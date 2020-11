Palača bila u šoku: Što je princ rekao o Diani prije vjenčanja

Princ Charles titulu je dobio 26. srpnja 1958., a formalno je ista stvar potvrđena 1969. Njegov život obilježila je princeza Walesa, Lady Di. Spekulacije o tome kakav je zapravo njihov odnos bio traju desetljećima

<p>On je prijestolonasljednik s najduljim stažem u britanskoj povijesti. Najstariji sin kraljice<strong> Elizabete II. </strong>(94)<strong> </strong>i njenog supruga princa <strong>Phillipa </strong>(99), <strong>Charles</strong>, danas slavi 72. rođendan. Titulu princa od Walesa dobio je 26. srpnja 1958. godine., a formalno je ista stvar potvrđena 1969. godine. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Od 1964., kad je počeo putovati, bio je u čak 105 zemalja. Kad putuje avionom, nikad ne jede, bez obzira na to koliko traje let. Zbog problema s leđima svugdje nosi omiljeni zlatno crveni jastučić na kojemu sjedi, a nikamo ne ide bez čačkalice koju su samo za njega izradili od posrebrene dikobrazove bodlje.</p><p>Princ se već 30 godina nije udebljao pa još stane u istu garderobu. Svu odjeću peru mu na ruke. Charles ima i 50 pari ručno rađenih kožnatih cipela koje stoje najmanje 7300 kuna. Još čuva omiljeni par koji je kupio prije 45 godina. Engleski prijestolonasljednik je veliki ekolog pa još vozi 50 godine stari Aston Martin koji mu je darovala majka. Auto umjesto na benzin ide na biogorivo koje se radi od destilirana vina.</p><p>Charlesa je obilježio ljubavni život, kojim godinama puni naslovnice. Život mu je obilježila princeza Walesa, <strong>Lady Di.</strong> Dvanaest godina mlađu Dianu princ Charles zaprosio je u siječnju 1981. na privatnoj večeri u Buckinghamskoj palači. Mislio je da će joj trebati vremena da razmisli, ali odmah je pristala. Nekoliko mjeseci poslije svečano vjenčanje bilo je u katedrali Sv. Pavla u Londonu, a nazočilo mu je oko 2700 uzvanika. Vjenčanje su prenosile 74 televizijske kuće iz cijelog svijeta. </p><p>Odnos princa Charlesa i princeze Diane predmet je brojnih komentara od prvog trenutka kad su viđeni zajedno. Spekulacije o tome kakav je zapravo njihov odnos bio traju desetljećima, unatoč tome što je njihov brak završio, a Diana tragično poginula. Jedan od razloga za to je što nepoznate informacije o njihovom braku neprestano cure u javnost, koliko god ih kraljevska obitelj pokušala zaustaviti. Upravo je to slučaj s posljednjim saznanjima o tome što je Charles ispričao svojim prijateljima samo nekoliko sati prije nego što se oženio Dianom, piše Social Gazette.</p><p>Dokumentarni film pokazuje da je raskid Dianinog i Charlesovog odnosa bio neizbježan, s obzirom na riječi koje je on sam izgovorio netom prije vjenčanja. Stupanj zadovoljstva koje su Diana i Charles imali u vezi 'dogovora oko braka' je upitan, tvrde britanski društveni kroničari, koji smatraju kako niti on niti ona nisu bili sigurni da su dobar par te nisu baš bili entuzijastični oko stupanja u brak.</p><p>Otkrića su pokazala kako je princ Charles povjerio svoje dvojbe prijateljima, izrazivši ozbiljne sumnje oko toga može li Diana biti u braku s njim te hoće li on opstati. Najveća briga mu je svakako bila razlika u godinama, za koju je smatrao da je nepremostiva i zbog koje je Dianu doživljavao nezrelom. Diana je u to vrijeme imala 19 godina, a Charles 32.