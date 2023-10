Oženio se Dino Petrić: Na Hvaru su slavili, a svojoj je supruzi za poseban dan čak i zapjevao

Oženio se naš glazbenik, Dino Petrić (29). Na svadbi održanoj na njegovom rodnom otoku Hvaru, pjevač, čije smo vokalne sposobnosti čuli u televizijskim glazbenih showovima 'The Voice' i 'A strana', uzeo je gitaru u ruke i svojoj dragoj otpjevao evergreen 'Stand By Me'.

Svoj najvažniji životni nastup posvetio je supruzi Tei Šarić, doktorici dentalne medicine u privatnoj zagrebačkoj poliklinici, koja sada nosi njegovo prezime.

Uzvanici su bili oduševljeni izvedbom, a posebno mladoženjin kum Filip Tomić, njegov najbolji prijatelj s kojim je u osnovnoj školi osnovao svoj prvi The Fundach Bend, čiji su članovi bili i Mario Domančić, te prateći Dean Radovniković.

Mladenkina kuma bila je njezina prijateljica Iva Nogalo, a vjenčanje je održanu u Crkvi sv. Stjepana na Hvaru.

Jedan od najvećih izazova bio je odabir benda koji će zabavljati uzvanike, a izbor je pao na koprivnički bend Tragovi, kako piše Gloria.

Inače, Dino Petrić je u glazbi pronašao utjehu, te izvor sreće i ispunjenosti nakon što je razorni požar na Hvaru opustošio obiteljsko imanje i ugrozilo egzistenciju njegovih roditelja.

Do nastupa u 'The Voiceu', novac koji je uštedio radeći u jednoj tvrtki, uložio je u snimanje svojih autorskih pjesama, a pohađao je i školu pjevanja kod svog omiljenog pjevača Jacquesa Houdeka.

Sa svojim menadžerom trenutačno sprema koncertni spektakl 'Tragom Olivera' s kojim će ostavštinu glazbene legende predstaviti hrvatskoj publici. Prvi koncert zakazan je u varaždinskoj Areni, a iduće godine na rasporedu je turneja po Australiji i Novom Zelandu.