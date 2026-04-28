Oženio se Tiho Orlić, krajem kolovoza stiže i prinova!

Glazbenik Tiho Orlić ovih je dana imao dvostruki razlog za slavlje. U rodnom Splitu prije desetak dana oženio je dugogodišnju partnericu Petru, a supružnici već početkom kolovoza očekuju i prinovu, stiže im sin.

Vjenčanje je održano u krugu pedesetak najbližih uzvanika, a kako je otkrio za emisiju IN magazin, sve je prošlo upravo onako kako su priželjkivali.

- Perfektno, super, sve savršeno zapravo - rekao je Orlić.

Tiho Orlić nastupio na svoj rođendan na 13. Hrvatskoj noći u Frankfurtu

Potvrdio je i sretnu vijest o dolasku prinove: 'Tako je, i to je istina. A što da ti kažem, cijela ova godina je, malo je reći, predobra'. Na pitanje je li spreman za novu životnu ulogu, odgovorio je bez zadrške: 'Spreman sam, hvala Bogu na svemu i naravno da smo spremni'.

Ovaj 49-godišnji glazbenik na sceni je od 90-ih, a široj publici najpoznatiji je po dugogodišnjoj suradnji s Markom Perkovićem Thompsonom, s kojim je snimio i duet 'Stari se'. Osim kao pjevač, etablirao se i kao glazbeni producent.

Posljednjih godina aktivan je na više polja, a otkrio je da će ove godine, osim kao producent, sudjelovati i na Melodijama Jadrana kao izvođač.

- Inače sam dio produkcijskog tima Melodija Jadrana već dugi niz godina, a ove godine ću biti i izvođač. Poklopila se i pjesma ove godine, ja ne idem nikada nešto na silu, samo kad se poklope stvari - objasnio je.

Orlić je i autor himne Vatrenih Najbolja kad je najteže, a nedavno je surađivao i sa sastavom Hrvatske ruže na pjesmi Slikaj mi rodni kraj.

- Stalno se nešto radi, ili za druge ili napokon za sebe - zaključio je Tiho Orlić.