</p><p>- Ne znam koliko to sve skupa ima smisla - navodno je rekao bliskom prijatelju, već odjeven za svečanost vjenčanja. Diana je pak predosjećala da će im zajednički život biti 'težak', iako nju nisu mučile godine, već postojanje <strong>Camille Parker Bowles </strong>(73). Zbog toga je navodno ispitivala Charlesove najbliže prijatelje, tražeći od njih da joj kažu je li veza doista gotova, nadajući se kako će tako doći do istine.</p><p>Te su brige samo narasle nekoliko dana prije vjenčanja, kad je Diana na stolu Charlesove tajnice uočila paket s Camillinim imenom. Nakon što je tražila da joj se pokaže sadržaj paketa, vidjela je narukvicu sa slovima G i F. To je bila referenca na Gladys i Fred, nadimke koje su Charles i Camilla imali jedno za drugo. Diani je to bio ogroman udarac, kao i potvrda najgorih strahova žene koja je slutila ne da nije jedina, već da nije niti voljena od strane muškarca koji će ju oženiti. Kroničari vjeruju kako je upravo otkriće te narukvice osudilo njihov brak na propast, jer Diana nikad nije mogla prijeći preko toga, čak ni u trenucima najveće 'sreće' s Charlesom.</p><p>Od samog početka brak nije dobro krenuo. Pod time se misli već na samu ceremoniju koju je preko televizije gledalo na milijune ljudi diljem svijeta. Diana je slučajno promijenila redoslijed njegovim imena tijekom zavjeta, rekavši "Philip Charles Arthur George" umjesto ispravnog 'Charles Philip Arthur George'. Charles je također pogriješio, rekavši da će joj ponuditi 'thy goods' umjesto 'my worldly goods'.</p><p>Dio koji je namjerno promijenjen, na Dianino inzistiranje, je onaj dio zavjeta u kojem ona obećava da će mu se pokoravati ('I promise to obey'). Promjena je bila jasan pokazatelj Dijaninog slobodnog duha i snažne volje, što će uzrokovati razdore između nje i kraljevske obitelji tijekom godina. Tradicionalistički orijentirani gledatelji te su greške proglasili najavom zle sreće.</p><p>Ni ono što je trebao biti medeni mjesec nije bilo ništa bolje, a Diana se već tada žalila da ju Charles zanemaruje. To je bio početak njihova udaljavanja, unatoč rođenju dvojice sinova. Dianino se loše emotivno stanje odrazilo i na zdravlje, pa je oboljela od bulimije, na što Charles uopće nije reagirao premda je sve znao. Diana se sukobljavala i s njom i s njim, ali bezuspješno, pa je na kraju sama odlučila potražiti sreću u tuđem zagrljaju. Osnovni motiv svakako je bio liječenje povrijeđenog ega i povratak izgubljenog samopouzdanja. </p><p>Jedna afera koja je potvrđena bila je njena veza s <strong>Jamesom Hewittom</strong>, koji je obitelji bio instruktor jahanja. Rečeno je da su njih dvoje imali aferu koja je trajala od 1986. do 1991. godine, a čak se sugeriralo da je Hewitt pravi otac princa<strong> Harryja </strong>(36). To je ipak odbačeno kao neistinito, jer je otkriveno da je veza započela nakon Harryjeva rođenja. To je imalo ogroman utjecaj na reputaciju bračnog para, a dovelo je do još većih javnih spekulacija.</p><p>Kraljica i vojvoda od Edinburga pokušali su intervenirati i pomoći im da spase brak, ali bezuspješno. Jedna priča koliko je Diana bila osjetljiva na to pitanje je ona iz Australije, kad joj je stilist ponudio Chanelove cipele za humanitarni bal. S gađenjem ih je odbila, jer su je dva spojena C navodno podsjećala na Charlesa i Camillu. Razvod je finaliziran 28. kolovoza 1996. Charles se naposljetku vjenčao za svoju Camillu, a obožavana Diana nažalost nije dobila priliku za novu bračnu sreću.</p><p><br/> </p><p><br/> <br/> <br/> <br/> <br/> </p>