TV SPEKTAKL

Ovogodišnji Super Bowl drugi najgledaniji u povijesti u SAD

Foto: Carlos Barria

Gledaniji od ovogodišnjeg "Super Bowla" bio je lanjski kada su ​Philadelphia Eagles pregazili Kansas City Chiefse s prosječnom gledanosti od 127.7 milijuna

Ovogodišnji "Super Bowl", finale doigravanja američke profesionalne lige u američkom nogometu NFL, s prosjekom od 124.9 milijuna gledatelja postao je drugi najgledaniji u povijesti, objavila je specijalizirana agencija za praćenje gledanosti Nielsen.

Uvjerljivu 29-13 pobjedu Seattle Seahawksa protiv New ⁠England Patriotsa u SAD-u se moglo gledati na NBC-u, Peacock streaming servisu, kanalu koji emitira program na španjolskom jeziku Telemundo te na NFL+ servisu.

NFL - Super Bowl LX - New England Patriots v Seattle Seahawks
Foto: Mike Blake

Gledaniji od ovogodišnjeg "Super Bowla" bio je lanjski kada su ​Philadelphia Eagles pregazili Kansas City Chiefse s prosječnom gledanosti od 127.7 milijuna.

Najveću točku gledanosti ovogodišnji "Super Bowl" dosegao je kada je susret pratilo 137.8 ⁠milijuna gledatelja, dok je nastup repera Bad Bunnyja u poluvremenu utakmice pratilo 128.2 milijuna gledatelja.

NFL - Super Bowl LX - Half-Time Show - New England Patriots v Seattle Seahawks
Foto: Mike Blake

