pitt: Evo što vas sve očekuje

Piše 24sata,
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Počelo snimanje 3. sezone serije The Pitt: Evo što vas sve očekuje
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Foto: HBO Max

Nakon brojnih nagrada i napetog finala sezone koje se emitiralo u travnju, krenulo je snimanje treće sezone popularne medicinske drame 'The Pitt'

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Hvaljena serija 'The Pitt' vraća se u 3. sezoni koja se nedavno krenula snimati. Emmyjem nagrađena medicinska drama je s prikazivanjem druge sezone završila u travnju, a posljednja epizoda ostavila je više pitanja nego odgovora. Zvijezda serije i producent Noah Wyle, potvrdio je da će nova sezona nastaviti istraživati Robbyjevu krizu mentalnog zdravlja. 

- Prva sezona je o tome kako je liječnik pacijent. Druga sezona, liječnici nisu dobri pacijenti. Treća sezona, liječnici imaju koristi od toga što su pacijenti - objasnio je, prenosi Huff Post

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Foto: DANIEL COLE

- To je smjer u kojem sada razmišljamo. Gledamo kako se ovo putovanje mentalnog zdravlja odvija od potpunog poricanja, preko prihvaćanja problema, do malih koraka prema izlasku iz njegovog vlastitog ponora - rekao je. 

Čime će se baviti 3. sezona serije 'The Pitt'? 

Iako se o novoj sezoni zna vrlo malo, autor serije R. Scott Gemmill ranije je rekao Robbyjev povratak možda neće biti onakav kakvog publika očekuje. 'Planirali smo da se vrati, ali da se ne vrati odmah u bolnicu', rekao je Gemmill te dodao kako će se omiljeni lik pojaviti u prvoj epizodi, no da treba uzeti u obzir da ga nije bilo na poslu dulje od tri mjeseca. 

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 Radnja treće sezone bit će smještena u rani studeni, otprilike četiri mjeseca nakon događaja iz finala druge sezone. To će, prema najavama, uvesti i nove vrste hitnih slučajeva povezanih sa zimskim uvjetima, poput prometnih nesreća zbog leda i eksplozija bojlera.

Foto: HBO Max

Nastavit će se i priča o neriješenoj napetosti između Robbyja i dr. Langdona (Patrick Ball), koji su se posvađali nakon što je Robby izbacio svog bivšeg štićenika iz hitne službe zbog krađe lijekova protiv bolova.

​- Robby se sada vraća u okruženje u kojem nije bio nekoliko mjeseci - rekao je Wyle.

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​- Ne znamo kakav nedostatak prakse ima kao liječnik ili kakvu vrstu srama ili neugode osjeća. Vraća se u okruženje u kojem se nije ponašao najbolje posljednji put kad je bio tamo. To je jedan odnos čijem se istraživanju zaista veselim - dodao je. 

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Foto: Warrick Page

Dr. Baran Al-Hashimi (Sepideh Moafi), koja je privremeno zamijenila Robbyja, također je ostala s neizvjesnom budućnošću nakon što je saznala da bi njezin poremećaj s napadajima mogao ugroziti njezinu ulogu u hitnoj službi. Gemmill je potvrdio da će se ta priča nastaviti razvijati i u trećoj sezoni.

Promjene glumačke postave 

Nadolazeća sezona donosi velike promjene u timu bolnice. Glumica Ayesha Harris, koja tumači lik dr. Parker Ellis, promovirana je u stalnu članicu glumačke postave, na oduševljenje obožavatelja koji su dugo priželjkivali da jedan od likova iz noćne smjene dobije veću ulogu.

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S druge strane, potvrđeno je da se Supriya Ganesh, koja je glumila višu specijalizanticu dr. Samiru Mohan, neće vratiti u trećoj sezoni. Njezin odlazak, opisan kao "odluka vođena pričom", odražava, prema riječima producenata, realnost visoke fluktuacije osoblja u hitnim službama. Glumica se kasnije u intervjuu za Variety osvrnula na svoj odlazak.

​- Vidjela sam da je moje ime u trendu na Twitteru i pomislila: 'Moram odložiti telefon i izaći van' - podijelila je.

​- Iskreno, iznenadila sam se koliko ljudi voli taj lik i koliko su sebe vidjeli u njoj, i to je ono što će mi nedostajati.

Studentica medicine Victoria Javadi, koju glumi Shabana Azeez, ostat će dio serije, ali u drugačijoj ulozi. Nakon završene rotacije na hitnom prijemu, u novoj sezoni pratit ćemo je na odjelu za psihijatriju. Svoj povratak potvrdila je većina glavne glumačke postave, uključujući Noaha Wylea, Patricka Balla, Sepideh Moafi, Katherine LaNasu (Dana Evans), Fionu Dourif (Dr. Cassie McKay) i Shawna Hatosyja (Dr. Jack Abbott).

Foto: HBO Max

Kad izlazi 3. sezona serije 'The Pitt'? 

Datum premijere treće sezone još nije službeno objavljen, ali HBO Max je nedavno potvrdio da je produkcija napokon započela. Serija će se vjerojatno držati svog uobičajenog rasporeda s izlaskom u siječnju, a očekuje se da će nova sezona imati 15 epizoda.

*uz korištenje AI-ja
 

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