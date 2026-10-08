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Ovu ljepoticu otkrili su kad je imala tek 13: Osvojila je modne piste, a sada uživa kao majka

Piše Đurđica Sarjanović,
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Ovu ljepoticu otkrili su kad je imala tek 13: Osvojila je modne piste, a sada uživa kao majka
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Foto: Stefanie Rex/DPA
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Barbara Palvin radila je za najveća imena modne industrije, udala se za Dylana Sprousea, a u rujnu su postali roditelji djevojčice.

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Barbara Palvin Sprouse danas je jedno od najpoznatijih mađarskih imena u svijetu mode, a njezina priča počela je gotovo slučajno. Rođena je 8. listopada 1993. godine u Budimpešti, a odrasla je uz roditelje Istvána i Ágnes te sestru Anitu. Kao djevojčica često je odlazila na selo gdje je provodila vrijeme s bakom i prabakom, a ništa tada nije upućivalo na to da će samo nekoliko godina poslije njezino lice krasiti naslovnice nekih od najpoznatijih svjetskih časopisa.

HEROJSKI NASTUP FOTO Anđelica Barbara Palvin slomila je stopalo prije mjesec dana, a sada oduševila na reviji
FOTO Anđelica Barbara Palvin slomila je stopalo prije mjesec dana, a sada oduševila na reviji

Imala je tek 13 godina kada ju je, dok je s majkom šetala ulicama Budimpešte, primijetio modni skaut. Ubrzo je snimila svoj prvi editorijal za časopis "Spur", a nakon toga karijera joj je počela dobivati međunarodne razmjere. Preselila se u Aziju, gdje je nizala angažmane, da bi se s vremenom probila među najtraženije modele svoje generacije. Pojavljivala se na naslovnicama časopisa poput Voguea, Marie Clairea, Glamoura, Ellea, Allurea, GQ-a, Harper's Bazaara i Numéra te radila kampanje za brojne velike modne brendove.

Veliki korak u njezinoj karijeri dogodio se u veljači 2010. godine kada je debitirala na pisti za Pradu tijekom Tjedna mode u Milanu. Uslijedili su angažmani za Louis Vuitton, Miu Miu, Ninu Ricci, Vivienne Westwood, Jeremyja Scotta i brojne druge dizajnere, a otvorila je i Chanelovu reviju kolekcije pre-Fall 2011. godine.

2025 Victoria's Secret Fashion Show - Runway Show, New York, USA - 15 Oct 2025
Foto: Fredrik Varfjell/NTB/profimedia

Posebno važna postala je njezina suradnja s Victoria's Secretom. Prvi put na njihovoj slavnoj reviji prošetala je 2012. godine. Nakon nekoliko godina izbivanja, na Victoria's Secret Fashion Show vratila se 2018., da bi godinu poslije postala prvi mađarski model koji je dobio prestižnu titulu Victoria's Secret Angel. Njezin angažman privukao je dodatnu pozornost jer se Palvin svojim oblinama i mjerama razlikovala od tada tradicionalnog standarda modela tog brenda, zbog čega su je brojni mediji predstavljali kao jedan od znakova njegova okretanja većoj tjelesnoj raznolikosti.

Godine 2016. pojavila se i u Sports Illustrated Swimsuit Issueu kao dio njihove Rookie Class, dok ju je iste godine Maxim smjestio na četvrto mjesto svoje liste Hot 100. Njezina popularnost nije bila ograničena samo na modne piste. Tumblr ju je 2017. proglasio drugom najpopularnijom manekenkom na toj društvenoj platformi.

2025 Victoria's Secret Fashion Show - Runway Show, New York, USA - 15 Oct 2025
Foto: Fredrik Varfjell/NTB/profimedia

Njezin izgled tijekom karijere često su uspoređivali s ruskom manekenkom Natalijom Vodianovom. Urednica britanskog Voguea Miranda Almond svojedobno ju je opisala kao spoj mlade Brooke Shields i Vodianove, dok je sama Barbara upravo Vodianovu, uz Kate Moss, izdvajala među svojim omiljenim manekenkama.

Palvin se okušala i pred filmskim kamerama. Godine 2014. pojavila se u filmu "Hercules", u kojem je utjelovila mitološku kraljicu Antimahu. Ipak, upravo je moda ostala područje u kojem je ostvarila najveći međunarodni uspjeh. 

Uz njezinu karijeru, veliku pozornost javnosti privlači i privatni život. Barbara je 2018. započela vezu s američkim glumcem Dylanom Sprouseom, poznatim još iz dječjih dana i serije "The Suite Life of Zack & Cody". Par je neko vrijeme živio u Brooklynu, a 2021. preselili su se u Los Angeles.

LIJEPE VIJESTI Barbara Palvin i Dylan Sprouse postali su roditelji djevojčice!
Barbara Palvin i Dylan Sprouse postali su roditelji djevojčice!

U lipnju 2023. otkrili su da su zaručeni još od rujna prethodne godine, a samo nekoliko tjedana poslije stiglo je i vjenčanje. Barbara i Dylan vjenčali su se 15. srpnja 2023. u mađarskom gradiću Albertirsi, i to u istoj crkvi u kojoj su se svojedobno vjenčali njezini roditelji. Nakon vjenčanja Barbara je uzela suprugovo prezime te je danas poznata kao Barbara Palvin Sprouse.

Njihova ljubavna priča dobila je novo poglavlje ove godine. U svibnju su objavili da očekuju svoje prvo dijete, a u rujnu su postali roditelji djevojčice. 

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